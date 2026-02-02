Boise State Broncos ON SI

Six Mountain West teams inside top 65 of KenPom rankings

Broncos are No. 59 in KenPom
Bob Lundeberg|
Boise State's Aginaldo Neto.
Boise State's Aginaldo Neto. | Boise State' Athletics

In this story:

Utah State AggiesSan Diego State AztecsNew Mexico LobosNevada Wolf PackBoise State BroncosGrand Canyon AntelopesColorado State RamsWyoming CowboysFresno State BulldogsUNLV Runnin' RebelsSan Jose State SpartansAir Force Falcons

Despite suffering a 17-point road loss to Grand Canyon on Friday, the Boise State men’s basketball team remains inside the top 60 in the KenPom rankings.

The Broncos (13-9, 5-6) are No. 59 in KenPom entering Tuesday’s home matchup with KenPom No. 56 Nevada (16-6, 8-3). Tipoff is scheduled for 7 p.m. Mountain time at ExtraMile Arena. 

Boise State has the No. 77 KenPom offense and No. 54 defense. The Broncos’ No. 38 strength of schedule leads the MWC. 

Utah State (18-3, 9-2) is the highest-ranked MWC team in KenPom at No. 31, followed No. 43 San Diego State (15-6, 9-2), No. 44 New Mexico (18-4, 9-2), No. 56 Nevada, No. 59 Boise State, No. 65 Grand Canyon (14-7, 7-3) and No. 98 Colorado State (12-10, 3-8). 

New Mexico hosts Utah State on Wednesday in a critical MWC matchup. 

Here is a look at each Mountain West team’s KenPom resume:

Utah State

Overall rating: 31

Overall record: 18-3

Net rating: +20.97

Offensive rating: 43

Defensive rating: 38

Strength of schedule: 86

San Diego State

Overall rating: 43

Overall record: 15-6

Net rating: +17.77

Offensive rating: 88

Defensive rating: 16

Strength of schedule: 57

New Mexico

Overall rating: 44

Overall record: 18-4

Net rating: +17.74

Offensive rating: 71

Defensive rating: 26

Strength of schedule: 95

Nevada

Overall rating: 56

Overall record: 16-6

Net rating: +13.31

Offensive rating: 58

Defensive rating: 93

Strength of schedule: 77

Boise State

Overall rating: 59

Overall record: 13-9

Net rating: +13.17

Offensive rating: 77

Defensive rating: 54

Strength of schedule: 38

Grand Canyon

Overall rating: 65

Overall record: 14-7

Net rating: +12.45

Offensive rating: 148

Defensive rating: 19

Strength of schedule: 88

Colorado State

Overall rating: 98

Overall record: 12-10

Net rating: +7.46

Offensive rating: 59

Defensive rating: 219

Strength of schedule: 82

Wyoming

Overall rating: 106

Overall record: 13-9

Net rating: +6.22

Offensive rating: 108

Defensive rating: 125

Strength of schedule: 119

Fresno State

Overall rating: 135

Overall record: 10-11

Net rating: +2.80

Offensive rating: 231

Defensive rating: 68

Strength of schedule: 110

UNLV

Overall rating: 136

Overall record: 10-11

Net rating: +2.70

Offensive rating: 123

Defensive rating: 167

Strength of schedule: 79

San Jose State

Overall rating: 250

Overall record: 6-16

Net rating: -7.40

Offensive rating: 179

Defensive rating: 312

Strength of schedule: 65

Air Force

Overall rating: 347

Overall record: 3-18

Net rating: -19.05

Offensive rating: 358

Defensive rating: 277

Strength of schedule: 113

Published
Bob Lundeberg
BOB LUNDEBERG

Bob Lundeberg is a reporter for Boise State Broncos On SI. An Oregon State graduate, Bob has lived in Idaho since 2019 and is an avid hiker and golfer.

Share on XFollow The_Real_Bob
Home/Basketball