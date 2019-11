El Barcelona necesita que Messi y Griezmann se entiendan para poder salir de la crisis

Ha llegado noviembre. El frío se acerca poco a poco. La oscuridad avanza, calle a calle, minuto a minuto. Las ciudades se vacían con la noche y las luces de los salones comienzan a encenderse. Pocos se asoman a los balcones. Casa parece el mejor refugio. Siempre habrá algo con lo que calentarse. Algo así debieron pensar ayer todos los que acudieron al Camp Nou. Nada como un partido en Can Barça para ver a su equipo jugar. Sin embargo, el Barcelona jugó uno de los partidos más planos y fríos que se recuerdan en los últimos años. Incapaces de sobrepasar la línea del Slavia. Para colmo, su tridente no combinaba. Dembélé regateaba y perdía, Messi lo intentaba en solitario y Griezmann desaparecía entre las sombras. El argentino no combinaba con el francés.

El fuego que necesitaba el Camp Nou puede que hubiera surgido entre la combinación Messi-Griezmann. Aquella que viven cuando juega Luis Suárez o cuando Neymar vestía de blaugrana. Sin embargo, ambos jugadores no se encontraron… o no quisieron hacerlo. No sabemos si Messi seguirá enfadado por la no llegada del atacante del París Saint-Germain, si la poca relación que Griezmann confesó evoca a una mala relación o si, simplemente, no se entienden sobre el césped, pero, sea lo que sea, han de solucionar sus problemas. El Barcelona no puede seguir así.





Messi y Griezmann unidos y combinando podrían haber sido la chispa que les faltó a los culés contra el Slavia. Lo que no cabe en la cabeza de ningún futbolero es que, en varias jugadas de ataque, Messi prefiriera combinar con Arturo Vidal, que no destaca precisamente por su capacidad para tratar el esférico, antes que con el ex del Atlético. Además, en un juego tan influido por el argentino, si él no combina con un futbolista, este desaparece. Tengan problemas o no, deben dejarlo todo a un lado, tratar de buscarse y entenderse. Por este camino pasa la salida de la crisis.