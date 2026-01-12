Sliding Boise State sinks in KenPom ahead of UNLV matchup
It’s been a dismal start to Mountain West men’s basketball play for Boise State, which has dropped three straight games entering Tuesday’s road matchup with UNLV.
Tipoff between the Broncos (9-7, 1-4) and Rebels (7-8, 2-2) is slated for 9 p.m. Mountain time on Tuesday.
After suffering back-to-back blowout home losses to Grand Canyon (10-5, 3-1) and Utah State (14-1, 5-0) last week, Boise State is down to No. 79 in the KenPom rankings. The Broncos were No. 49 in KenPom at the beginning of the week.
“They were a good basketball team three weeks ago. We can’t lose sight of that,” Boise State head coach Leon Rice said after the Utah State game. “But it’s not right right now, and that’s on me. I’ve got to fix it, and I’m going to fix it. … It’s a crazy deal.”
Utah State is the top-ranked MWC team in KenPom at No. 20, followed by No. 51 New Mexico (13-3, 4-1), No. 52 San Diego State (11-4, 5-0), No. 78 Nevada (12-4, 4-1) and No. 79 Boise State.
Here is a look at each Mountain West team’s KenPom resume:
Utah State
Overall rating: 20
Overall record: 14-1
Net rating: +23.12
Offensive rating: 15
Defensive rating: 40
Strength of schedule: 123
New Mexico
Overall rating: 51
Overall record: 13-3
Net rating: +15.55
Offensive rating: 92
Defensive rating: 27
Strength of schedule: 117
San Diego State
Overall rating: 52
Overall record: 11-4
Net rating: +15.16
Offensive rating: 80
Defensive rating: 35
Strength of schedule: 74
Nevada
Overall rating: 78
Overall record: 12-4
Net rating: +11.16
Offensive rating: 61
Defensive rating: 117
Strength of schedule: 73
Boise State
Overall rating: 79
Overall record: 9-7
Net rating: +11.12
Offensive rating: 121
Defensive rating: 44
Strength of schedule: 7
Colorado State
Overall rating: 85
Overall record: 11-5
Net rating: +10.12
Offensive rating: 39
Defensive rating: 197
Strength of schedule: 114
Grand Canyon
Overall rating: 88
Overall record: 10-5
Net rating: +9.68
Offensive rating: 170
Defensive rating: 29
Strength of schedule: 252
Wyoming
Overall rating: 92
Overall record: 11-5
Net rating: +8.81
Offensive rating: 74
Defensive rating: 127
Strength of schedule: 239
UNLV
Overall rating: 148
Overall record: 7-8
Net rating: +1.12
Offensive rating: 159
Defensive rating: 153
Strength of schedule: 150
Fresno State
Overall rating: 159
Overall record: 7-9
Net rating: +0.43
Offensive rating: 260
Defensive rating: 84
Strength of schedule: 144
San Jose State
Overall rating: 225
Overall record: 5-11
Net rating: -5.13
Offensive rating: 183
Defensive rating: 268
Strength of schedule: 55
Air Force
Overall rating: 344
Overall record: 3-13
Net rating: -17.70
Offensive rating: 356
Defensive rating: 261
Strength of schedule: 183
