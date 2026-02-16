Boise State slides in KenPom defensive rating
During the first two months of the men’s college basketball season, Boise State was locking teams down on the defensive end.
The Broncos ranked No. 20 nationally in KenPom defensive rating on New Year’s Day, leading the pack among Mountain West teams.
Over the last six weeks, Boise State’s defense has fallen apart. The Broncos (15-10, 7-7) have surrendered 86 or more points in four consecutive games, including an 86-83 home overtime loss to UNLV (13-12, 8-6) on Friday.
As of Monday morning, Boise State is down to No. 78 nationally in KenPom defensive rating at 103.9. The Broncos have slid to sixth among MWC teams in defensive rating, trailing San Diego State (No. 14, 94.7), Grand Canyon (No. 30, 98.2), New Mexico (No. 36, 99.9), Utah State (No. 40, 100.2) and Fresno State (No. 62, 103.0).
Utah State (22-3, 12-2) leads the MWC in overall KenPom rating at No. 24, followed by No. 41 San Diego State (18-6, 12-2), No. 44 New Mexico (19-6, 10-4), No. 58 Boise State (15-10, 7-7), No. 59 Nevada (17-8, 9-5) and No. 67 Grand Canyon (16-9, 9-5).
Here is a look at each Mountain West team’s KenPom resume:
Utah State
Overall rating: 24
Overall record: 22-3
Net rating: +22.64
Offensive rating: 20
Defensive rating: 40
Strength of schedule: 85
San Diego State
Overall rating: 41
Overall record: 18-6
Net rating: +18.81
Offensive rating: 98
Defensive rating: 14
Strength of schedule: 78
New Mexico
Overall rating: 44
Overall record: 19-6
Net rating: +16.74
Offensive rating: 68
Defensive rating: 36
Strength of schedule: 87
Boise State
Overall rating: 58
Overall record: 15-10
Net rating: +13.07
Offensive rating: 62
Defensive rating: 78
Strength of schedule: 53
Nevada
Overall rating: 59
Overall record: 17-8
Net rating: +13.06
Offensive rating: 59
Defensive rating: 94
Strength of schedule: 77
Grand Canyon
Overall rating: 67
Overall record: 16-9
Net rating: +11.95
Offensive rating: 143
Defensive rating: 30
Strength of schedule: 99
Colorado State
Overall rating: 93
Overall record: 15-10
Net rating: +8.14
Offensive rating: 58
Defensive rating: 195
Strength of schedule: 101
Wyoming
Overall rating: 99
Overall record: 13-12
Net rating: +6.99
Offensive rating: 95
Defensive rating: 132
Strength of schedule: 92
Fresno State
Overall rating: 122
Overall record: 12-13
Net rating: +3.93
Offensive rating: 207
Defensive rating: 62
Strength of schedule: 100
UNLV
Overall rating: 127
Overall record: 13-12
Net rating: +3.70
Offensive rating: 103
Defensive rating: 189
Strength of schedule: 86
San Jose State
Overall rating: 253
Overall record: 6-19
Net rating: -7.32
Offensive rating: 171
Defensive rating: 305
Strength of schedule: 74
Air Force
Overall rating: 347
Overall record: 3-22
Net rating: -19.73
Offensive rating: 351
Defensive rating: 299
Strength of schedule: 90
