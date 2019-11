Los futbolistas del Real Madrid con los que mejor se lleva Gerard Piqué

Gerard Piqué ha forjado durante años su figura como 'azotador' del madridismo. En central siempre ha mostrado su barcelonismo y su animadversión hacia el conjunto de la capital, expresado tanto ante los medios de comunicación como en el campo. Para el recuerdo la celebración con la manita después del 5-0 en el Camp Nou o el festejo tras su gol en el 2-6 en el Santiago Bernabéu. Pese a ello, el catalán reconoce que tener una correcta relación y guardar respeto a varios futbolistas merengues.

#Fútbol | La confesión de Pique sobre con quien se lleva bien del Real Madrid https://t.co/GGnocWKVOU pic.twitter.com/uky28lNR1d — La Razón (@larazon_es) November 1, 2019

El central azulgrana, que se encuentra en plenos preparativos para la preparación de la Copa Davis de tenis que organiza, habló en El Larguero sobre la buena relación que guarda con algunos jugadores del eterno rival y que también han sido compañeros de selección, disciplina que Piqué abandonó hace unos años.





"Yo me llevo fenomenal con muchos jugadores del Madrid. Nunca he tenido una mala palabra y la gente me ha respetado mucho aquí en Madrid, que es algo que valoro mucho. Con Nacho, con Sergio Ramos, Lucas Vázquez... No diría que es una relación de amigos, pero sí muy cordial", reconoció Piqué, que en más de una ocasión ha cruzado declaraciones con el capitán del Real Madrid, con quién no tiene una relación tan estrecha, pero sí le guarda respeto.

Soccrates Images/GettyImages

Las celebraciones que tanto han molestado en Madrid son algo de lo que Piqué es consciente, pero subraya la importancia de aislar esa rivalidad solo al deporte. "Siempre he llevado la rivalidad al límite y a veces me he pasado, pero cuando me quito la ropa del trabajo y paso a ser una persona más de la calle, me llevo fenomenal con los jugadores del Madrid. Para otra gente la rivalidad es su vida, pero para mí no. Me lo tomo de otra forma y nunca he tenido una mala cara porque siento mucho respeto", aseguró Piqué.

