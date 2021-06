341 Mountaineers Named to Spring Big 12 Honor Roll

The West Virginia football program leads the way with 70 on the 2021 Spring commissioner's Honor Roll

The Big 12 Conference released its 2021 Spring Commissioner's Honor Roll with a total of 341 West Virginia University student-athletes appearing on the list. The conference recognizes all student-athletes with a 3.0 grade-point average (GPA) or higher from its member institutions during each semester.

Of the 341 Mountaineer student-athletes honored by the Big 12 for their hard work in the classroom, 90 recorded a 4.0 GPA in the spring semester.

The football team led all Mountaineer teams with 70 honorees, followed by the rowing and track and field/cross country teams with 33 members each on the honor roll. Other total student-athletes on the list include women’s swimming and diving (26), wrestling (26), baseball (23), men’s swimming and diving (22), women’s soccer (21), men’s soccer (19), gymnastics (16), volleyball (15), women’s basketball (11), rifle (10), golf (6), tennis (6) and men’s basketball (4).

Mountaineers with a perfect GPA of 4.0

Baseball

Nathan Blasick / Finance / Halifax, Pennsylvania

Christopher Klein / Political Science / Brooklyn, New York

Women's Basketball

Blessing Ejiofor / Public Health / Ebonyi, Nigeria

Football

Jakob Abbott / Marketing / Fairmont, West Virginia

Austin Brinkman / Sport Management / Bel Air, Maryland

Craig Cole / Sport Management / Washington, Pennsylvania

Nicktroy Fortune / Sport Management / Roswell, Georgia

Zachary Frazier / Engineering / Fairmont, West Virginia

Casey Legg / Accounting / Charleston, West Virginia

Evan Matthes / Sport & Exercise Psychology / Reston, Virginia

Kyle Poland / Sport Management / Morgantown, West Virginia

Golf

Kurtis Grant / Finance / Herndon, Virginia

Gymnastics

Esperanza Abarca / Art Education / The Colony, Texas

Emily Holmes-Hackerd / Exercise Physiology / Ipswich, Massachusetts

McKenna Linnen / Marketing / Canton, Michigan

Abigail Pierson /Exercise Physiology / New Kensington, Pennsylvania

Kianna Yancey / Psychology / Hatfield, Pennsylvania

Rifle

Molly McGhin / Psychology / Griffin, Georgia

Sarah Osborn / Exercise Physiology /Hampton, Virginia

Verena Zaisberger / Music / Hohenems, Austria

Rowing

Megan Casner / Animal & Nutritional Sciences / Lewis Center, Ohio

Grace Crankovic / Economics / Wexford, Pennsylvania

Kaira Lay / Landscape Architecture / Mesquite, Texas

Olivia Martinelli / Education-Teacher Education / Petersburg, New Jersey

Katherine McMullen / General Business Winter / Garden, Florida

Ruth Mierzejewski / Wildlife & Fisheries Resources / Wadsworth, Ohio

Lydia Nicolai / Biology / Woodbridge, Virginia

Megan Present / Finance / St. Louis, Missouri

Emma Toy / Exercise Physiology / Newark, Delaware

Sydney Vanauken / Management Information Systems / Baldwinsville, New York

Ryleigh Williams / Accounting / Maumee, Ohio

Jessica Woy / Psychology / Windermere, Florida

Men's Soccer

Ciro Bourlot Jaeggi / General Business / Sante Fe, Argentina

Aaron Denk Gracia /General Business / Mannheim, Germany

Dyon Dromers / Sport Management / Steensel, Netherlands

Kevin Morris / Business Cybersecurity Management / Mt. Airy, Maryland

Women's Soccer

Chloe Adler / Exercise Physiology / Harrisburg, Pennsylvania

Jordan Brewster / General Business / North Canton, Ohio

Juliana Lynch / Global Supply Chain Management / Baltimore, Maryland

Lillian McCarthy / Business / Baltimore, Maryland

Gabrielle Robinson / Global Supply Chain Management / Springfield, Virginia

Grace Smith / Multidisciplinary Studies / Bridgnorth, England

Julianne Vallerand / Criminology / Terrebonne, Quebec

Men's Swimming and Diving

Jonathan Bennett / Accounting / Durban, South Africa

Benjamin Brooks / Sport Management / Avon, Ohio

Jacob Cardinal Tremblay/ Physics / Ottawa, Ontario

Paul Lenz / Management Information Systems / Prior Lake, Minnesota

Conrad Molinaro / Accounting / Murrysville, Pennsylvania

Michael Sandner / Global Supply Chain Management Springboro, Ohio

Joseph Schaefer / Physical Education & Kinesiology Annandale, Virginia

Ryen Van Wyk / Accounting Pretoria, South Africa

Women's Swimming and Diving

Meredith Bolinger / Sport & Exercise Psychology / Allen, Texas

Camille Burt / Marketing / Plymouth, Michigan

Kayla Gagnon / Journalism / Mount Laurel, New Jersey

Emily Haimes / Psychology / Enfield, London

Kaelyn McClain / Biomedical Engineering / Elizabeth, Pennsylvania

Jacqueline McCutchan / Management Information Systems / Morgantown, West Virginia

