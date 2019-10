Zidane: "Me molesta que se hable de Mourinho, pero la gente es libre para opinar lo que quiera"

Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa esta tarde en el estadio Ali Sami Yen con motivo del partido de Champions que mañana enfrentará al Real Madrid con el Galatasaray. Los blancos se juegan gran parte de sus opciones de pasar a octavos después de pinchar en los dos primeros encuentros. Entre los temas más importantes de los que habló destacan la situación del francés en caso de perder, las ganas de sus futbolistas de reivindicarse después de la derrota en Mallorca o la falta de rendimiento de algunos en estos primeros meses de competición





Partido decisivo: "Lo es, pero es lo que queremos. Tenemos un encuentro para revertir la situación mañana y es lo que queremos hacer"

TF-Images/GettyImages





Mañana es una final: "Siempre es así, llevo 18 años aquí y la presión siempre va a estar. Pero conocemos la situación, pase lo que pase mañana nada va a cambiar. Intentaremos ganar como siempre pero con la presión sabemos convivir. Puede que se diga que hay que cambiar a el entrenador, pero eso es algo que no podemos modificar"

Menos importancia a Zidane como entrenador: "No creo que se dé esa situación. El fútbol no tiene memoria y el pasado es pasado. Lo que dicen de Mourinho sí que me molesta, pero no puedo hacer que la gente no opine. Como entrenador sólo puedo dar el máximo y pensar en positivo. Tenemos un partido muy bonito de Champions por jugar y vamos a intentar ganar, que es lo que nos preocupa"

Se juega el puesto si pierde: "No lo sé, yo siempre quiero estar aquí. La situación la conocemos, pero eso se lo tienes que preguntar a otro"





Quality Sport Images/GettyImages

Falta de intensidad al comienzo de los partidos: "No es exactamente así y no podemos hablar de la temporada pasada. Si no te juegas nada es complicado. Ahora estamos con todo en juego y a veces no jugamos bien. La vida es así, puede pasarte. Pero somos el Real Madrid y lo sabemos, no podemos equivocarnos nunca. A veces nos pasa y lo que tenemos que hacer es reducir este tipo de errores. Cada partido es un mundo y mañana en Champions sé que vamos a hacer un gran encuentro"





Reivindicación de los jugadores: "Son los primeros que quieren ganar y jugar bien siempre. Cada partido están bajo la lupa y mañana hay que demostrar que queremos cambiar la situación"





TF-Images/GettyImages

Falta de rendimiento de algunos jugadores: "Eso no pasa. No hay que señalar a nadie, ni Hazard, ni Courtois, ni Jovic ni Vinicius. Estamos en el mismo barco y yo soy responsable de todo. Queremos hacer un buen partido mañana y sacar los tres puntos"

Situación del equipo: "Mañana es un partido importante para ganar. Vosotros habláis muchas veces de la situación, pero yo sólo me fijo en el entrenamiento y en el partido de mañana"





Sorprendido porque lo puedan cesar: "No lo voy a discutir, cada uno puede opinar lo que quiera. Llevo 25 años en este deporte y a mí me gustan los momentos difíciles. No todo es ganar, hay que afrontar esto como sea. Tenemos personalidad y mañana queremos ganar"





