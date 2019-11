Zidane: "No tengo que convencer a Bale, él está aquí trabajando con nosotros"

Zinedine Zidane comparece en la rueda de prensa al partido del Liga entre el Real Madrid y el Real Betis que se disputará mañana sábado a las 21:00 en el estadio Santiago Bernabéu.





Partido ante el Betis: "Todos los equipos vienen a jugar y sacar algo. Se trata de estar listos, sabiendo que tenemos un partido muy complicado. Debemos dar el máximo ya que cada partido es una película diferente"

Valverde, la versión 'low cost' de Pogba: "No lo veo así. Es un jugador muy joven, que tiene mucho futuro y presente, lo está haciendo bien. No me sorprende y a nadie tampoco. Es un jugador importante de la plantilla"

Viaje de Bale a Londres: "El tema de su viaje ya está pasado. Está aquí y nosotros estamos con él para que vuelva con el equipo, nada más"

Marcelo y su cuadro de ansiedad en la final Kiev: "No lo sabía, pero de todas formas antes de jugar una final así es algo normal. Yo lo he vivido también de jugador. Luego llega el partido cambias el chip y ya está, estás metido"

Vinicius perjudicado por la irrupción de Rodrygo: "No creo que sea así. Todos los que están aquí saben que pueden jugar y estar preparados. Vinicius tiene que seguir trabajando porque voy a contar con todos. La realidad es que a veces unos más que otros, eso no lo puedo cambiar"





Trato con Rodrygo y consejos: "Hay que estar tranquilos con él. Es un chico tranquilo que quiere trabajar. Tiene 18 años, tiene personalidad y cuando le toca lo hizo bien. Veremos qué pasa en los próximos partidos"

¿Beneficiados por el aplazamiento del Clásico?: "No sé lo que hubiera pasado. Nosotros jugamos cuando nos digan que tengamos que jugar, preparamos el partido siguiente. Tenemos otro partido, el de Barcelona lo tendremos que jugar el 18 de diciembre y el 'problema' no lo hemos tenido ahora"

Hazard: "Tú lo has visto mejor y nosotros también, lo que le falta un poco es marcar con regularidad, estamos contentos con su rendimiento en el campo. Lo vemos cada día mucho mejor y era normal tener un poco de tiempo con él"

Convencer a Bale de que se quede: "No tengo que hacer nada. Él está aquí, entrena, trabaja, ha vuelto de su viaje... yo le veo bien. Habrá que preguntarle a él sobre lo que piensa. No está disponible todavía"

Casemiro: "Es un puesto difícil, pero él lo hace muy bien. Hoy en día hay pocos futbolistas con estas características lo hacen así de bien"





Posición de Vinicius: "No le veo solo de extremo izquierdo. Pero es la posición donde se encuentra mejor. Tiene calidad para jugar en otra posición pero no estoy preocupado. Todo es un proceso. Hay 25 jugadores y cada partido tengo que elegir"

Hazard tímido: "Los jugadores como Eden ven cosas que otros no ven. Yo no le veo tímido. Contra el Galatasaray disparó en las que tuvo. Él ve cosas que muchos otros no ven, por eso a veces intenta el pase y no el disparo. Todo el mundo quiere ver a Hazard metiendo goles. Yo lo veo mejor cada día"

Regularidad: "Se trata de buscar un buen partido siempre. Buscar la regularidad y mantener la portería a cero. Tenemos otra oportunidad mañana de intentar sumar tres puntos"

¿Tiene un once definido?: "Siempre hay jugadores que están mejor o peor, pero no tengo un plan A, B o C. Eso no me gusta, no es verdad. Dejar fuera a jugadores es lo que me molesta. Mi mentalidad es poner el mejor equipo posible en cada partido"





Apoyo de los madridistas y acogida en España: "He vivido muchas cosas aquí y me han tratado muy bien. No les puedo reprochar nada desde que llegué. No solo en el mundo del fútbol, sino en mi vida privada. Eso es lo importante y me da ganas de seguir en este club"

Fekir como rival: "Tiene mucha calidad y no me sorprende lo que está haciendo"

El buen estado de forma de Mbappé antes de su partido en Champions: "No es nada sorprendente lo que hace. Es de los mejores del mundo, pero eso no va a cambiar nada para nosotros. El PSG es un equipo muy completo, de gran nivel. Pero aún queda mucho para ese partido"

