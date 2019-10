Los memes de la victoria del Real Madrid, el fallo de Hazard, las paradas de Courtois y más

El Real Madrid disputó ayer la tercera jornada de la Champions. Un partido en Estambul para los de Zidane, que era clave en sus aspiraciones en esta competición. Se presentaba como una final, y el once que sacó fue el esperado salvo por una sorpresa, en el ataque Rodrygo acompañó a Benzema y Hazard. Rodrygo Goes no, de hecho...

Un partido en el "infierno turco" que si el Real Madrid echaba la vista atrás no lo fue hace muchos años. Recibidos con pancartas intimidatorias fueron los aficionados los que acabaron echando la vista atrás.

0-1 y victoria gracias al gol de Toni Kroos. Asistencia de Hazard y el alemán que marcaba para darle los tres puntos a los suyos. Celebración en la que el capitán, Sergio Ramos, se encargó de organizar al equipo y resolver una duda que tenía sobre el tanto del Madrid.

Tuvo varias oportunidades de aumentar su renta el equipo blanco, pero o por Muslera, o por falta de puntería, el marcador se quedó con el 0-1. La más clara un disparo al larguero de Eden Hazard que recordó a los aficionados a los disparos de un Vinicius que no acaba de atinar el tiro.

Entendible que el aficionado madridista se equivocase y pusiese a Vinicius la autoría de ese fallo... de hecho parece que a Vinicius le han encontrado una nueva función por su falta de puntería.

El que ayer no falló ayer, y había sido muy criticado durante toda la semana, fue Thibaut Courtois. El portero belga realizó una de sus mejores actuaciones desde que llegó al Real Madrid.





Ganó el Madrid, disparo 26 veces a puerta, pero el juego y las sensaciones por el peligro que le generan no son las mejores. En el banquillo sigue Zidane, aunque tal y como juega el equipo no recuerda a la mejor etapa del francés, más bien a otra de otro técnico.

Por cierto, ganó el Madrid en Champions y lo hizo sin Cristiano, ese al que muchos echan de menos.