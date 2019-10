Messi habló sobre su supuesto fanatismo por River Plate: "Fui y sigo siendo de Newell´s"

El astro argentino recordó la final del Mundial de Clubes 2015 en la que se disculpó con los hinchas de River por anotar el gol del triunfo.





Ahora, el mejor jugador del mundo expresó: “Dijeron que era de River por no festejar mucho el gol en el Mundial de Clubes; pero fui y sigo siendo de Newell's", advirtió.

Lionel Andrés Messi tiene un cariño muy especial con Barcelona, equipo que lo acobijó y que le bancó el tratamiento de crecimiento cuando era tan sólo un niño. Pero es oportuno recordar que antes de llegar al club español, pasó por Newell's y se probó en River.

Image by Somos Fútbol

"Yo estaba en Newell´s, y fui a probarme a River. Jugué unos 15-20 minutos con chicos más grandes, y me pidieron que vuelva en 10 días a jugar con chicos de mi categoría. Volví y cuando jugué un partido con ellos hice cuatro goles. Me pidieron que me quede, y que para eso necesitaban que Newell´s me diera el pase. Hasta River me ofreció hacerse cargo del tratamiento, pero Newell´s no me quiso dar el pase. Me sacaron cagando cuando fui a pedirlo", manifestó Lionel, en mayo de este año en el programa de Fox Sports Radio.





Al tiempo, el delantero del equipo Culé y la selección volvió a hacer referencia al Millonario. Fue allí, cuando en dialogo con TyC Sports, le preguntaron si es o no fanático de River Plate, club en el que ha seguido de cerca a su ídolo Pablo Aimar: “Dijeron que era de River por no festejar mucho el gol en el Mundial de Clubes y de Independiente por tener una foto con la camiseta, pero fui y sigo siendo de Newell's”.

Además, quiso ser bastante claro y aseguro que en el fútbol argentino jugaría en La Lepra, mas allá que su idea es retirarse en el Barcelona: “No me quiero ir del Barsa. Tengo el sueño de jugar en Newell's pero no sé si se va a dar. Tengo una familia y está por delante de mis deseos. Hay que intentar convencerlos a ellos. Cuando le digo en joda a Tiago que nos vamos para algún lado; no le gusta nada. Estamos un mes en Argentina y ya quiere volver con sus amigos”.