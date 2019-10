Beto Alonso, durísimo contra Tévez y De Rossi: "Uno es ex jugador y el otro es más bien gordito"

Luego de la clasificación a la final de la Copa Libertadores, el ídolo de River fue con los tapones de punta contra dos de los futbolistas del eterno rival. A su vez, sentenció al plantel de Alfaro: "Es un equipo que no te lastima, juega muy mal".

Ya está. River hizo valer el 2-0 obtenido en el estadio Monumental y se clasificó a la final de la Copa Libertadores. Fue ante Boca, en la mismísima Bombonera: pese a la derrota por la mínima diferencia, a los de Gallardo les alcanzó para festejar.









Tras el partido, uno de los máximos ídolos de la historia roja y blanca arremetió con los tapones de punta hacia la vereda de enfrente. ¿Quién? Norberto Alonso, claro está. En Radio Rivadavia, el Beto liquidó a todos, en especial a Carlos Tévez y Daniele De Rossi.





"Es un equipo que no te ataca, que no te lastima, juega muy mal. Pienso que tiene jugadores que ya son ex, por ejemplo el caso de Tevez. Boca vendió jugadores que no debía y armar un equipo no es fácil. Por ejemplo la venta de Nández, Benedetto, Cardona, Perez... No sé qué compra quisieron hacer con De Rossi, no entiendo a los dirigentes. Es un jugador más bien gordito, de 36 años", sentenció el ex enganche de La Banda y de la selección argentina.

Marcelo Endelli/GettyImages

"River sabe a lo que juega, tiene mejores jugadores. Formar un equipo, y más por el trabajo que tiene River durante estos cinco años ya asentado, no es fácil. Boca recién esta empezando. Es muy difícil armar un equipo y más con jugadores que no conocen la camiseta. Ahora, con Gallardo, le está pasando lo mismo que en su momento pasó con Bianchi", agregó el ex-jugador. ¿Clarito, no?