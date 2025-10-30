Boise State bowl game projections entering Week 10 of college football season
Boise State (6-2, 4-0) sits atop the Mountain West standings entering Saturday’s home matchup with Fresno State (5-3, 2-2).
No major national media outlets have Boise State — or any MWC team — projected to reach the College Football Playoff.
The Broncos made the inaugural 12-team playoff last season after capturing a second straight MWC title.
Here is a collection of bowl projections from national writers for MWC teams entering Week 10 of the college football season.
Kyle Bonagura, ESPN
Arizona Bowl: Buffalo vs. Hawaii
Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. San Diego State
Frisco Bowl: Fresno State vs. Baylor
Hawaii Bowl: New Mexico vs. California
LA Bowl: Washington State vs. Boise State
New Mexico Bowl: UNLV vs. Arizona
Mark Schlabach, ESPN
Arizona Bowl: Washington State vs. Fresno State
Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. Utah State
First Responder Bowl: San Diego State vs. Miami (Ohio)
Hawaii Bowl: Hawaii vs. Tulane
LA Bowl: Washington vs. Boise State
Liberty Bowl: TCU vs. UNLV
New Mexico Bowl: New Mexico vs. Arizona
Bryan Fischer, Sports Illustrated
Arizona Bowl: Fresno State vs. Western Michigan
Armed Forces Bowl: San Diego State vs. Temple
Famous Idaho Potato Bowl: UNLV vs. Ohio
Frisco Bowl: Kennesaw State vs. Utah State
Hawaii Bowl: Hawaii vs. Liberty
LA Bowl: Arizona vs. Boise State
New Mexico Bowl: New Mexico vs. Miami (Ohio)
Brad Crawford, CBS Sports
Arizona Bowl: Boise State vs. Western Michigan
Famous Idaho Potato Bowl: Buffalo vs. New Mexico
First Responder Bowl: Duke vs. Fresno State
Hawaii Bowl: Hawaii vs. Tulane
LA Bowl: San Diego State vs. Washington
New Mexico Bowl: UNLV vs. Coastal Carolina
Oliver Hodgkinson, PFSN College
Arizona Bowl: San Diego State vs. Miami (Ohio)
Famous Idaho Potato Bowl: Boise State vs. Ohio
Frisco Bowl: Fresno State vs. Marshall
Hawaii Bowl: Hawaii vs. Louisiana Tech
LA Bowl: UNLV vs. California
New Mexico Bowl: New Mexico vs. Arkansas State
Steven Lassan, Athlon Sports
Arizona Bowl: Central Michigan vs. Fresno State
Famous Idaho Potato Bowl: San Diego State vs. Buffalo
First Responder Bowl: UNLV vs. Kansas State
Hawaii Bowl: California vs. Hawaii
LA Bowl: Boise State vs. Arizona
New Mexico Bowl: Texas State vs. New Mexico
Pete Fiutak, College Football News
Arizona Bowl: Washington State vs. UNLV
Famous Idaho Potato Bowl: Western Michigan vs. Boise State
Frisco Bowl: Fresno State vs. Texas State
Hawaii Bowl: Liberty vs. Hawaii
LA Bowl: San Diego State vs. Utah
New Mexico Bowl: East Carolina vs. New Mexico
Erick Smith, USA Today
Arizona Bowl: Toledo vs. Fresno State
Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. New Mexico
Frisco Bowl: San Diego State vs. Washington State
Hawaii Bowl: East Carolina vs. Hawaii
LA Bowl: California vs. Boise State
New Mexico Bowl: UNLV vs. New Mexico State