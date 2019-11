Mariano Díaz debe salir del Real Madrid y buscar oportunidades

Pese a la falta de gol que está acusando el Real Madrid en varios partidos de esta temporada, uno de los tres delanteros centro de la plantilla no cuenta para Zinedine Zidane. El hispanodominicano es el único jugador de los 26 en liza que no ha disputado ni un solo minuto y casi no ha entrado en ninguna convocatoria, a excepción del partido ante el RCD Mallorca. A sus 26 años y con todo su potencial, Mariano debe salir del conjunto blanco.

El futbolista salió en 2017 rumbo al Olympique de Lyon después de firmas cinco goles con los blancos, en busca de más minutos y protagonismo. En el conjunto francés disputó 43 partidos y marcó 20 goles, demostrando un tremendo potencial goleador cuando le han dado continuidad. Los delanteros atraviesan momentos de acierto y otros de sequía. Necesitan que el entrenador les aporte tranquilidad y seguridad para que crezcan en confianza.

El conjunto blanco, tras su gran campaña en Francia, le rescató en el último momento la pasada campaña, cuando estaba cerca de fichar por el Sevilla. De nuevo, su protagonismo fue reducido y solo pudo sumar cuatro dianas, dos de ellas en la vuelta de Zidane en el último tramo de la pasada campaña.





Sin embargo, con el fichaje de Luka Jovic y el momento de forma estelar de Benzama, Mariano no solo no ha tenido minutos, sino que tampoco ha sido convocado. El futbolista sigue entrenando día tras día esperando la oportunidad para jugar en el club de su vida, en el que entró como canterano. El punta decidió no salir este verano para intentar triunfar, pero de momento el técnico francés no le ha dado ninguna oportunidad, pese a la falta de gol manifiesta que acusa el equipo.

Un delantero joven de la talla de Mariano no debe resignarse y perder años de su fútbol de la mano de un entrenador que ha demostrado no confiar en sus facultades. La competencia es feroz pero el atacante no ha bajado nunca los brazos. En el mercado de invierno tendrá de nuevo la oportunidad de salir y triunfar o seguir esperando una oportunidad que podría no llegar nunca.

