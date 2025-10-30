Boise State Broncos ON SI

Boise State bowl game projections entering Week 10 of college football season

Broncos remain outside of College Football Playoff picture

Bob Lundeberg

Boise State Broncos tight end Luke Voorhees.
Boise State Broncos tight end Luke Voorhees. / Michael Caterina-Imagn Images
In this story:

Boise State (6-2, 4-0) sits atop the Mountain West standings entering Saturday’s home matchup with Fresno State (5-3, 2-2). 

No major national media outlets have Boise State — or any MWC team — projected to reach the College Football Playoff. 

The Broncos made the inaugural 12-team playoff last season after capturing a second straight MWC title. 

Here is a collection of bowl projections from national writers for MWC teams entering Week 10 of the college football season. 

Kyle Bonagura, ESPN

Arizona Bowl: Buffalo vs. Hawaii 

Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. San Diego State

Frisco Bowl: Fresno State vs. Baylor

Hawaii Bowl: New Mexico vs. California

LA Bowl: Washington State vs. Boise State

New Mexico Bowl: UNLV vs. Arizona

Mark Schlabach, ESPN

Arizona Bowl: Washington State vs. Fresno State

Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. Utah State

First Responder Bowl: San Diego State vs. Miami (Ohio)

Hawaii Bowl: Hawaii vs. Tulane

LA Bowl: Washington vs. Boise State

Liberty Bowl: TCU vs. UNLV

New Mexico Bowl: New Mexico vs. Arizona

Bryan Fischer, Sports Illustrated

Arizona Bowl: Fresno State vs. Western Michigan

Armed Forces Bowl: San Diego State vs. Temple

Famous Idaho Potato Bowl: UNLV vs. Ohio

Frisco Bowl: Kennesaw State vs. Utah State

Hawaii Bowl: Hawaii vs. Liberty 

LA Bowl: Arizona vs. Boise State

New Mexico Bowl: New Mexico vs. Miami (Ohio)

Brad Crawford, CBS Sports

Arizona Bowl: Boise State vs. Western Michigan 

Famous Idaho Potato Bowl: Buffalo vs. New Mexico 

First Responder Bowl: Duke vs. Fresno State 

Hawaii Bowl: Hawaii vs. Tulane 

LA Bowl: San Diego State vs. Washington 

New Mexico Bowl: UNLV vs. Coastal Carolina 

Oliver Hodgkinson, PFSN College

Arizona Bowl: San Diego State vs. Miami (Ohio)

Famous Idaho Potato Bowl: Boise State vs. Ohio

Frisco Bowl: Fresno State vs. Marshall

Hawaii Bowl: Hawaii vs. Louisiana Tech

LA Bowl: UNLV vs. California

New Mexico Bowl: New Mexico vs. Arkansas State

Steven Lassan, Athlon Sports

Arizona Bowl: Central Michigan vs. Fresno State

Famous Idaho Potato Bowl: San Diego State vs. Buffalo

First Responder Bowl: UNLV vs. Kansas State

Hawaii Bowl: California vs. Hawaii

LA Bowl: Boise State vs. Arizona

New Mexico Bowl: Texas State vs. New Mexico

Pete Fiutak, College Football News

Arizona Bowl: Washington State vs. UNLV

Famous Idaho Potato Bowl: Western Michigan vs. Boise State

Frisco Bowl: Fresno State vs. Texas State

Hawaii Bowl: Liberty vs. Hawaii 

LA Bowl: San Diego State vs. Utah

New Mexico Bowl: East Carolina vs. New Mexico 

Erick Smith, USA Today 

Arizona Bowl: Toledo vs. Fresno State

Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. New Mexico 

Frisco Bowl: San Diego State vs. Washington State

Hawaii Bowl: East Carolina vs. Hawaii 

LA Bowl: California vs. Boise State 

New Mexico Bowl: UNLV vs. New Mexico State 

Published
Bob Lundeberg
BOB LUNDEBERG

Bob Lundeberg is a reporter for Boise State Broncos On SI. An Oregon State graduate, Bob has lived in Idaho since 2019 and is an avid hiker and golfer.

Home/Football