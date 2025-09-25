Bowl projections: Boise State’s options range from Hawaii to Florida
Boise State has completed 25 percent of its regular-season schedule, and the Broncos are on track to extend their streak of bowl eligibility to 28 consecutive seasons.
National bowl prognosticators have a wide range of opinions on where the Broncos (2-1, 1-0 Mountain West) will be sent during the 2025-26 bowl season. The Arizona Bowl, Boca Raton Bowl, Hawaii Bowl and LA Bowl were all listed as possible destinations for Boise State in recent projections.
No projections had an MWC team reaching the College Football Playoff.
The Broncos captured their second straight MWC title last season and reached the CFP for the first time in program history.
Here is a collection of bowl projections for MWC teams entering Week 5 of the college football season.
Kyle Bonagura, ESPN
Arizona Bowl: Bowling Green vs. New Mexico
Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. Fresno State
Hawaii Bowl: Boise State vs. Arizona
LA Bowl: California vs. UNLV
New Mexico Bowl: Utah State vs. Western Kentucky
Mark Schlabach, ESPN
Arizona Bowl: Bowling Green vs. Fresno State
Boca Raton Bowl: Boise State vs. Toledo
Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. Utah State
First Responder Bowl: UCF vs. San Diego State
Hawaii Bowl: Hawaii vs. Tulane
LA Bowl: Washington vs. UNLV
New Mexico Bowl: Wyoming vs. Texas State
Bryan Fischer, Sports Illustrated
Arizona Bowl: Boise State vs. Toledo
Armed Forces Bowl: UNLV vs. Southern Miss
Boca Raton Bowl: Air Force vs. Jacksonville State
Famous Idaho Potato Bowl: Utah State vs. Buffalo
Frisco Bowl: UTEP vs. Colorado State
Hawaii Bowl: Hawaii vs. Western Kentucky
LA Bowl: Arizona vs. Fresno State
New Mexico Bowl: New Mexico vs. Rice
Brad Crawford, CBS Sports
Arizona Bowl: Fresno State vs. Central Michigan
Famous Idaho Potato Bowl: Toledo vs. UNLV
Hawaii Bowl: James Madison vs. Hawaii
LA Bowl: Boise State vs. California
Las Vegas Bowl: Washington vs. Wyoming
New Mexico Bowl: New Mexico vs. Troy
Salute to Veterans Bowl: Texas State vs. Utah State
Erick Smith, USA Today
Arizona Bowl: Bowling Green vs. Boise State
Famous Idaho Potato Bowl: Toledo vs. Utah State
Frisco Bowl: Air Force vs. North Texas
Hawaii Bowl: East Carolina vs. Hawaii
LA Bowl: California vs. UNLV
New Mexico Bowl: Fresno State vs. New Mexico State
Oliver Hodgkinson, PFSN
Arizona Bowl: Fresno State vs. Western Michigan
Boca Raton Bowl: Toledo vs. New Mexico
Famous Idaho Potato Bowl: UNLV vs. Buffalo
Frisco Bowl: Troy vs. San Diego State
Hawaii Bowl: Hawaii vs. East Carolina
LA Bowl: Boise State vs. Arizona
New Mexico Bowl: Utah State vs. Georgia Southern
Pete Fiutak, College Football News
Arizona Bowl: Buffalo vs. San Diego State
Famous Idaho Potato Bowl: Miami (Ohio) vs. UNLV
First Responder Bowl: Air Force vs. Houston
Frisco Bowl: Rice vs. Fresno State
Hawaii Bowl: UTSA vs. Hawaii
LA Bowl: Boise State vs. Washington State
New Mexico Bowl: Texas State vs. New Mexico