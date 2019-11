Carlos Tevez, contundente: "En Argentina solo juego en Boca"

Luego de una nueva eliminación por Copa Libertadores de América ante River, el clásico rival de toda la vida, Boca Juniors atravesará un fin de año movido que incluye elecciones para presidente, partido despedida de Juan Román Riquelme y probablemente cambio de entrenador y muchos futbolistas.





Además del posible alejamiento de Gustavo Alfaro el rumor es que Carlos Tevez, el máximo referente del plantel, sería uno de los primeros en abandonar el barco de cara al 2020, con Vélez y Peñarol de Uruguay como posibles destinos.





SE PLANTÓ ✋ A pesar de los rumores que lo vinculan con Vélez, Carlos Tevez dejó en claro cuál es su deseo... ¿Le renovarías el contrato en Boca? 🔥 pic.twitter.com/FO0ImwgsRw — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) November 1, 2019

Pues bien, el conjunto de Liniers comandado por Gabriel Heinze deberá tachar al "Apache" de la lista ya que, luego de la derrota de ayer por 1-2 ante Lanús, el ex Juventus y Manchester United aseguró que en el país solo vestirá la camiseta azul y oro.

"En Argentina juego sólo en Boca. Después, retirarme, me voy a retirar cuando yo tenga ganas, y no porque no firme con Boca, que uno está a disposición, no quiere decir que me vaya a retirar. Me voy a retirar cuando yo quiera, cuando yo tenga ganas. No pienso en retirarme tampoco. Lo dije siempre, y esto lo sostengo, es que en el único club que voy a jugar en la Argentina, me quiera o no me quiera Boca, es en Boca", afirmó Tevez.

#HumoORealidad En Argentina le dijeron a Carlos Tevez que, entre los clubes extranjeros que lo quieren contratar, está Cerro Porteño.🌪️⚽️



🤔¿Será verdad? ¿Qué respondió el ídolo de Boca?



📹@FOXSportsArg pic.twitter.com/7yrDqEPOsv — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 1, 2019

"Yo creo que, más aún habiendo elecciones este año, creo que la dirigencia que venga puede tener otro proyecto y me parece bárbaro. Yo pienso disfrutar los partidos que me quedan y después se verá: con Boca saben todos que yo tengo un amor profundo y que si se va a arreglar, eso se arregla en cinco minutos. No hay que volverse locos y tratar de salir de esta situación lo más rápido", finalizó el delantero. ¿Qué ocurrirá?