Tatum Peyerl / Biomedical Engineering / Boksburg, South Africa

Abby Reardon / Biochemistry / Chesapeake, Virginia

Abigail Riggs / Adverting & Public Relations / Morgantown, West Virginia

Callie Smith / Forensic & Investigative Sciences / Lansdale, Pennsylvania

Alyssa VanNetta / Electrical Engineering / Ellicott City, Maryland

Luisa Winkler / Management / Ludwigsburg, Germany

Women's Tennis

Hunter Bleser / Multidisciplinary Studies / New Braunfels, Texas

Women's Cross Country & Track

Marianne Abdalah / Biology / Pittsburgh, Pennsylvania

Antigone Archer / Digital & Social Media / Southlake, Texas

Katelyn Caccamo / Exercise Physiology / Harmony, Pennsylvania

Katherine Dowie / Exercise Physiology / Carisbrook, Victoria, Australia

Olivia Hill / Non-Degree / Scott Depot, West Virginia

Maria Kaylor / Accounting / Cincinnati, Ohio

Peyton Kukura / Elementary Education / Morgantown, West Virginia

Hannah Lipps / Elementary Education / Romney, West Virginia

Ceili McCabe / Sports & Adventure Media / Vancouver, British Columbia, Canada

Malina Mitchell / Sport & Exercise Psychology / McDonald, Ohio

Lydia Moell / Social Studies / Secondary Education / West Liberty, Ohio

Petal Palmer / Exercise Physiology / Scarborough, Ontario, Canada

Avigail Radabaugh / Physiology / Morgantown, West Virginia

McKenna Smith / Human Performance & Health / Bridgeport, West Virginia

Bree Warren / Communication Sciences & Disorders / Belgrave, Australia

Megan Weaver / Biomedical Engineering / Morgantown, West Virginia

Charlotte Wood / Physical Education & Kinesiology / Bracebridge, Ontario, Canada

Sada Wright / Public Health / Glenville, West Virginia

Volleyball

Audrey Adams / Elementary Education / Carmel, Indiana

Athena Ardila / Philosophy / Weston, Massachusetts

Alexa Hasting / Design Studies / Plain City, Ohio

Lindsay Proctor / Accountancy / Grand Island, New York

Lacey Zerwas / Management / Phoenix, Arizona

Wrestling

Killian Cardinale / Communication Sciences & Disorders / Bristow, Virginia

Tucker Nadeau / Spanish / Bigfork, Montana

2021 Spring Commissioner's Honor Roll

Baseball

Braden Barry / Finance / Louisville, Kentucky

Richard Benitez / Political Science / Miami, Florida

Ryan Bergert / Sport Management / Canton, Ohio

Nathan Blasick / Finance / Halifax, Pennsylvania

Alec Burns / Sport Management / Amherst, New Hampshire

Hudson Byorick / Business Data Analytics / Auburn, Washington

Jacob Carr / Sport Management / St. Albans, West Virginia

Tyler Chadwick / Sport & Exercise Psychology / Marshall, Wisconsin

Austin Davis / Sport Management / Orlando, Florida

Benjamin Hampton / Sport Management / De Pere, Wisconsin

Madison Jeffrey / Sport Management / Barboursville, West Virginia

Christopher Klein / Political Science / Brooklyn, New York

Michael Kluska / General Business / White Sulphur Springs, West Virginia

John Lowery / Mechanical Engineering / Martinsburg, West Virginia

