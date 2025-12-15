Three Mountain West teams crack KenPom top 50
The Boise State men’s basketball team is riding high after picking up a 68-67 victory on Sunday over Saint Mary’s to wrap up its non-conference slate.
It was an important win for the Broncos (8-3), who are up to No. 45 in the latest KenPom rankings. Boise State is one of three Mountain West teams inside the top 50 of KenPom, joining No. 40 Utah State (9-1) and No. 46 San Diego State (5-3).
The Broncos, who have won four in a row after dropping back-to-back games to USC and N.C. State, open MWC play on Saturday at Nevada. Tipoff is scheduled for 8 p.m. Mountain time at Lawlor Events Center.
Boise State holds a KenPom defensive rating of 97.2, ranking No. 20 nationally and first in the MWC. The Broncos rank No. 85 nationally in offense with a rating of 113.6.
Five other MWC teams are inside the KenPom top 100: No. 62 Colorado State (9-2), No. 77 New Mexico (9-2), No. 89 Nevada (8-3), No. 92 Grand Canyon (6-4) and No. 93 Wyoming (8-2).
Here is a look at each Mountain West team’s KenPom resume:
Utah State
Overall rating: 40
Overall record: 9-1
Net rating: +17.56
Offensive rating: 49
Defensive rating: 49
Strength of schedule: 142
Boise State
Overall rating: 45
Overall record: 8-3
Net rating: +16.47
Offensive rating: 85
Defensive rating: 20
Strength of schedule: 36
San Diego State
Overall rating: 46
Overall record: 5-3
Net rating: +16.26
Offensive rating: 53
Defensive rating: 55
Strength of schedule: 81
Colorado State
Overall rating: 62
Overall record: 9-2
Net rating: +13.24
Offensive rating: 16
Defensive rating: 190
Strength of schedule: 275
New Mexico
Overall rating: 77
Overall record: 9-2
Net rating: +11.49
Offensive rating: 95
Defensive rating: 60
Strength of schedule: 135
Nevada
Overall rating: 89
Overall record: 8-3
Net rating: +8.81
Offensive rating: 83
Defensive rating: 112
Strength of schedule: 115
Grand Canyon
Overall rating: 92
Overall record: 6-4
Net rating: +8.04
Offensive rating: 151
Defensive rating: 54
Strength of schedule: 272
Wyoming
Overall rating: 93
Overall record: 8-2
Net rating: +8.00
Offensive rating: 106
Defensive rating: 95
Strength of schedule: 336
UNLV
Overall rating: 145
Overall record: 4-6
Net rating: +1.61
Offensive rating: 142
Defensive rating: 166
Strength of schedule: 156
Fresno State
Overall rating: 171
Overall record: 6-5
Net rating: -1.06
Offensive rating: 190
Defensive rating: 160
Strength of schedule: 291
San Jose State
Overall rating: 186
Overall record: 5-6
Net rating: -2.59
Offensive rating: 155
Defensive rating: 248
Strength of schedule: 164
Air Force
Overall rating: 324
Overall record: 3-8
Net rating: -14.55
Offensive rating: 342
Defensive rating: 271
Strength of schedule: 324
