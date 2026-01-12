Boise State Broncos ON SI

Sliding Boise State sinks in KenPom ahead of UNLV matchup

Broncos are No. 79 in KenPom
Bob Lundeberg|
Boise State's Javan Buchanan.
Boise State's Javan Buchanan. | Boise State Athletics

It’s been a dismal start to Mountain West men’s basketball play for Boise State, which has dropped three straight games entering Tuesday’s road matchup with UNLV.

Tipoff between the Broncos (9-7, 1-4) and Rebels (7-8, 2-2) is slated for 9 p.m. Mountain time on Tuesday. 

After suffering back-to-back blowout home losses to Grand Canyon (10-5, 3-1) and Utah State (14-1, 5-0) last week, Boise State is down to No. 79 in the KenPom rankings. The Broncos were No. 49 in KenPom at the beginning of the week.

“They were a good basketball team three weeks ago. We can’t lose sight of that,” Boise State head coach Leon Rice said after the Utah State game. “But it’s not right right now, and that’s on me. I’ve got to fix it, and I’m going to fix it. … It’s a crazy deal.” 

Utah State is the top-ranked MWC team in KenPom at No. 20, followed by No. 51 New Mexico (13-3, 4-1), No. 52 San Diego State (11-4, 5-0), No. 78 Nevada (12-4, 4-1) and No. 79 Boise State. 

Here is a look at each Mountain West team’s KenPom resume:

Utah State

Overall rating: 20

Overall record: 14-1

Net rating: +23.12

Offensive rating: 15

Defensive rating: 40

Strength of schedule: 123

New Mexico

Overall rating: 51

Overall record: 13-3

Net rating: +15.55

Offensive rating: 92

Defensive rating: 27

Strength of schedule: 117

San Diego State

Overall rating: 52

Overall record: 11-4

Net rating: +15.16

Offensive rating: 80

Defensive rating: 35

Strength of schedule: 74

Nevada

Overall rating: 78

Overall record: 12-4

Net rating: +11.16

Offensive rating: 61

Defensive rating: 117

Strength of schedule: 73

Boise State

Overall rating: 79

Overall record: 9-7

Net rating: +11.12

Offensive rating: 121

Defensive rating: 44

Strength of schedule: 7

Colorado State

Overall rating: 85

Overall record: 11-5

Net rating: +10.12

Offensive rating: 39

Defensive rating: 197

Strength of schedule: 114

Grand Canyon

Overall rating: 88

Overall record: 10-5

Net rating: +9.68

Offensive rating: 170

Defensive rating: 29

Strength of schedule: 252

Wyoming

Overall rating: 92

Overall record: 11-5

Net rating: +8.81

Offensive rating: 74

Defensive rating: 127

Strength of schedule: 239

UNLV

Overall rating: 148

Overall record: 7-8

Net rating: +1.12

Offensive rating: 159

Defensive rating: 153

Strength of schedule: 150

Fresno State

Overall rating: 159

Overall record: 7-9

Net rating: +0.43

Offensive rating: 260

Defensive rating: 84

Strength of schedule: 144

San Jose State

Overall rating: 225

Overall record: 5-11

Net rating: -5.13

Offensive rating: 183

Defensive rating: 268

Strength of schedule: 55

Air Force

Overall rating: 344

Overall record: 3-13

Net rating: -17.70

Offensive rating: 356

Defensive rating: 261

Strength of schedule: 183

Bob Lundeberg
BOB LUNDEBERG

Bob Lundeberg is a reporter for Boise State Broncos On SI. An Oregon State graduate, Bob has lived in Idaho since 2019 and is an avid hiker and golfer.

