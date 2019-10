El Balón de Oro sí que es un premio de fútbol y no de política como 'The Best'

Durante la gala de los premios The Best Gianni Infantino mostró especial interés en recalcar que ese galardón coronaba al mejor jugador del año de manera oficial. Pero por mucho que desde la FIFA se empeñen no están a la altura para competir con France Football ni con el prestigio del Balón de Oro. Y no sólo por tradición, sino que un año más desde el máximo organismo del fútbol europeo ha quedado patente que el politiqueo y los amiguismos están presentes.





Ayer se publicó la lista de los 30 candidatos que optan al Balón de Oro, y como suele ocurrir en estos casos hubo ausencias destacadas. El actual ganador Luka Modric, el eterno aspirante Neymar, el líder del Tottenham Harry Kane o el depredador Luis Suárez se quedaron fuera de los 30 mejores jugadores del año 2019. A priori puede parecer extraño que estos cuatro nombres no estén nominados, pero si miramos cómo ha sido su temporada vemos que los requisitos y los méritos para estar entre los finalistas son más exigentes que en el The Best. Ya no basta con marcar 20 goles o ser determinante en un solo partido, para ser el mejor jugador del año hace falta algo más.

Quality Sport Images/GettyImages

Los criterios entre un premio y otro son muy diferentes y sino ¿cómo es posible que Sergio Ramos, Marcelo o el propio Modric fuesen incluidos en el once ideal de la FIFA y ahora no estén nominados? ¿O por qué Harry Kane entró en el Top 10 en el premio The Best y para France Football no está ni entre los 30 mejores? La FIFA trata de desmarcarse de la revista francesa, y no es que unos criterios sean mejor que otros, pero con determinados jugadores se tiene más manga ancha y eso te hacer perder credibilidad.





Si la FIFA quiere de verdad intentar competir con el Balón de Oro entregado por France Football debería ser más rigurosa a la hora de establecer los criterios de selección de los candidatos aunque caiga algún jugador de renombre por el camino, y sobretodo tener claro qué es lo que se está premiando. Para France Football el fútbol es el principal y único protagonista, pero en The Best cada vez se tienen más dudas sobre el rigor a la hora de elegir a los candidatos.

