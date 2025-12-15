Boise State Broncos ON SI

Three Mountain West teams crack KenPom top 50

Broncos are No. 45 in KenPom
Bob Lundeberg|
Utah State Aggies head coach Jerrod Calhoun.
Utah State Aggies head coach Jerrod Calhoun. | Aaron Doster-Imagn Images

The Boise State men’s basketball team is riding high after picking up a 68-67 victory on Sunday over Saint Mary’s to wrap up its non-conference slate. 

It was an important win for the Broncos (8-3), who are up to No. 45 in the latest KenPom rankings. Boise State is one of three Mountain West teams inside the top 50 of KenPom, joining No. 40 Utah State (9-1) and No. 46 San Diego State (5-3). 

The Broncos, who have won four in a row after dropping back-to-back games to USC and N.C. State, open MWC play on Saturday at Nevada. Tipoff is scheduled for 8 p.m. Mountain time at Lawlor Events Center. 

Boise State holds a KenPom defensive rating of 97.2, ranking No. 20 nationally and first in the MWC. The Broncos rank No. 85 nationally in offense with a rating of 113.6. 

Five other MWC teams are inside the KenPom top 100: No. 62 Colorado State (9-2), No. 77 New Mexico (9-2), No. 89 Nevada (8-3), No. 92 Grand Canyon (6-4) and No. 93 Wyoming (8-2). 

Here is a look at each Mountain West team’s KenPom resume:

Utah State

Overall rating: 40

Overall record: 9-1

Net rating: +17.56

Offensive rating: 49

Defensive rating: 49

Strength of schedule: 142

Boise State

Overall rating: 45

Overall record: 8-3

Net rating: +16.47

Offensive rating: 85

Defensive rating: 20

Strength of schedule: 36

San Diego State

Overall rating: 46

Overall record: 5-3

Net rating: +16.26

Offensive rating: 53

Defensive rating: 55

Strength of schedule: 81

Colorado State

Overall rating: 62

Overall record: 9-2

Net rating: +13.24

Offensive rating: 16

Defensive rating: 190

Strength of schedule: 275

New Mexico

Overall rating: 77

Overall record: 9-2

Net rating: +11.49

Offensive rating: 95

Defensive rating: 60

Strength of schedule: 135

Nevada

Overall rating: 89

Overall record: 8-3

Net rating: +8.81

Offensive rating: 83

Defensive rating: 112

Strength of schedule: 115

Grand Canyon

Overall rating: 92

Overall record: 6-4

Net rating: +8.04

Offensive rating: 151

Defensive rating: 54

Strength of schedule: 272

Wyoming

Overall rating: 93

Overall record: 8-2

Net rating: +8.00

Offensive rating: 106

Defensive rating: 95

Strength of schedule: 336

UNLV

Overall rating: 145

Overall record: 4-6

Net rating: +1.61

Offensive rating: 142

Defensive rating: 166

Strength of schedule: 156

Fresno State

Overall rating: 171

Overall record: 6-5

Net rating: -1.06

Offensive rating: 190

Defensive rating: 160

Strength of schedule: 291

San Jose State

Overall rating: 186

Overall record: 5-6

Net rating: -2.59

Offensive rating: 155

Defensive rating: 248

Strength of schedule: 164

Air Force

Overall rating: 324

Overall record: 3-8

Net rating: -14.55

Offensive rating: 342

Defensive rating: 271

Strength of schedule: 324

Bob Lundeberg
BOB LUNDEBERG

Bob Lundeberg is a reporter for Boise State Broncos On SI. An Oregon State graduate, Bob has lived in Idaho since 2019 and is an avid hiker and golfer.

