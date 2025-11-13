Boise State Broncos ON SI

Boise State bowl game projections entering Week 12 of college football season

Broncos travel to San Diego State this week

Bob Lundeberg

The winner of Saturday’s Mountain West showdown between Boise State (6-3, 4-1) and San Diego State (7-2, 4-1) will be in control of its own destiny to host the MWC championship game and secure a spot in the LA Bowl. 

Both teams need a lot of help to jump into the College Football Playoff picture. 

Boise State made the inaugural 12-team playoff last season after capturing a second straight MWC title. 

Here is a collection of bowl projections from national writers for MWC teams entering Week 12 of the college football season. 

Kyle Bonagura, ESPN

Arizona Bowl: Miami (Ohio) vs. Fresno State

Famous Idaho Potato Bowl: Toledo vs. UNLV

First Responder Bowl: Temple vs. Utah State

Frisco Bowl: UTSA vs. Hawaii

Hawaii Bowl: Boise State vs. California

LA Bowl: Arizona vs. San Diego State

New Mexico Bowl: New Mexico vs. Washington State

Mark Schlabach, ESPN

Arizona Bowl: Toledo vs. Fresno State

Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. UNLV

First Responder Bowl: Kansas vs. Boise State

Gasparilla Bowl: UConn vs. Utah State

Hawaii Bowl: Hawaii vs. Memphis

LA Bowl: Washington vs. San Diego State

New Mexico Bowl: New Mexico vs. Akron

Bryan Fischer, Sports Illustrated

Arizona Bowl: Fresno State vs. Western Michigan

Famous Idaho Potato Bowl: Boise State vs. Miami (Ohio)

Hawaii Bowl: Hawaii vs. Navy

LA Bowl: Washington vs. San Diego State

Liberty Bowl: Kansas State vs. UNLV

Myrtle Beach Bowl: Arkansas State vs. Utah State

New Mexico Bowl: Washington State vs. New Mexico

Brad Crawford, CBS Sports

Arizona Bowl: Boise State vs. Toledo 

Boca Raton Bowl: Coastal Carolina vs. Utah State 

Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. New Mexico 

Hawaii Bowl: Hawaii vs. Tulane 

LA Bowl: Washington vs. San Diego State

Liberty Bowl: TCU vs. Fresno State 

New Mexico Bowl: Washington State vs. UNLV

Oliver Hodgkinson, PFSN College

Arizona Bowl: San Diego State vs. Miami (Ohio)

Boca Raton Bowl: UTSA vs. New Mexico

Famous Idaho Potato Bowl: UNLV vs. Ohio

Frisco Bowl: Marshall vs. Utah State

Hawaii Bowl: Hawaii vs. Louisiana Tech

LA Bowl: Boise State vs. California 

New Mexico Bowl: Fresno State vs. Missouri State

Steven Lassan, Athlon Sports

Arizona Bowl: Central Michigan vs. Fresno State

Famous Idaho Potato Bowl: UNLV vs. Buffalo

First Responder Bowl: UTSA vs. Boise State 

Hawaii Bowl: Hawaii vs. California 

LA Bowl: San Diego State vs. Washington

New Mexico Bowl: Washington State vs. New Mexico 

Pete Fiutak, College Football News

Arizona Bowl: Central Michigan vs. Fresno State

Birmingham Bowl: Temple vs. Utah State

Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. UNLV

Frisco Bowl: Boise State vs. Liberty 

Hawaii Bowl: Hawaii vs. Louisiana Tech 

LA Bowl: San Diego State vs. Arizona 

New Mexico Bowl: North Texas vs. New Mexico 

Erick Smith, USA Today 

Arizona Bowl: Boise State vs. Toledo 

Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. New Mexico 

Frisco Bowl: Fresno State vs. Marshall

Hawaii Bowl: Hawaii vs. UTSA

LA Bowl: San Diego State vs. Arizona

New Mexico Bowl: UNLV vs. Washington State 