Carter Lyles / Sport Management / Danville, West Virginia

Daniel Ouderkirk / Finance / Penn Laird, Virginia

Victor Scott / Physical Education & Kinesiology / Powder Springs, Georgia

Noah Short / Finance / Scott Depot, West Virginia

James Starnes / General Business / Richmond, Virginia

Tevin Tucker / Sport & Exercise Psychology / Prince George, Virginia

Adam Tulloch / Marketing / Weston, Florida

Jacob Watters / Sport & Exercise / Psychology Rocky Gap, Virginia

Timothy Wynia / Finance Plano, Texas

Men’s Basketball

Jalen Bridges / Sport Management / Fairmont, West Virginia

Spencer Macke / Journalism / Fort Thomas, Kentucky

Emmitt Matthews / Sport Management / Tacoma, Washington

Sean McNeil / Sport Management / Union, Kentucky

Women’s Basketball

Jasmine Carson / Multidisciplinary Studies / Memphis, Tennessee

Ariel Cummings / Psychology / Toledo, Ohio

Jeanna Cunningham / Sport Management / Brentwood, New York

Kirsten Deans / Sport Management / Greensboro, North Carolina

Blessing Ejiofor / Public Health / Ebonyi, Nigeria

Jayla Hemingway / Business / Collierville, Tennessee

Taziah Jenks / Forensic & Investigative Sciences / Louisville, Kentucky

Esmery Martinez / Sport Management / Hato Mayor Del Ray, Dominican Republic

Kari Niblack / Marketing / Leesburg, Florida

Rochelle Norris / Sport Management / Stafford, Virginia

Madisen Smith / Sport Management / Greenville, South Carolina

Football

Jakob Abbott / Marketing / Fairmont, West Virginia

Alonzo Addae / Sport Management / Pickering, Ontario

Taijh Alston / Non-Degree / Lumberton, North Carolina

Derek Ambrosino / Finance / Pittston, Pennsylvania

Austin Brinkman / Sport Management / Bel Air, Maryland

Leddie Brown / Multidisciplinary Studies / Philadelphia, Pennsylvania

Samuel Brown / Sport Management / Savannah, Georgia

Marcus Chafin / Engineering / Huntington, West Virginia

Joshua Chandler / Communication Studies / Canton, Ohio

Jordan Chapman Jefferson / Sport Management / Navarre, Florida

Craig Cole / Sport Management / Washington, Pennsylvania

William Crowder / Engineering / Gardendale, Alabama

Treylan Davis / General Business / Jackson, Ohio

Jarret Doege / Marketing / Lubbock, Texas

Noah Drummond / Management / Bridgeport, West Virginia

Brayden Dudley / Engineering / Buford, Georgia

Nicktroy Fortune / Sport Management / Roswell, Georgia

Preston Fox / Communication Studies / Morgantown, West Virginia

Zachary Frazier / Engineering / Fairmont, West Virginia

James Gmiter / Criminology / Bethel Park, Pennsylvania

Garrett Greene / Sport Management / Tallahassee, Florida

John Hadley / Multidisciplinary Studies / Lacey, New Jersey

Rhett Heston / Sport Management / Fairmont, West Virginia

Jaquay Hubbard / Communication Studies / Sharpsville, Pennsylvania

Ronald Jennings / Multidisciplinary Studies / Richmond, Virginia

