Messi y Ter Stegen no pueden ganar la Champions ellos solos

El FC Barcelona vence pero no convence. El conjunto azulgrana consiguió llevarse los tres puntos en su visita al Slavia de Praga pero no será un partido para recordar. Y en medio de este mar de dudas que es el Barcelona se erigen dos jugadores por encima del resto: Leo Messi y Marc-André Ter Stegen.





Los dos fueron los salvadores del equipo. El argentino es letal en el área contraria, anotó un gol y dio una asistencia y eso que todavía no está mostrando su mejor versión, y el alemán estuvo prácticamente impenetrable bajo los palos, realizó tres paradas meritorias aunque no pudo hacer nada para evitar el primer gol. Pero entre Messi y Ter Stegen hay nueve jugadores más, todo un equipo que no termina de arrancar y que ayer se vio desbordado por un equipo que con un ímpetu imparable puso contra las cuerdas a jugadores de gran calidad que no la sacaron a relucir y en cambio dejaron al descubierto sus carencias.

Ante el Slavia al Barcelona le suficiente con dos jugadores que fueron contundentes en sus respectivas porterías, pero ¿dónde estaban Suárez, Piqué, Busquets y compañía? A este Barça siempre se le pide y se le exige más, y la imagen que ofrecieron en el Eden Arena sufriendo hasta el pitido final e incapaz de someter a un rival inferior no es la de un equipo que aspira a convertirse en campeón de la Champions. Sí, el Barça es líder de su grupo y también en LaLiga pero igual que le sucedió al Real Madrid eso puede ser otro espejismo ya que las sensaciones que trasmite en el terreno de juego son muy diferentes.





El Barcelona se está agarrando a la magia de Messi, algo comprensible tratándose de un jugador único en su especie, y a las manos milagrosas de Ter Stegen. Pero un equipo no lo componen sólo dos jugadores y menos un grande que tiene como principal objetivo volver a reinar en Europa. El Barça no puede fiarlo todo a estas dos cartas y menos con los antecedentes tan recientes de Roma y Liverpool donde la inspiración del argentino no apareció y el equipo cayó eliminado de forma estrepitosa. El Plan A del FC Barcelona no termina de funcionar, Valverde aún no ha dado con la tecla y los jugadores no están a su mejor nivel, y el Plan B hace aguas por todos los lados.

Messi y Ter Stegen son los grandes salvadores del FC Barcelona en lo poco que llevamos de temporada pero el resto del equipo tiene que dar un paso adelante y mantener la regularidad para conquistar su gran objetivo.

