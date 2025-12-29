Boise State Broncos ON SI

Boise State tops KenPom defensive rating among Mountain West teams

Broncos to face New Mexico on Tuesday
Bob Lundeberg|
Boise State's Dylan Andrews.
Boise State's Dylan Andrews. | Boise State Athletics

In this story:

Utah State AggiesSan Diego State AztecsBoise State BroncosNew Mexico LobosColorado State RamsNevada Wolf PackGrand Canyon AntelopesWyoming CowboysUNLV Runnin' RebelsSan Jose State SpartansAir Force Falcons

Despite a poor showing in its conference opener at Nevada, the Boise State men’s basketball team continues to lead the way among Mountain West teams in KenPom’s defensive rating. 

The Broncos (8-4, 0-1), who host New Mexico (10-2, 1-0) at 9 p.m. Mountain time on Tuesday, are No. 30 nationally in KenPom’s defensive rating. Boise State ranks No. 88 in KenPom offense. 

The Lobos are No. 95 in KenPom offense and No. 57 in defense. 

Utah State (10-1, 1-0) is the most balanced MWC team with a top-40 national KenPom rating offensively (No. 37) and defensively (No. 32). 

The Aggies are KenPom’s top-rated overall MWC team at No. 30, followed by No. 52 San Diego State (7-4, 1-0), No. 53 Boise State, No. 67 New Mexico, No. 75 Colorado State (9-3, 0-1), No. 79 Nevada (9-3, 1-0), No. 94 Grand Canyon (8-4, 1-0) and No. 98 Wyoming (9-3, 0-1). 

Here is a look at each Mountain West team’s KenPom resume:

Utah State

Overall rating: 30

Overall record: 10-1

Net rating: +20.57

Offensive rating: 37

Defensive rating: 32

Strength of schedule: 120

San Diego State

Overall rating: 52

Overall record: 7-4

Net rating: +15.28

Offensive rating: 70

Defensive rating: 44

Strength of schedule: 63

Boise State

Overall rating: 53

Overall record: 8-4

Net rating: +15.09

Offensive rating: 88

Defensive rating: 30

Strength of schedule: 19

New Mexico

Overall rating: 67

Overall record: 10-2

Net rating: +12.25

Offensive rating: 95

Defensive rating: 57

Strength of schedule: 167

Colorado State

Overall rating: 75

Overall record: 9-3

Net rating: +11.17

Offensive rating: 17

Defensive rating: 225

Strength of schedule: 190

Nevada

Overall rating: 79

Overall record: 9-3

Net rating: +10.58

Offensive rating: 65

Defensive rating: 111

Strength of schedule: 87

Grand Canyon

Overall rating: 94

Overall record: 8-4

Net rating: +8.92

Offensive rating: 140

Defensive rating: 45

Strength of schedule: 277

Wyoming

Overall rating: 98

Overall record: 9-3

Net rating: +7.81

Offensive rating: 101

Defensive rating: 108

Strength of schedule: 316

UNLV

Overall rating: 144

Overall record: 5-6

Net rating: +2.10

Offensive rating: 128

Defensive rating: 170

Strength of schedule: 179

Fresno State

Overall rating: 173

Overall record: 6-6

Net rating: -1.45

Offensive rating: 196

Defensive rating: 157

Strength of schedule: 253

San Jose State

Overall rating: 194

Overall record: 5-7

Net rating: -3.13

Offensive rating: 159

Defensive rating: 249

Strength of schedule: 113

Air Force

Overall rating: 325

Overall record: 3-9

Net rating: -14.75

Offensive rating: 340

Defensive rating: 279

Strength of schedule: 302

Published
Bob Lundeberg
BOB LUNDEBERG

Bob Lundeberg is a reporter for Boise State Broncos On SI. An Oregon State graduate, Bob has lived in Idaho since 2019 and is an avid hiker and golfer.

Share on XFollow The_Real_Bob
Home/Basketball