Boise State tops KenPom defensive rating among Mountain West teams
Despite a poor showing in its conference opener at Nevada, the Boise State men’s basketball team continues to lead the way among Mountain West teams in KenPom’s defensive rating.
The Broncos (8-4, 0-1), who host New Mexico (10-2, 1-0) at 9 p.m. Mountain time on Tuesday, are No. 30 nationally in KenPom’s defensive rating. Boise State ranks No. 88 in KenPom offense.
The Lobos are No. 95 in KenPom offense and No. 57 in defense.
Utah State (10-1, 1-0) is the most balanced MWC team with a top-40 national KenPom rating offensively (No. 37) and defensively (No. 32).
The Aggies are KenPom’s top-rated overall MWC team at No. 30, followed by No. 52 San Diego State (7-4, 1-0), No. 53 Boise State, No. 67 New Mexico, No. 75 Colorado State (9-3, 0-1), No. 79 Nevada (9-3, 1-0), No. 94 Grand Canyon (8-4, 1-0) and No. 98 Wyoming (9-3, 0-1).
Here is a look at each Mountain West team’s KenPom resume:
Utah State
Overall rating: 30
Overall record: 10-1
Net rating: +20.57
Offensive rating: 37
Defensive rating: 32
Strength of schedule: 120
San Diego State
Overall rating: 52
Overall record: 7-4
Net rating: +15.28
Offensive rating: 70
Defensive rating: 44
Strength of schedule: 63
Boise State
Overall rating: 53
Overall record: 8-4
Net rating: +15.09
Offensive rating: 88
Defensive rating: 30
Strength of schedule: 19
New Mexico
Overall rating: 67
Overall record: 10-2
Net rating: +12.25
Offensive rating: 95
Defensive rating: 57
Strength of schedule: 167
Colorado State
Overall rating: 75
Overall record: 9-3
Net rating: +11.17
Offensive rating: 17
Defensive rating: 225
Strength of schedule: 190
Nevada
Overall rating: 79
Overall record: 9-3
Net rating: +10.58
Offensive rating: 65
Defensive rating: 111
Strength of schedule: 87
Grand Canyon
Overall rating: 94
Overall record: 8-4
Net rating: +8.92
Offensive rating: 140
Defensive rating: 45
Strength of schedule: 277
Wyoming
Overall rating: 98
Overall record: 9-3
Net rating: +7.81
Offensive rating: 101
Defensive rating: 108
Strength of schedule: 316
UNLV
Overall rating: 144
Overall record: 5-6
Net rating: +2.10
Offensive rating: 128
Defensive rating: 170
Strength of schedule: 179
Fresno State
Overall rating: 173
Overall record: 6-6
Net rating: -1.45
Offensive rating: 196
Defensive rating: 157
Strength of schedule: 253
San Jose State
Overall rating: 194
Overall record: 5-7
Net rating: -3.13
Offensive rating: 159
Defensive rating: 249
Strength of schedule: 113
Air Force
Overall rating: 325
Overall record: 3-9
Net rating: -14.75
Offensive rating: 340
Defensive rating: 279
Strength of schedule: 302
Bob Lundeberg is a reporter for Boise State Broncos On SI. An Oregon State graduate, Bob has lived in Idaho since 2019 and is an avid hiker and golfer.Follow The_Real_Bob