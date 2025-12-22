Boise State drops out of KenPom top 50 heading into Christmas break
The Boise State men’s basketball team is down to No. 52 in KenPom following an 81-66 road loss to Nevada in last weekend’s Mountain West opener.
The Broncos (8-4, 0-1) had jumped up to No. 45 in KenPom after securing a signature victory over Saint Mary’s to close non-conference play. The Gaels are sitting at No. 33 in KenPom.
Boise State is off all week with a looming home matchup against New Mexico (10-2, 1-0), the defending MWC regular-season champion, on Dec. 30. Tipoff is scheduled for 9 p.m. Mountain time at ExtraMile Arena.
Utah State (10-1, 1-0) is the top MWC team in KenPom at No. 29, followed by No. 51 San Diego State (6-4, 1-0), Boise State, No. 68 New Mexico, No. 76 Colorado State (9-3, 0-1), No. 86 Nevada (9-3, 1-0) and No. 87 Grand Canyon (7-4, 1-0).
Here is a look at each Mountain West team’s KenPom resume:
Utah State
Overall rating: 29
Overall record: 10-1
Net rating: +20.66
Offensive rating: 34
Defensive rating: 31
Strength of schedule: 114
San Diego State
Overall rating: 51
Overall record: 6-4
Net rating: +15.16
Offensive rating: 70
Defensive rating: 44
Strength of schedule: 66
Boise State
Overall rating: 52
Overall record: 8-4
Net rating: +14.93
Offensive rating: 89
Defensive rating: 30
Strength of schedule: 22
New Mexico
Overall rating: 68
Overall record: 10-2
Net rating: +11.96
Offensive rating: 95
Defensive rating: 58
Strength of schedule: 177
Colorado State
Overall rating: 76
Overall record: 9-3
Net rating: +11.24
Offensive rating: 17
Defensive rating: 219
Strength of schedule: 190
Nevada
Overall rating: 86
Overall record: 9-3
Net rating: +10.25
Offensive rating: 69
Defensive rating: 112
Strength of schedule: 97
Grand Canyon
Overall rating: 87
Overall record: 7-4
Net rating: +9.69
Offensive rating: 138
Defensive rating: 38
Strength of schedule: 211
Wyoming
Overall rating: 97
Overall record: 9-3
Net rating: +8.00
Offensive rating: 106
Defensive rating: 139
Strength of schedule: 310
UNLV
Overall rating: 143
Overall record: 5-6
Net rating: +2.15
Offensive rating: 129
Defensive rating: 163
Strength of schedule: 178
Fresno State
Overall rating: 177
Overall record: 6-6
Net rating: -1.55
Offensive rating: 200
Defensive rating: 160
Strength of schedule: 254
San Jose State
Overall rating: 195
Overall record: 5-7
Net rating: -3.23
Offensive rating: 162
Defensive rating: 250
Strength of schedule: 113
Air Force
Overall rating: 325
Overall record: 3-9
Net rating: -14.81
Offensive rating: 342
Defensive rating: 274
Strength of schedule: 302
