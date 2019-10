​A la Liga MX se le están saliendo de las manos todos lo males que no ha combatido

Este fin de semana fue uno de los peores que ha tenido la Liga MX a lo largo de su historia. Todo comenzó con la manifestación de los jugadores de Veracruz, que al silbatazo inicial no se movieron para nada en protesta por la falta de pagos, sumado a ello, vino el escándalo de la poca solidaridad de Tigres, que aprovechó para anotar dos tantos al cuadro escualo y después mencionar que nunca se pusieron bien de acuerdo sobre cuánto tiempo debían parar.





La actitud de Tigres en el partido de ayer contra Veracruz fue más allá de la frontera y así los calificaron los medios internacionales #TigresSinHonorhttps://t.co/18jixk2JEZ — Sopitas (@sopitas) October 20, 2019





Además, este fin de semana nuevamente se hizo presente la violencia en el denominado ‘Clásico del Centro’ cuando Atlético San Luis y Querétaro nuevamente se vieron las caras en la Primera División y tras ir perdiendo el cuadro local, en el Estadio Alfonso Lastras los presentes actuaron como animales sin importarles que el fútbol es un deporte familiar.

De por sí la Liga MX no ha tenido nunca tanta credibilidad debido a los malos manejos que han hecho poniendo lo económico por delante de lo deportivo y ahora poco a poco todo lo malo se está juntando por no saber manejarlo en el momento, ya que esta no es la primera vez que hay violencia en una cancha, basta recordar los Clásicos Regios, los Clásicos Jóvenes y hasta en el Ascenso MX con el Clásico Tamaulipeco, ya que de nada han servido las multas, se debe tomar medidas más fuertes como vetar por largo tiempo un estadio o impedir el ingreso de ciertas personas que ni siquiera van a disfrutar sino a generar mala vibra.





¡Imágenes fuertes!



Aficionados salieron lesionados en el Alfonso Lastras tras la riña que se presentó en el partido entre Atlético San Luis y Querétaro.



La violencia volvió a aparecer en el fútbol mexicano 😓 pic.twitter.com/q18ymq0sRE — RadioCentro Deportes (@RcentroDeportes) October 21, 2019





Cuando Decio de María estaba al frente de la Liga MX también hubo casos graves de todo tipo como la desafiliación de Jaguares de Chiapas, la venta de franquicias que lograban el ascenso, entre otros temas más, pero no cabe duda que Enrique Bonilla se está convirtiendo en el peor de todos los presidentes ya que estar permitiendo que Fidel Kuri Grajales haga lo que se le dé la gana con sus futbolistas y su club, algo imperdonable, pues ya lo debió haber cortado y lamentablemente para la afición jarocha, desafiliar a los Tiburones Rojos u obligar a que venda al equipo y llegue alguien que de verdad sienta esa conexión con el fútbol.

Poco a poco el balompié azteca va en decadencia, pues repentinamente la gente ha dejado de ir a los estadios por la situación que viven algunos clubes, son pocos los conjuntos que todavía generan grandes jugadores con su cantera debido al arribo excesivo de extranjeros que ocupan el sitio de una joven promesa, la diferencia de poderes económicos también ha abierto una brecha pues son pocos los que pueden competir con potentes arsenales como los de América, Tigres, Rayados, Cruz Azul, Santos Laguna, Pachuca y León.





Dice Fidel Kuri Grajales, dueño del Veracruz, que fueron la burla hasta a nivel mundial y que era mejor que sus jugadores no se hubieran presentado a jugar ante Tigres. https://t.co/5gbcB7fzCw — CANCHA (@CANCHAELNORTE) October 19, 2019





Para poder cambiar esta realidad se debe de borrar a tope a personajes como Fidel Kuri, evitar que existan adeudos de más de un mes, porque si no se van juntando poco a poco, también que los futbolistas no se contraten en clubes con antecedentes como el cuadro escualo, aparte le vendría bien un cambio a la silla de la presidencia de la Liga, ya que Bonilla ha demostrado que no es una persona capaz para poder estar al frente, así como cambiar algunos estatutos en la misma Federación Mexicana de Fútbol, pues cómo es posible que castiguen al público por gritar un supuesto insulto homofóbico, pero un técnico, representante de uno de los clubes más grandes del país, si pueda insultar al árbitro con las palabras prohibidas, además que quieren poner ciertas reglas en todos lados cuando ellos mismos no las siguen, siendo totalmente incongruentes y la gente ya no se come todo, quedó más que demostrado con la Liga de Naciones de la CONCACAF donde las entradas fueron pobres al ver que la selección mexicana enfrenta rivales no tan poderosos y sin sus elementos mediáticos.

La mayoría de la gente sabe que el balompié es una mafia, aunque algunos quieran ocultarlo, es la verdad, no sólo en México, sino a nivel mundial, pero si la Liga MX quiere cambiar en algo debe hacer que todo sea más llamativo, contar con equipos que pueda pagar a sus futbolistas y evitar episodios bochornosos, regresar a los torneos largos, que son de buen gusto en Europa, y quitar el sistema de porcentaje, para eliminar a los peores del campeonato, así ya todos hubieran subido y bajado alguna vez incluidas las Águilas, La Máquina, Pumas y Guadalajara.





¡¡LA DECLARACIÓN DEL AÑO!!



"El señor (Fidel) Kuri cuando ha prometido algo lo ha cumplido"



- Enrique Bonilla



No cabe duda que a Fidel Kuri le tienen un pánico en la FMF.pic.twitter.com/heRwpyX3Za — Los Expulsados (@losexpulsados) October 22, 2019





Hay varias cosas por cambiar y parece difícil que se pueda, entre arbitrajes erróneos, falta de respeto al reglamento, proyectos poco sólidos, broncas en las tribunas, entre otras más, no será en una fecha próxima cuando todo esto cambie, pero ojalá algún día realmente se pueda, cuando lo deportivo vuelva a estar por encima de las ganancias y no se le tenga miedo a ciertos personajes porque saben muchas cosas que no desean ser ventiladas.