Drew Joseph / General Business South / Charleston, West Virginia

Osman Kamara / Master's of Business Administration / Harrisburg, Pennsylvania

Daniel King / Sport Management / Cumberland, Maryland

Casey Legg / Accounting / Charleston, West Virginia

Exree Loe / Master's of Business Administration / Johnstown, Pennsylvania

Sean Mahone / Master's of Business Administration / Liberty Township, Ohio

Graeson Malashevich / Exercise Physiology / Ceredo, West Virginia

Davis Mallinger / Multidisciplinary Studies / Melbourne, Florida

Nicholas Malone / Business / Morgantown, West Virginia

Sean Martin / Sport Management / Bluefield, West Virginia

Tony Mathis / Sport Management / Orlando, Florida

Evan Matthes / Sport & Exercise Psychology / Reston, Virginia

Christopher / History / Deptford, New Jersey

Briason Mays / Criminology / Bolivar, Tennessee

Jax McCauley / Physical Education & Kinesiology / Austin, Texas

Akheem Mesidor / Sport Management / Ottawa, Ontario

Parker Moorer / Sport Management / Charlotte, North Carolina

Quamaezius Mosby / Multidisciplinary Studies / Wheeling, West Virginia

Naim Muhammad / General Business / Washington, DC

Richard Nester / General Business / Kenova, West Virginia

Mike O'Laughlin / Entrepreneurship & Innovation / Glen Ellyn, Illinois

Jackson Oxley / General Business / Huntington, West Virginia

Kaulin Parris / Sport Management / Bluefield, West Virginia

Kyle Poland / Sport Management / Morgantown, West Virginia

Jeffery Pooler / Non-Degree / Dayton, Ohio

Daryl Porter / Sport Management / Ft. Lauderdale, Florida

Kaden Prather / Criminology / Montgomery Village, Maryland

Malachi Ruffin / Advertising & Public Relations / Nashville, North Carolina

Sean Ryan / Multidisciplinary Studies / Brooklyn, New York

Blaine Scott / Communication Studies / West Portsmouth, Ohio

Shawn See / Sport Management / Keyser, West Virginia

Taurus Simmons / Animal & Nutritional Sciences / Savannah, Georgia

Simeon Smith / Agribusiness Management / Danville, Kentucky

Tykee Smith / Multidisciplinary Studies / Philadelphia, Pennsylvania

Avarius Sparrow / Undecided / Orlando, Florida

Evan Staley / Safety Management / Romney, West Virginia

Tairiq Stewart / Multidisciplinary Studies / Cleveland, Ohio

Dante Stills / Multidisciplinary Studies / Fairmont, West Virginia

Tyler Sumpter / Communication Studies / Birmingham, Alabama

Edward Vesterinen / Business / Helsinki, Finland

Devell Washington / Sport Management / Saginaw, Michigan

Victor Wikstrom / Sport Management / Uppsala, Sweden

Winston Wright / Multidisciplinary Studies / Savannah, Georgia

Brandon Yates / Sport Management / Middletown, Delaware

Scottie Young / Multidisciplinary Studies / San Diego, California

Golf

Kurtis Grant / Finance / Herndon, Virginia

Olivier Menard / Business / Salabarry De Valleyfield, Quebec

Etienne Papineau / Master's of Business Administration / St. Jean-Sur-Richelieu, Quebec Canada

