Boise State bowl game projections entering Week 9 of college football season

Broncos sit alone atop Mountain West standings

Bob Lundeberg

Boise State Broncos defensive back Ty Benefield.
Boise State Broncos defensive back Ty Benefield. / Michael Caterina-Imagn Images
Boise State is in pole position to secure a third straight Mountain West championship after taking down UNLV last week. 

The Broncos (5-2, 3-0) sit atop the MWC standings entering Friday’s matchup with Nevada (1-6, 0-3). 

Here is a collection of bowl projections from national writers for MWC teams entering Week 9 of the college football season. 

Kyle Bonagura, ESPN

68 Ventures Bowl: Marshall vs. New Mexico

Arizona Bowl: Ohio vs. Hawaii

Famous Idaho Potato Bowl: Toledo vs. Fresno State

Frisco Bowl: Utah State vs. Louisiana Tech

Hawaii Bowl: San Diego State vs. Washington State

LA Bowl: California vs. Boise State

New Mexico Bowl: UNLV vs. Arizona

Mark Schlabach, ESPN

Arizona Bowl: Bowling Green vs. Fresno State

Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. Utah State

First Responder Bowl: San Diego State vs. Miami (Ohio)

Hawaii Bowl: Hawaii vs. Tulane

LA Bowl: Washington vs. Boise State

New Mexico Bowl: UNLV vs. Appalachian State

Bryan Fischer, Sports Illustrated

Arizona Bowl: Western Michigan vs. UNLV

Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. Boise State

Frisco Bowl: Kennesaw State vs. Utah State

Hawaii Bowl: Western Kentucky vs. Hawaii

LA Bowl: Washington State vs. San Diego State

New Mexico Bowl: Fresno State vs. Texas State

Brad Crawford, CBS Sports

Arizona Bowl: Boise State vs. Western Michigan 

Famous Idaho Potato Bowl: Buffalo vs. Utah State

First Responder Bowl: Duke vs. Fresno State

Hawaii Bowl: Hawaii vs. East Carolina

LA Bowl: San Diego State vs. Washington 

New Mexico Bowl: UNLV vs. Texas State

Oliver Hodgkinson, PFSN College

Arizona Bowl: San Diego State vs. Miami (Ohio)

Boca Raton Bowl: Ohio vs. Utah State

Famous Idaho Potato Bowl: UNLV vs. Western Michigan

Frisco Bowl: New Mexico vs. Old Dominion

Hawaii Bowl: Hawaii vs. Kennesaw State

LA Bowl: Boise State vs. California

New Mexico Bowl: Fresno State vs. Arkansas State

Steven Lassan, Athlon Sports

Arizona Bowl:  Central Michigan vs. San Diego State

Famous Idaho Potato Bowl: Buffalo vs. Utah State

First Responder Bowl: Wake Forest vs. Fresno State

Hawaii Bowl: East Carolina vs. Hawaii

LA Bowl: Boise State vs. Washington

New Mexico Bowl: Texas State vs. UNLV

Pete Fiutak, College Football News

Arizona Bowl: Western Michigan vs. San Diego State

Famous Idaho Potato Bowl: Central Michigan vs. UNLV

Frisco Bowl: Fresno State vs. Houston 

Hawaii Bowl: Liberty vs. Hawaii 

LA Bowl: Boise State vs. Utah

New Mexico Bowl: UTSA vs. New Mexico 

Erick Smith, USA Today 

Arizona Bowl: Toledo vs. Fresno State

Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. New Mexico 

Frisco Bowl: San Diego State vs. Washington State

Hawaii Bowl: East Carolina vs. Hawaii 

LA Bowl: California vs. Boise State

New Mexico Bowl: UNLV vs. New Mexico State 

