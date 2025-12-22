Boise State Broncos ON SI

Boise State drops out of KenPom top 50 heading into Christmas break

Broncos fell to Nevada in Mountain West opener
Bob Lundeberg|
Boise State's Aginaldo Neto.
Boise State's Aginaldo Neto. | Boise State Athletics

The Boise State men’s basketball team is down to No. 52 in KenPom following an 81-66 road loss to Nevada in last weekend’s Mountain West opener. 

The Broncos (8-4, 0-1) had jumped up to No. 45 in KenPom after securing a signature victory over Saint Mary’s to close non-conference play. The Gaels are sitting at No. 33 in KenPom. 

Boise State is off all week with a looming home matchup against New Mexico (10-2, 1-0), the defending MWC regular-season champion, on Dec. 30. Tipoff is scheduled for 9 p.m. Mountain time at ExtraMile Arena. 

Utah State (10-1, 1-0) is the top MWC team in KenPom at No. 29, followed by No. 51 San Diego State (6-4, 1-0), Boise State, No. 68 New Mexico, No. 76 Colorado State (9-3, 0-1), No. 86 Nevada (9-3, 1-0) and No. 87 Grand Canyon (7-4, 1-0). 

Here is a look at each Mountain West team’s KenPom resume:

Utah State

Overall rating: 29

Overall record: 10-1

Net rating: +20.66

Offensive rating: 34

Defensive rating: 31

Strength of schedule: 114

San Diego State

Overall rating: 51

Overall record: 6-4

Net rating: +15.16

Offensive rating: 70

Defensive rating: 44

Strength of schedule: 66

Boise State

Overall rating: 52

Overall record: 8-4

Net rating: +14.93

Offensive rating: 89

Defensive rating: 30

Strength of schedule: 22

New Mexico

Overall rating: 68

Overall record: 10-2

Net rating: +11.96

Offensive rating: 95

Defensive rating: 58

Strength of schedule: 177

Colorado State

Overall rating: 76

Overall record: 9-3

Net rating: +11.24

Offensive rating: 17

Defensive rating: 219

Strength of schedule: 190

Nevada

Overall rating: 86

Overall record: 9-3

Net rating: +10.25

Offensive rating: 69

Defensive rating: 112

Strength of schedule: 97

Grand Canyon

Overall rating: 87

Overall record: 7-4

Net rating: +9.69

Offensive rating: 138

Defensive rating: 38

Strength of schedule: 211

Wyoming

Overall rating: 97

Overall record: 9-3

Net rating: +8.00

Offensive rating: 106

Defensive rating: 139

Strength of schedule: 310

UNLV

Overall rating: 143

Overall record: 5-6

Net rating: +2.15

Offensive rating: 129

Defensive rating: 163

Strength of schedule: 178

Fresno State

Overall rating: 177

Overall record: 6-6

Net rating: -1.55

Offensive rating: 200

Defensive rating: 160

Strength of schedule: 254

San Jose State

Overall rating: 195

Overall record: 5-7

Net rating: -3.23

Offensive rating: 162

Defensive rating: 250

Strength of schedule: 113

Air Force

Overall rating: 325

Overall record: 3-9

Net rating: -14.81

Offensive rating: 342

Defensive rating: 274

Strength of schedule: 302

Bob Lundeberg
Bob Lundeberg is a reporter for Boise State Broncos On SI. An Oregon State graduate, Bob has lived in Idaho since 2019 and is an avid hiker and golfer.