Logan Perkins / Management / Locust Grove, Georgia

William Stakel / Finance / Peachtree Corners, Georgia

Trent Tipton / Finance / Orient, Ohio

Gymnastics

Esperanza Abarca / Art Education / The Colony, Texas

Chloe Asper Gymnastics / General Arts & Sciences / Hanover, Pennsylvania

Ellen Collins Gymnastics / Biology / Clearfield, Pennsylvania

Kendra England Combs / Business / Windsor, Connecticut

Gillian Fletcher / Human Nutrition & Foods / Seneca, South Carolina

Agatha Handono / Exercise Physiology / Gaithersburg, Maryland

Emily Holmes-Hackerd / Exercise Physiology / Ipswich, Massachusetts

Rachel Hornung / Exercise Physiology / Pittsburgh, Pennsylvania

Kiana Lewis / Exercise Physiology / Hampton, Virginia

McKenna Linnen / Marketing / Canton, Michigan

Sydney Marler / Marketing / New Port Richey, Florida

Nicole Norris / Biology / Hanover, Pennsylvania

Abigail Pierson /Exercise Physiology / New Kensington, Pennsylvania

Michelle Waldron / Marketing / Sagamore Beach, Massachusetts

Kayla Yancey / Multidisciplinary Studies / Hatfield, Pennsylvania

Kianna Yancey / Psychology / Hatfield, Pennsylvania

Rifle

Malori Brown / Exercise Physiology / China Spring, Texas

Jared Eddy / Exercise Physiology / Columbus, Georgia

Tal Engler / Exercise Physiology / Tzur Yigal, Israel

Rebecca Lamb / Engineering / Centreville, Virginia

Molly McGhin / Psychology / Griffin, Georgia

Sarah Osborn / Exercise Physiology /Hampton, Virginia

Matthew Sanchez / Finance / Tampa, Florida

Akihito Shimizu / Athletic Coaching Education / Tokushima, Japan

Calista Smoyer / Exercise Physiology / Slatington, Pennsylvania

Verena Zaisberger / Music / Hohenems, Austria

Rowing

Laurna Atkins / Intermedia / Photography / Williamsburg, Virginia

Izabella Black / Sport & Exercise Psychology / Grand Island, New York

Katherine Capitan / Nursing / Arlington, Virginia

Megan Casner / Animal & Nutritional Sciences / Lewis Center, Ohio

Ashlea Clark / Human Nutrition & Foods / Lumberton, New Jersey

Grace Crankovic / Economics / Wexford, Pennsylvania

Emily DeGlopper / Exercise Physiology / Clarence Center, New York

Ashley Dibling / Mechanical Engineering / Perrysburg, Ohio

Nicole Dibling / Mechanical Engineering / Perrysburg, Ohio

Amber Drysdale / Animal & Nutritional Sciences / Wainfleet, Ontario, Canada

Alexandra Farron / Exercise Physiology / Wading River, New York

Ally Fisher / Animal & Nutritional Sciences / Cherry Hill, New Jersey

Anna Gall / Exercise Physiology / Woodbridge, Virginia

Allyson George / Ceramics / Winter Garden, Florida

Maura Harkins / Accounting / Yardley, Pennsylvania

Kileigh Lade / Landscape Architecture / Cleveland, Ohio

Kaira Lay / Landscape Architecture / Mesquite, Texas

Madison Lindung /Forensic Chemistry / Towson, Maryland

Amanda Mahany / Anthropology / Bethesda, Maryland

Olivia Martinelli / Education-Teacher Education / Petersburg, New Jersey

Katherine McMullen / General Business Winter / Garden, Florida

Kathleen Meldrum / Economics Greenville, Indiana

Ruth Mierzejewski / Wildlife & Fisheries Resources / Wadsworth, Ohio

Alexis Moody / Criminology / Naples, Florida

Lydia Nicolai / Biology / Woodbridge, Virginia

Megan Present / Finance / St. Louis, Missouri

Michaela Pulick / General Business / Plymouth, Michigan

Amanda Starliper / Criminology / Hedgesville, West Virginia

Emma Toy / Exercise Physiology / Newark, Delaware

Sydney Vanauken / Management Information Systems / Baldwinsville, New York

Fallon Walsh / Economics / Bethesda, Maryland

Ryleigh Williams / Accounting / Maumee, Ohio

Jessica Woy / Psychology / Windermere, Florida

Men’s Soccer

Ryan Baer / Sport Management / Huntersville, North Carolina

Joseph Biafora / Accounting / Morgantown, West Virginia

Joseph Borneo / Exercise Physiology / Morgantown, West Virginia

Ciro Bourlot Jaeggi / General Business / Sante Fe, Argentina

Jacob Castro / Finance / Hilliard, Ohio

Ryan Crooks / Business / Bicester, Oxfordshire, England

Aaron Denk Gracia /General Business / Mannheim, Germany

Dyon Dromers / Sport Management / Steensel, Netherlands

Pablo Jimenez Albelda / Sport Management / Barcelona, Spain

