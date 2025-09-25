Boise State Broncos ON SI

Bowl projections: Boise State’s options range from Hawaii to Florida

Broncos reached College Football Playoff last season

Bob Lundeberg

Boise State Broncos running back Malik Sherrod.
Boise State Broncos running back Malik Sherrod. / Isaiah J. Downing-Imagn Images
Boise State has completed 25 percent of its regular-season schedule, and the Broncos are on track to extend their streak of bowl eligibility to 28 consecutive seasons.

National bowl prognosticators have a wide range of opinions on where the Broncos (2-1, 1-0 Mountain West) will be sent during the 2025-26 bowl season. The Arizona Bowl, Boca Raton Bowl, Hawaii Bowl and LA Bowl were all listed as possible destinations for Boise State in recent projections.

No projections had an MWC team reaching the College Football Playoff. 

The Broncos captured their second straight MWC title last season and reached the CFP for the first time in program history. 

Here is a collection of bowl projections for MWC teams entering Week 5 of the college football season. 

Kyle Bonagura, ESPN

Arizona Bowl: Bowling Green vs. New Mexico

Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. Fresno State

Hawaii Bowl: Boise State vs. Arizona

LA Bowl: California vs. UNLV

New Mexico Bowl: Utah State vs. Western Kentucky

Mark Schlabach, ESPN

Arizona Bowl: Bowling Green vs. Fresno State

Boca Raton Bowl: Boise State vs. Toledo 

Famous Idaho Potato Bowl: Ohio vs. Utah State

First Responder Bowl: UCF vs. San Diego State 

Hawaii Bowl: Hawaii vs. Tulane

LA Bowl: Washington vs. UNLV

New Mexico Bowl: Wyoming vs. Texas State

Bryan Fischer, Sports Illustrated 

Arizona Bowl: Boise State vs. Toledo

Armed Forces Bowl: UNLV vs. Southern Miss

Boca Raton Bowl: Air Force vs. Jacksonville State

Famous Idaho Potato Bowl: Utah State vs. Buffalo

Frisco Bowl: UTEP vs. Colorado State

Hawaii Bowl: Hawaii vs. Western Kentucky 

LA Bowl: Arizona vs. Fresno State

New Mexico Bowl: New Mexico vs. Rice

Brad Crawford, CBS Sports

Arizona Bowl: Fresno State vs. Central Michigan

Famous Idaho Potato Bowl: Toledo vs. UNLV

Hawaii Bowl: James Madison vs. Hawaii

LA Bowl: Boise State vs. California 

Las Vegas Bowl: Washington vs. Wyoming

New Mexico Bowl: New Mexico vs. Troy

Salute to Veterans Bowl: Texas State vs. Utah State

Erick Smith, USA Today

Arizona Bowl: Bowling Green vs. Boise State

Famous Idaho Potato Bowl: Toledo vs. Utah State

Frisco Bowl: Air Force vs. North Texas

Hawaii Bowl: East Carolina vs. Hawaii

LA Bowl: California vs. UNLV

New Mexico Bowl: Fresno State vs. New Mexico State

Oliver Hodgkinson, PFSN

Arizona Bowl: Fresno State vs. Western Michigan

Boca Raton Bowl: Toledo vs. New Mexico

Famous Idaho Potato Bowl: UNLV vs. Buffalo

Frisco Bowl: Troy vs. San Diego State

Hawaii Bowl: Hawaii vs. East Carolina 

LA Bowl: Boise State vs. Arizona

New Mexico Bowl: Utah State vs. Georgia Southern

Pete Fiutak, College Football News

Arizona Bowl: Buffalo vs. San Diego State

Famous Idaho Potato Bowl: Miami (Ohio) vs. UNLV

First Responder Bowl: Air Force vs. Houston

Frisco Bowl: Rice vs. Fresno State 

Hawaii Bowl: UTSA vs. Hawaii 

LA Bowl: Boise State vs. Washington State

New Mexico Bowl: Texas State vs. New Mexico

