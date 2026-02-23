Boise State lags behind Mountain West leaders in KenPom defense
The Mountain West has traditionally been a defense-first conference in men’s basketball.
Unsurprisingly, top MWC contenders Utah State (23-4, 13-3), San Diego State (18-8, 12-4), New Mexico (21-6, 12-4) and Grand Canyon (17-10, 10-6) all rank inside the top 40 nationally in KenPom defensive rating.
Boise State (16-11, 8-8), which ranked No. 20 in KenPom defense on New Year’s Day, is down to No. 81 in defensive rating.
Utah State leads the MWC in overall KenPom ranking at No. 23, followed by No. 43 New Mexico, No. 45 San Diego State, No. 60 Boise State, No. 67 Nevada (18-9, 10-6), No. 88 Colorado State (17-10, 8-8) and No. 95 Wyoming (15-12, 6-10).
The Aztecs, who have dropped back-to-back games for the first time since November, host Utah State at 9 p.m. Mountain time on Wednesday.
Boise State will face Wyoming at 7 p.m. on Tuesday at ExtraMile Arena.
Here is a look at each Mountain West team’s KenPom resume:
Utah State
Overall rating: 23
Overall record: 23-4
Net rating: +23.07
Offensive rating: 21
Defensive rating: 35
Strength of schedule: 82
New Mexico
Overall rating: 43
Overall record: 21-6
Net rating: +17.01
Offensive rating: 60
Defensive rating: 40
Strength of schedule: 93
San Diego State
Overall rating: 45
Overall record: 18-8
Net rating: +16.90
Offensive rating: 108
Defensive rating: 16
Strength of schedule: 77
Boise State
Overall rating: 60
Overall record: 16-11
Net rating: +12.54
Offensive rating: 68
Defensive rating: 81
Strength of schedule: 61
Grand Canyon
Overall rating: 62
Overall record: 17-10
Net rating: +12.50
Offensive rating: 153
Defensive rating: 22
Strength of schedule: 95
Nevada
Overall rating: 67
Overall record: 18-9
Net rating: +11.94
Offensive rating: 62
Defensive rating: 101
Strength of schedule: 79
Colorado State
Overall rating: 88
Overall record: 17-10
Net rating: +9.52
Offensive rating: 49
Defensive rating: 202
Strength of schedule: 98
Wyoming
Overall rating: 95
Overall record: 15-12
Net rating: +8.21
Offensive rating: 82
Defensive rating: 131
Strength of schedule: 92
Fresno State
Overall rating: 124
Overall record: 12-15
Net rating: +4.37
Offensive rating: 172
Defensive rating: 85
Strength of schedule: 94
UNLV
Overall rating: 125
Overall record: 14-13
Net rating: +4.17
Offensive rating: 88
Defensive rating: 205
Strength of schedule: 96
San Jose State
Overall rating: 227
Overall record: 7-20
Net rating: -5.53
Offensive rating: 161
Defensive rating: 294
Strength of schedule: 73
Air Force
Overall rating: 350
Overall record: 3-24
Net rating: -20.80
Offensive rating: 352
Defensive rating: 310
Strength of schedule: 88
