Mariano Closs reveló por qué no hubo repeticiones en las jugadas polémicas del Boca-River

La semifinal de vuelta de la Copa Libertadores de América 2019 que protagonizaron Boca y River estuvo llena de "mini faltas" polémicas cobradas por el juez brasilero Wilton Sampaio, que llamativamente la transmisión de la televisión no las volvió a repetir mientras el partido continuaba.





Si bien el "Millonario" se terminó clasificando a la gran final, el hecho de que el juez le haya sancionado ¡27! infracciones al equipo de Gustavo Alfaro hizo estallar a todos los fanáticos riverplatenses y a Mariano Closs, quien estuvo a cargo del relato en la transmisión de Fox Sports.

•"PARECE SER QUE PINOLA LE DIÓ CON EL CODO ABIERTO. ESA REPETICIÓN NO SE MOSTRÓ"



•"ESTO ES RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL VAR"



El reconocido periodista inició su editorial en Radio Continental disparando contra el arbitraje y también ante el director de cámaras del canal, por no hacer un repaso de aquellas acciones que daban lugar a la duda, como se suele realizar en todos los encuentros.

“Ayer hubo mucha ayuda en los ataques de Boca por parte del árbitro. Volví a ver el compilado y estaba claro cómo el árbitro y el línea cobraban infracciones a lo pavote”, comenzó Closs.

Lo que acaba de contar Closs en Radio Continetal en gravísimo. Conto que durante el partido, le pidió varias veces al director de cámara que le mostrara algunas jugadas polémicas (entre ellas la mano que reclamo River) y el director le dijo que no. Que no las iban a pasar. — LaGallinaTuitt (@LaGallinaTuitt_) October 23, 2019

“Estoy convencido de que el arbitraje fue para Boca. El gol no debería ser válido, porque hay un foul claro de Zárate contra Paulo Díaz. El que lo quiere ver lo ve, porque hay un agarrón. El VAR ha venido para solucionar, pero voy a contar una intimidad: si alguna vez se cobró penal en un River-Cruzeiro por un agarrón a Pratto, ayer el gol de Hurtado debió ser anulado por la falta de Zárate. En la transmisión me preguntaba por qué no había repeticiones. Cuando hoy analizamos lo que pasó, vemos que ayer no enfocaban al árbitro cuando hablaba con el VAR. Y la verdad es que necesitamos saber qué es lo que estaba pasando”, continuó.

“Saben que no me muerdo en la lengua para decir las cosas aún cuando esté trabajando con mi propia gente. No mido dónde estoy y para quién trabajo. Me importa que la gente me crea. Ayer al aire dije en dos maniobras claramente si no había repeticiones. Y estas cosas se le dicen al productor de cabina. Antes cuando ustedes en su casa veían ciertas repeticiones algunas eran la capacidad de los directores de cámara y otra es la capacidad de los periodistas. Muchas veces he pedido busquen ésta que me parece que pasó algo. Al aire ayer dije en una transmisión: ¿Y las repeticiones? Si está la repetición, el VAR lo vio: fue falta de Zárate a Díaz”, culminó. Duro...