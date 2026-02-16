Boise State slides in KenPom defensive rating

Boise State Broncos ON SI

Broncos are No. 58 overall in KenPom
Bob Lundeberg|
Boise State's Aginaldo Neto.
Boise State's Aginaldo Neto.

During the first two months of the men’s college basketball season, Boise State was locking teams down on the defensive end. 

The Broncos ranked No. 20 nationally in KenPom defensive rating on New Year’s Day, leading the pack among Mountain West teams. 

Over the last six weeks, Boise State’s defense has fallen apart. The Broncos (15-10, 7-7) have surrendered 86 or more points in four consecutive games, including an 86-83 home overtime loss to UNLV (13-12, 8-6) on Friday. 

As of Monday morning, Boise State is down to No. 78 nationally in KenPom defensive rating at 103.9. The Broncos have slid to sixth among MWC teams in defensive rating, trailing San Diego State (No. 14, 94.7), Grand Canyon (No. 30, 98.2), New Mexico (No. 36, 99.9), Utah State (No. 40, 100.2) and Fresno State (No. 62, 103.0). 

Utah State (22-3, 12-2) leads the MWC in overall KenPom rating at No. 24, followed by No. 41 San Diego State (18-6, 12-2), No. 44 New Mexico (19-6, 10-4), No. 58 Boise State (15-10, 7-7), No. 59 Nevada (17-8, 9-5) and No. 67 Grand Canyon (16-9, 9-5). 

Here is a look at each Mountain West team’s KenPom resume:

Utah State

Overall rating: 24

Overall record: 22-3

Net rating: +22.64

Offensive rating: 20

Defensive rating: 40

Strength of schedule: 85

San Diego State

Overall rating: 41

Overall record: 18-6

Net rating: +18.81

Offensive rating: 98

Defensive rating: 14

Strength of schedule: 78

New Mexico

Overall rating: 44

Overall record: 19-6

Net rating: +16.74

Offensive rating: 68

Defensive rating: 36

Strength of schedule: 87

Boise State

Overall rating: 58

Overall record: 15-10

Net rating: +13.07

Offensive rating: 62

Defensive rating: 78

Strength of schedule: 53

Nevada

Overall rating: 59

Overall record: 17-8

Net rating: +13.06

Offensive rating: 59

Defensive rating: 94

Strength of schedule: 77

Grand Canyon

Overall rating: 67

Overall record: 16-9

Net rating: +11.95

Offensive rating: 143

Defensive rating: 30

Strength of schedule: 99

Colorado State

Overall rating: 93

Overall record: 15-10

Net rating: +8.14

Offensive rating: 58

Defensive rating: 195

Strength of schedule: 101

Wyoming

Overall rating: 99

Overall record: 13-12

Net rating: +6.99

Offensive rating: 95

Defensive rating: 132

Strength of schedule: 92

Fresno State

Overall rating: 122

Overall record: 12-13

Net rating: +3.93

Offensive rating: 207

Defensive rating: 62

Strength of schedule: 100

UNLV

Overall rating: 127

Overall record: 13-12

Net rating: +3.70

Offensive rating: 103

Defensive rating: 189

Strength of schedule: 86

San Jose State

Overall rating: 253

Overall record: 6-19

Net rating: -7.32

Offensive rating: 171

Defensive rating: 305

Strength of schedule: 74

Air Force

Overall rating: 347

Overall record: 3-22

Net rating: -19.73

Offensive rating: 351

Defensive rating: 299

Strength of schedule: 90

Bob Lundeberg
BOB LUNDEBERG

Bob Lundeberg is a reporter for Boise State Broncos On SI. An Oregon State graduate, Bob has lived in Idaho since 2019 and is an avid hiker and golfer.