Kyle Lehnert / Sport & Exercise Psychology / Charlottesville, Virginia

Nicholas Manno / Sport Management / Morristown, New Jersey

Luke McCormick / Criminology / Derby, England

Samuel Morgan / Business / Charles Town, West Virginia

Kevin Morris / Business Cybersecurity Management / Mt. Airy, Maryland

Sergio Ors Navarro / Exercise Physiology / Valencia, Spain

Nicolas Short / Sport & Exercise Psychology / Clifton, Virginia

Isaac Swiger / Management / Fairmont, West Virginia

Steven Tekesky / Sport Management / Raymore, Missouri

Bjarne Thiesen / Business / Kiel, Germany

Women’s Soccer

Chloe Adler / Exercise Physiology / Harrisburg, Pennsylvania

Jordan Brewster / General Business / North Canton, Ohio

Enzi Broussard / Multidisciplinary Studies / Dallas, Texas

Jadyn Chee / Sports & Adventure Media / Tulsa, Oklahoma

Stephanie Chmiel / Biomedical Lab Diagnostics / Morgantown, West Virginia

Jessica Kasacek / Exercise Physiology / Canterbury, Connecticut

Rhea Kijowski / Exercise Physiology / Waynesburg, Pennsylvania

Maya Ladhani / Sports & Adventure Media / Guelph, Ontario

Juliana Lynch / Global Supply Chain Management / Baltimore, Maryland

Kayza Massey / Communication Studies / Ottawa, Ontario

Lillian McCarthy / Business / Baltimore, Maryland

Faith Mealy / Sport & Exercise Psychology / Wheeling, West Virginia

Madison Murphy / Communication Studies / Grafton, Massachusetts

Nicole Payne / Psychology / Birmingham, Alabama

Gabrielle Robinson / Global Supply Chain Management / Springfield, Virginia

Aaliyah Scott / Business / Pickering, Ontario

Lauren Segalla / Clinical Rehab & Mental Health Couns. / Salisbury, Connecticut

Isabella Sibley / Sport Management / Uxbridge, England

Grace Smith / Multidisciplinary Studies / Bridgnorth, England

Alina Stahl / General Business / Pittsburgh, Pennsylvania

Julianne Vallerand / Criminology / Terrebonne, Quebec

Men’s Swimming and Diving

Jonathan Bennett / Accounting / Durban, South Africa

William Boley / Biochemistry / Dunlap, Illinois

Benjamin Brooks / Sport Management / Avon, Ohio

Jacob Cardinal Tremblay/ Physics / Ottawa, Ontario

Nicholas Cover / Elementary Education / Chambersburg, Pennsylvania

David Dixon / Athletic Coaching Education / Richmond, Virginia

Joshua Harlan / Biology / Albuquerque, New Mexico

Justin Heimes / FR. Engineering / Quakertown, Pennsylvania

Fausto Huerta Tate / Sport Management / Santo Domingo, Dominican Republic

Philip Kay / Industrial Engineering / Pickering, Ontario

Denys Kostromin / Multidisciplinary Studies / Kamianske, Ukraine

Paul Lenz / Management Information Systems / Prior Lake, Minnesota

Jacob Lowe / Sport & Exercise Psychology / Brunswick, Ohio

Joshua Madzy / Mathematics / Apollo, Pennsylvania

Dylan Melin / Aerospace Engineering / Anthem, Arizona

Conrad Molinaro / Accounting / Murrysville, Pennsylvania

William Mullen / Exercise Physiology Fairfax Station, Virginia

Michael Sandner / Global Supply Chain Management Springboro, Ohio

Joseph Schaefer / Physical Education & Kinesiology Annandale, Virginia

David Snider / Computer Science Parkersburg, West Virginia

Ryen Van Wyk / Accounting Pretoria, South Africa

Roberts Zemturis / Business Ventspils, Latvia

Women’s Swimming and Diving

Kate Beckish / Exercise Physiology / Williamston, South Carolina

Meredith Bolinger / Sport & Exercise Psychology / Allen, Texas

Jordan Buechler / Mechanical Engineering / Springfield, Virginia

Camille Burt / Marketing / Plymouth, Michigan

Holly Darling / Biology / Columbus, Ohio

Kayla Gagnon / Journalism / Mount Laurel, New Jersey

Shelby Gerving / Environment, Soil & Water Science / Leesburg, Virginia

Sara Haggerty / Painting / Downingtown, Pennsylvania

Emily Haimes / Psychology / Enfield, London

Virginia Hansen / Exercise Physiology / Holmdel, New Jersey

Mathilde Kaelbel /Management / Mulbach-Sur-Munster, France

Lauryn Kallay / Sport Management / Chesterton, Indiana

Reka Kovacs / Biology / Szekesfehervar, Hungary

Kaelyn McClain / Biomedical Engineering / Elizabeth, Pennsylvania

Jacqueline McCutchan / Management Information Systems / Morgantown, West Virginia

