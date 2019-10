Bale afirma "vivir en una burbuja" y que necesita "pensar en cosas que no sean fútbol"

En el mundo del fútbol existen futbolistas a los que este deporte les sirve como trabajo, pero que poca pasión les llega a despertar. Uno de ellos fue en su momento Cralos Vela, que actualmente juega en la MLS. En estos momentos, uno de los casos más llamativos es el de Garteh Bale. El futbolista del Real Madrid concedió una entrevista a The Telegraph en la que afirmó que "vive en una burbuja" alejado de las noticias.

Tanto es así que el propio Bale reduce sus conocimiento al mundo del golf. Cuando le preguntan por el primer ministro británico, Boris Johnson, comenta lo siguiente; "¿Boris Johnson? No sé quien es el primer ministro del Reino Unido solamente sigo el golf, eso es todo. Pensaba que era el alcalde", y es que el 11 del Madrid afirma que no está interesado en este mundo. De hecho, sobre el Brexit, afirma seguirlo "por si el Brexit me afecta de cierta manera por dinero o inversiones, pero no leo el resto de tonterías. Realmente no conozco el 99 por ciento del Brexit", un tipo peculiar.





Cuando habla de su retiro del mundo del fútbol, bromea; "me lo imagino en un campo de golf", aunque luego sí toma un tono más serio; "No me he tomado mucho tiempo en pensar en mi jubilación pero tengo 30 años. Estoy organizándome para tener cosas que hacer; y no sólo sentarme en el sofá. Aunque prefiero tener una vida más alejada y tranquila. Estoy en un momento en el que necesito pensar en más cosas que no sean fútbol". Aunque cada vez está más cerca, ya no siente este deporte como cuando debutó; "Cuando tienes 18 años es algo con lo que soñaste, pero cuando lo has estado haciendo durante mucho tiempo, desaparece. Supongo que cuando eres joven no entiendes la negatividad que puede llevar"

Si su retirada está cerca no es por la falta de adaptación a Madrid, sobre la ciudad comenta que "Me siento muy feliz de estar aquí, el estilo de vida, la cultura, la comida, el clima...".

