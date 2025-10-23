Boise State bowl game projections entering Week 9 of college football season
Boise State is in pole position to secure a third straight Mountain West championship after taking down UNLV last week.
The Broncos (5-2, 3-0) sit atop the MWC standings entering Friday’s matchup with Nevada (1-6, 0-3).
Here is a collection of bowl projections from national writers for MWC teams entering Week 9 of the college football season.
Kyle Bonagura, ESPN
68 Ventures Bowl: Marshall vs. New Mexico
Arizona Bowl: Ohio vs. Hawaii
Famous Idaho Potato Bowl: Toledo vs. Fresno State
Frisco Bowl: Utah State vs. Louisiana Tech
Hawaii Bowl: San Diego State vs. Washington State
LA Bowl: California vs. Boise State
New Mexico Bowl: UNLV vs. Arizona
Mark Schlabach, ESPN
Arizona Bowl: Bowling Green vs. Fresno State
Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. Utah State
First Responder Bowl: San Diego State vs. Miami (Ohio)
Hawaii Bowl: Hawaii vs. Tulane
LA Bowl: Washington vs. Boise State
New Mexico Bowl: UNLV vs. Appalachian State
Bryan Fischer, Sports Illustrated
Arizona Bowl: Western Michigan vs. UNLV
Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. Boise State
Frisco Bowl: Kennesaw State vs. Utah State
Hawaii Bowl: Western Kentucky vs. Hawaii
LA Bowl: Washington State vs. San Diego State
New Mexico Bowl: Fresno State vs. Texas State
Brad Crawford, CBS Sports
Arizona Bowl: Boise State vs. Western Michigan
Famous Idaho Potato Bowl: Buffalo vs. Utah State
First Responder Bowl: Duke vs. Fresno State
Hawaii Bowl: Hawaii vs. East Carolina
LA Bowl: San Diego State vs. Washington
New Mexico Bowl: UNLV vs. Texas State
Oliver Hodgkinson, PFSN College
Arizona Bowl: San Diego State vs. Miami (Ohio)
Boca Raton Bowl: Ohio vs. Utah State
Famous Idaho Potato Bowl: UNLV vs. Western Michigan
Frisco Bowl: New Mexico vs. Old Dominion
Hawaii Bowl: Hawaii vs. Kennesaw State
LA Bowl: Boise State vs. California
New Mexico Bowl: Fresno State vs. Arkansas State
Steven Lassan, Athlon Sports
Arizona Bowl: Central Michigan vs. San Diego State
Famous Idaho Potato Bowl: Buffalo vs. Utah State
First Responder Bowl: Wake Forest vs. Fresno State
Hawaii Bowl: East Carolina vs. Hawaii
LA Bowl: Boise State vs. Washington
New Mexico Bowl: Texas State vs. UNLV
Pete Fiutak, College Football News
Arizona Bowl: Western Michigan vs. San Diego State
Famous Idaho Potato Bowl: Central Michigan vs. UNLV
Frisco Bowl: Fresno State vs. Houston
Hawaii Bowl: Liberty vs. Hawaii
LA Bowl: Boise State vs. Utah
New Mexico Bowl: UTSA vs. New Mexico
Erick Smith, USA Today
Arizona Bowl: Toledo vs. Fresno State
Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. New Mexico
Frisco Bowl: San Diego State vs. Washington State
Hawaii Bowl: East Carolina vs. Hawaii
LA Bowl: California vs. Boise State
New Mexico Bowl: UNLV vs. New Mexico State