Harna Minezawa / Global Supply Chain Management / Mason, Ohio

Lauren Musbach / Engineering / Cleveland, Ohio

Tatum Peyerl / Biomedical Engineering / Boksburg, South Africa

Abby Reardon / Biochemistry / Chesapeake, Virginia

Abigail Riggs / Adverting & Public Relations / Morgantown, West Virginia

Callie Smith / Forensic & Investigative Sciences / Lansdale, Pennsylvania

Marian Tiemeier / Global Supply Chain Management / Wilder, Kentucky

Alyssa VanNetta / Electrical Engineering / Ellicott City, Maryland

Luisa Winkler / Management / Ludwigsburg, Germany

Sarah Young / Criminology / Simpsonville, South Carolina

Megan Zartman / Biology / Hatfield, Pennsylvania

Women’s Tennis

Hunter Bleser / Multidisciplinary Studies / New Braunfels, Texas

Anastasiia Bovolskaia / International Studies / Irkutsk, Russia

Anne-Sophie Courteau / Biology / St. Jean-Sur-Richelieu, Quebec Canada

Nadejda Maslova / Forensic Biology / Brooklyn, New York

Momoko Nagato / Business / Abiko, Chiba, Japan

Nicole Roc / Finance / Chicago, Illinois

Women's Cross Country & Track

Marianne Abdalah / Biology / Pittsburgh, Pennsylvania

Antigone Archer / Digital & Social Media / Southlake, Texas

Candace Jones Archer / Coaching & Sport Education / Bristow, Virginia

Katelyn Caccamo / Exercise Physiology / Harmony, Pennsylvania

Tessa Constantine / Management / Sydney, Australia

Macey Crawford / Business / Pittsburgh, Pennsylvania

Amber Dombrowski / Exercise Physiology / Morgantown, West Virginia

Katherine Dowie / Exercise Physiology / Carisbrook, Victoria, Australia

Ellie Gardner / Aerospace Engineering / Williamstown, West Virginia

Samantha Hatcher / Nursing / Morgantown, West Virginia

Erica Hegele / Exercise Physiology / Shady Spring, West Virginia

Olivia Hill / Non-Degree / Scott Depot, West Virginia

Maria Kaylor / Accounting / Cincinnati, Ohio

Jo-Lauren Keane / Business / Corofin Co. Clare, Ireland

Peyton Kukura / Elementary Education / Morgantown, West Virginia

Hannah Lipps / Elementary Education / Romney, West Virginia

Ceili McCabe / Sports & Adventure Media / Vancouver, British Columbia, Canada

Peter-Gay McKenzie / Nursing / Claredon, Jamaica

Lilly McMullen / Exercise Physiology / Williamstown, West Virginia

Malina Mitchell / Sport & Exercise Psychology / McDonald, Ohio

Lydia Moell / Social Studies / Secondary Education / West Liberty, Ohio

Myesha Nott / Biomedical Lab Diagnostics Lucea / Hanover, Jamaica

Petal Palmer / Exercise Physiology / Scarborough, Ontario, Canada

Avigail Radabaugh / Physiology / Morgantown, West Virginia

Michaela Rose / Public Health / Sandy Lake, Pennsylvania

McKenna Smith / Human Performance & Health / Bridgeport, West Virginia

