Boise State bowl game projections entering Week 12 of college football season
The winner of Saturday’s Mountain West showdown between Boise State (6-3, 4-1) and San Diego State (7-2, 4-1) will be in control of its own destiny to host the MWC championship game and secure a spot in the LA Bowl.
Both teams need a lot of help to jump into the College Football Playoff picture.
Boise State made the inaugural 12-team playoff last season after capturing a second straight MWC title.
Here is a collection of bowl projections from national writers for MWC teams entering Week 12 of the college football season.
Kyle Bonagura, ESPN
Arizona Bowl: Miami (Ohio) vs. Fresno State
Famous Idaho Potato Bowl: Toledo vs. UNLV
First Responder Bowl: Temple vs. Utah State
Frisco Bowl: UTSA vs. Hawaii
Hawaii Bowl: Boise State vs. California
LA Bowl: Arizona vs. San Diego State
New Mexico Bowl: New Mexico vs. Washington State
Mark Schlabach, ESPN
Arizona Bowl: Toledo vs. Fresno State
Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. UNLV
First Responder Bowl: Kansas vs. Boise State
Gasparilla Bowl: UConn vs. Utah State
Hawaii Bowl: Hawaii vs. Memphis
LA Bowl: Washington vs. San Diego State
New Mexico Bowl: New Mexico vs. Akron
Bryan Fischer, Sports Illustrated
Arizona Bowl: Fresno State vs. Western Michigan
Famous Idaho Potato Bowl: Boise State vs. Miami (Ohio)
Hawaii Bowl: Hawaii vs. Navy
LA Bowl: Washington vs. San Diego State
Liberty Bowl: Kansas State vs. UNLV
Myrtle Beach Bowl: Arkansas State vs. Utah State
New Mexico Bowl: Washington State vs. New Mexico
Brad Crawford, CBS Sports
Arizona Bowl: Boise State vs. Toledo
Boca Raton Bowl: Coastal Carolina vs. Utah State
Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. New Mexico
Hawaii Bowl: Hawaii vs. Tulane
LA Bowl: Washington vs. San Diego State
Liberty Bowl: TCU vs. Fresno State
New Mexico Bowl: Washington State vs. UNLV
Oliver Hodgkinson, PFSN College
Arizona Bowl: San Diego State vs. Miami (Ohio)
Boca Raton Bowl: UTSA vs. New Mexico
Famous Idaho Potato Bowl: UNLV vs. Ohio
Frisco Bowl: Marshall vs. Utah State
Hawaii Bowl: Hawaii vs. Louisiana Tech
LA Bowl: Boise State vs. California
New Mexico Bowl: Fresno State vs. Missouri State
Steven Lassan, Athlon Sports
Arizona Bowl: Central Michigan vs. Fresno State
Famous Idaho Potato Bowl: UNLV vs. Buffalo
First Responder Bowl: UTSA vs. Boise State
Hawaii Bowl: Hawaii vs. California
LA Bowl: San Diego State vs. Washington
New Mexico Bowl: Washington State vs. New Mexico
Pete Fiutak, College Football News
Arizona Bowl: Central Michigan vs. Fresno State
Birmingham Bowl: Temple vs. Utah State
Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. UNLV
Frisco Bowl: Boise State vs. Liberty
Hawaii Bowl: Hawaii vs. Louisiana Tech
LA Bowl: San Diego State vs. Arizona
New Mexico Bowl: North Texas vs. New Mexico
Erick Smith, USA Today
Arizona Bowl: Boise State vs. Toledo
Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. New Mexico
Frisco Bowl: Fresno State vs. Marshall
Hawaii Bowl: Hawaii vs. UTSA
LA Bowl: San Diego State vs. Arizona
New Mexico Bowl: UNLV vs. Washington State