Six Mountain West teams inside top 65 of KenPom rankings
Despite suffering a 17-point road loss to Grand Canyon on Friday, the Boise State men’s basketball team remains inside the top 60 in the KenPom rankings.
The Broncos (13-9, 5-6) are No. 59 in KenPom entering Tuesday’s home matchup with KenPom No. 56 Nevada (16-6, 8-3). Tipoff is scheduled for 7 p.m. Mountain time at ExtraMile Arena.
Boise State has the No. 77 KenPom offense and No. 54 defense. The Broncos’ No. 38 strength of schedule leads the MWC.
Utah State (18-3, 9-2) is the highest-ranked MWC team in KenPom at No. 31, followed No. 43 San Diego State (15-6, 9-2), No. 44 New Mexico (18-4, 9-2), No. 56 Nevada, No. 59 Boise State, No. 65 Grand Canyon (14-7, 7-3) and No. 98 Colorado State (12-10, 3-8).
New Mexico hosts Utah State on Wednesday in a critical MWC matchup.
Here is a look at each Mountain West team’s KenPom resume:
Utah State
Overall rating: 31
Overall record: 18-3
Net rating: +20.97
Offensive rating: 43
Defensive rating: 38
Strength of schedule: 86
San Diego State
Overall rating: 43
Overall record: 15-6
Net rating: +17.77
Offensive rating: 88
Defensive rating: 16
Strength of schedule: 57
New Mexico
Overall rating: 44
Overall record: 18-4
Net rating: +17.74
Offensive rating: 71
Defensive rating: 26
Strength of schedule: 95
Nevada
Overall rating: 56
Overall record: 16-6
Net rating: +13.31
Offensive rating: 58
Defensive rating: 93
Strength of schedule: 77
Boise State
Overall rating: 59
Overall record: 13-9
Net rating: +13.17
Offensive rating: 77
Defensive rating: 54
Strength of schedule: 38
Grand Canyon
Overall rating: 65
Overall record: 14-7
Net rating: +12.45
Offensive rating: 148
Defensive rating: 19
Strength of schedule: 88
Colorado State
Overall rating: 98
Overall record: 12-10
Net rating: +7.46
Offensive rating: 59
Defensive rating: 219
Strength of schedule: 82
Wyoming
Overall rating: 106
Overall record: 13-9
Net rating: +6.22
Offensive rating: 108
Defensive rating: 125
Strength of schedule: 119
Fresno State
Overall rating: 135
Overall record: 10-11
Net rating: +2.80
Offensive rating: 231
Defensive rating: 68
Strength of schedule: 110
UNLV
Overall rating: 136
Overall record: 10-11
Net rating: +2.70
Offensive rating: 123
Defensive rating: 167
Strength of schedule: 79
San Jose State
Overall rating: 250
Overall record: 6-16
Net rating: -7.40
Offensive rating: 179
Defensive rating: 312
Strength of schedule: 65
Air Force
Overall rating: 347
Overall record: 3-18
Net rating: -19.05
Offensive rating: 358
Defensive rating: 277
Strength of schedule: 113