Sarah Stair / Business / Wheaton, Illinois

Mikenna Vanderheyden / Psychology / Mount Brydges, Ontario, Canada

Bree Warren / Communication Sciences & Disorders / Belgrave, Australia

Megan Weaver / Biomedical Engineering / Morgantown, West Virginia

Cassandra Williamson /Nursing / Ajax, Ontario, Canada

Charlotte Wood / Physical Education & Kinesiology / Bracebridge, Ontario, Canada

Sada Wright / Public Health / Glenville, West Virginia

Volleyball

Audrey Adams / Elementary Education / Carmel, Indiana

Athena Ardila / Philosophy / Weston, Massachusetts

Adrian Ell / Sport Management / Cincinnati, Ohio

Alexa Hasting / Design Studies / Plain City, Ohio

Kristin Lux / Sport Management / North Bend, Nebraska

Briana Lynch / Biology / Johns Creek, Georgia

Emeogo Ogogor / Exercise Physiology / San Antonio, Texas

Natali Petrova / Sport Management / Sofia, Bulgaria

Lindsay Proctor / Accountancy / Grand Island, New York

Marielena Somoza / Fashion, Dress & Merchandising / Guaynabo, Puerto Rico

Skye Stokes / Education / Chester, West Virginia

Melisa Temiz / General Business / Istanbul, Turkey

Alison Thomas / Sport Management / Haymarket, Virginia

Natalie Winter / Multidisciplinary Studies / Katy, Texas

Lacey Zerwas / Management / Phoenix, Arizona

Wrestling

Noah Adams / Criminology / Coal City, West Virginia

Jack Blumer / Business / Leechburg, Pennsylvania

Jeffrey Boyd / Health & Well Being / Erie, Pennsylvania

Killian Cardinale / Communication Sciences & Disorders / Bristow, Virginia

Anthony Carman / Sport Management / Glen Dale, West Virginia

Anthony D'Alesio / Business / Canfield, Ohio

Patrick Daum / Finance / Yorkville, Illinois

Hunter Delong / Finance / Parkersburg, West Virginia

Caleb Dowling / General Business / Port Royal, Pennsylvania

Peyton Hall / Sport Management / Chester, West Virginia

Walker Heard / Agribusiness Management / Marysville, Ohio

Alexander Hornfeck / Civil Engineering / Mars, Pennsylvania

John Joll / Sport Management / Belle Vernon, Pennsylvania

Tyler Mileto / Business / Logan, West Virginia

Sean Mullican / Exercise Physiology / Myersville, Maryland

Kyle Myers / Organizational Leadership / Bellefonte, Pennsylvania

Tucker Nadeau / Spanish / Bigfork, Montana

Mitchell Potterf / Sport & Exercise Psychology / Westerville, Ohio

Caleb Rea / Criminology / Weirton, West Virginia

Casey Recrosio / Political Science / Weirton, West Virginia

Dennis Robin / Communication Studies / Arlington, New York

Lucas Seibert / Sport & Exercise Psychology / Westerville, Ohio

Luke Sorboro / Sport Management / Rootstown, Ohio

Ryan Sullivan / Sport Management / