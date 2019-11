Las declaraciones de Alfaro, Tevez y Ábila tras la goleada de Boca por 5-1 ante Arsenal

Por la fecha 12 de la Superliga Argentina 2019/20, Boca Juniors goleó 5-1 a Arsenal en La Bombonera y se volvió a subir a lo más alto de la tabla, aunque ahora comparte el liderazgo con River y Argentinos Juniors (jugará mañana y puede superarlos).

Frank Fabra en dos oportunidades, Carlos Tevez, Ramón Ábila y Mauro Zárate marcaron los goles del equipo de Gustavo Alfaro, mientras que Gastón Álvarez Suárez descontó de tiro libre para la visita, que desperdició muchas oportunidades propicias de gol, por errores propios y también por la presencia de Esteban Andrada.

-¿Puede ser tu último partido en Boca?

-¿Ya asumiste como dirigente? ¿Me querés echar?

(Wanchope, "Toro" Abila al periodista de Fox). — Mar Zucchi (@mar_zucchi) November 3, 2019





Tras el encuentro, el propio entrenador, el "Apache" y "Wanchope" dialogaron en zona mixta, y a continuación repasamos las mejores frases de cada uno. El buen vínculo entre el DT y el capitán, y un fuerte cruce del "9" con un periodista, lo más saliente.

Gustavo Alfaro





“Fue una victoria importante, necesaria para recuperarnos luego de la eliminación de la Libertadores y la derrota ante Lanús. Tuvimos pocos días de trabajo después del último partido y por eso hubo algunas variantes, pero redondeamos un muy buen partido”.

Gustavo Alfaro, sobre Carlos Tévez 💬: "Le dije que se quede hasta que él quiera. Está asociado al sentimiento e historia de Boca. A los ídolos hay que tratarlos con cuidado y respeto". pic.twitter.com/kxhHVJds2a — Portal Fútbol América (@PF_America) November 3, 2019





“Este año me inventaron miles de peleas con Tevez. Él me dijo ‘míster, quédese tranquilo que tengo más peleas inventadas con usted que con mi esposa’. Yo tengo gratitud con Carlitos. Le dije que disfrute como yo cada espacio y minuto desde que llegué a Boca. El reconocimiento que tiene la gente por él es inigualable. Carlos es noble e integro, construímos una relación de respeto y cercanía”.





“A la gente de Boca le digo gracias. El amor incondicional por la camiseta no lo negocian y es un orgullo que defienden. Su apoyo es incondicional, lo vemos en cada lugar que vamos. Es incuestionable. Hay dos imágenes que nunca me voy a olvidar, contra Tolima, vivir una noche de Copa con Boca en La Bombonera, y la otra con River. Sentí la bronca pero el orgullo”.

Carlos Tevez

“Con el míster tenemos una relación en la que nos llevamos muy bien, nos quisieron inventar muchas peleas, pero lo importante es que estemos juntos en todo momento. Él más que nadie sabe que tiene mi respaldo, pero tanto su continuidad como la mía no están en nuestras manos. Él más que nadie sabe que tiene mi respaldo, pero tanto él como yo sabemos que nuestra continuidad no está en nuestras manos. Todo el mundo en Boca sabe que cuando perdimos la final con River habían llamado a tres o cuatro técnicos y no querían agarrar el fierro caliente. Él nos puso en semifinales, ha hecho un gran trabajo y lo respaldo”

"Nunca me peleé con Alfaro, nomás me enojé por no ponerme en el clásico en la cancha de River. Lo hablamos como dos personas adultas y quedó ahí. Siempre me van a poner en el ojo de la tormenta, son las reglas del juego en Boca. No jugué mucho de titular y dijeron que armé el equipo contra River en la Copa, que me puse de titular... Me hubiese puesto en los partidos de antes. Yo me río, no reniego, disfruto los momentos en los que me toca estar. Y en los que no, trato de apoyar”





Ramón Ábila





"¿Vos asumiste como dirigente ya? ¿Ya sabés quién se va? Te pregunto porque a lo mejor si me estás echando del club pensé que ya sabías quién viene y quién se va", le respondió al periodista que le preguntó si estaba jugando sus últimos partidos en el club.





"Decime si armo las valijas o no. Yo estoy muy tranquilo, muy bien. Obviamente que hay que esperar las resoluciones de fin de año, las elecciones y todo eso, pero tengo contrato en Boca, yo nunca me quiero ir, no me quiero esconder y siempre voy a dar la cara. Tengo contrato hasta 2022 y si quienes estén a cargo del club quieren que me quede bienvenido sea, obviamente con mucho gusto porque es lo que siempre quiero"