Zidane: "Mbappé siempre ha dicho que su sueño es jugar en el Real Madrid"

Zinedine Zidane ha comparecido en rueda de prensa con motivo del partido que mañana juega el Real Madrid en Champions ante el Galatasaray (21.00, Movistar Liga de Campeones). El galo ha hecho hincapié en la importancia de ganar mañana al conjunto turco, en la polémica sobre las jugadas con VAR del otro día, en Mbappé, James y especialmente en todo lo que ha rodeado a Bale en los últimos días:





Más ilusión o responsabilidad para el partido: "Un poco de las dos. Nos hace ilusión jugar ante nuestra afición, pero conocemos nuestra responsabilidad en Champions. Vamos intentar hacer un gran partido y que sea lo mejor para todos"

Matthew Ashton - AMA/GettyImages

Bale, convocado con Gales pese a la lesión: "Nosotros sólo queremos que el jugador esté bien. El problema es que no está listo aún. Su país está en su derecho de convocarlo, es una fecha FIFA. El jugador es el primero que quiere estar bien y no sufrir, la pena para nosotros es que no esté listo aún"

"Ahora mismo no está disponible, no sé lo que ha hablado con Giggs. Yo quiero tenerlo bien, como a todos. Él es el primero que no está contento, no está disponible y no se puede hacer nada"







Eurasia Sport Images/GettyImages

Mejor que se quedara en Valdebebas, como hizo James: "No me puedo meter en estas cosas. Está convocado y tiene que irse, veremos qué pasa. Me hubiera gustado que estuviera ya disponible para que no hubiese polémicas, pero no es posible"

"No me molesta que se vaya con Gales. Le digo a la afición que de verdad él quiere jugar con nosotros, y si no está listo para jugar con Gales no jugará. Se ha lesionado y aún no está listo, pero él quiere jugar. Los aficionados tienen que pensar en positivo, yo no quiero que se vaya en enero, es una tontería. Cada uno tiene su opinión, pero yo no he dicho eso nunca. Quiere hacerlo bien con el Real Madrid"

Mbappé: "El jugador decide sobre su futuro. De momento es jugador del Paris Saint Germain y hay que ver qué pasa, pero siempre ha dicho que su sueño es ser jugador del Real Madrid"

Bale, diferente en los últimos días: "Contra el Brujas no estaba disponible, y aún no lo está. No ha cambiado nada, que se haya recuperado para el partido de Gales es casualidad."

Apoyo de la afición tras el empate ante el Betis: "Siempre la necesitamos. Le pido, aunque siempre responden en momentos complicados, que estén con los jugadores hasta el final, porque también la necesitan"

James: "No sé cuando estará disponible, aún tiene molestias. Iremos día a día, pero no puedo contarte lo que tiene porque no lo sé. Ojalá pueda regresar rápido porque yo quiero a mis jugadores para que estén, aunque me compliquen las convocatorias"

Críticas a Bale: "Ahí no me meto. Hay que aguantar lo que se dice desde fuera. Lo importante es lo que nosotros vivimos de puertas a dentro. Él no está a gusto lesionado y sin jugar"





Relación nula con el galés: "Tengo buena relación. Nos decimos 'buenos días' cada día y quiero a mis jugadores. Nunca me ha pasado nada, salvo cuando casi se va a China este verano. La situación es esta, él está con el equipo y eso es lo importante. No conviene que vosotros digáis que no nos llevamos bien. Todos los jugadores están muy comprometidos con el equipo"

VAR y polémicas: "Creo que es algo positivo como sistema, es algo que mejora nuestro deporte. Pero hay decisiones que no siguen el mismo criterio, hay VAR pero siempre quedará la interpretación del árbitro. Yo creo que todo el mundo hace su trabajo de la mejor manera posible, se pueden equivocar pero quieren ser justo. El otro día vi mano, pero hay que aceptarlo. Espero que cada vez haya menos errores y menos polémicas, para eso está el VAR"

TF-Images/GettyImages

Partido de mañana: "Tenemos siempre en mente que el siguiente partido es el más importante para nosotros. Estamos bien, sabemos lo que hay que hacer y no me preocupa si es una 'final' o no. Siempre hay que hacer un gran partido, más delante de la afición. Conseguir los tres puntos nos daría prácticamente la clasificación"

