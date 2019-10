Vidal rompe el silencio y revela el origen del conflicto con Claudio Bravo: "Jamás seremos amigos"

Arturo Vidal concedió una entrevista para el periódico chileno El Mercurio, donde trató varios temas como su papel en el FC Barcelona y otros más espinosos como su relación con Claudio Bravo, con el que tuvo un cruce de palabras en la selección chilena. "No somos amigos y no seremos amigos jamás, pero la Selección es lo mas importante", declaró el futbolista.

Adelanto: Arturo Vidal se confiesa con “El Mercurio” en Barcelona. “A Bravo le dije mi forma de pensar y listo... No sé si entendió, porque nunca más hablamos”. Mañana en https://t.co/PAFVc9HRf4 pic.twitter.com/UeB5VNfL7D — Deportes El Mercurio (@ElMercurio_DEP) October 29, 2019

Vidal y Bravo comparten convivencia en el combinado chileno desde hace varios años, pero un incidente durante el Mundial de Rusia, donde la mujer del cancerbero les acusó de irse de fiesta, desató los problemas."La mujer de Bravo nos acusó de irnos de fiesta durante el Mundial de Rusia y no entrenar debido a la borrachera. No hablé con Claudio durante la concentración en Alicante", explicó Vidal.

El centrocampista se caracteriza por su carácter fuerte y determinado. Por ello, prefirió no guardar silencio y tratar el tema con Bravo."Soy bastante hombre como para decir las cosas a la cara. Y se las dije hace dos años, cuando pasó lo de los comentarios de sus familiares. No sé si me entendió, porque nunca más hablamos", reconoció el '22' azulgrana.

Ian Walton/GettyImages

A partir de entonces, en las concentraciones venideras, su trato dejó de existir. "Uno de los dos debía dar el primer paso y no era yo... Por eso no me hice problemas y cada uno se entrenó de forma individual. No somos amigos y no seremos amigos jamás, pero la Selección es lo mas importante", argumentó el interior, que cree que no debe ser él quién se dirija a su compañero para intentar resolver el conflicto, por lo que no habló con él en las últimas convocatorias para los amistosos ante Colombia y Guinea en España.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!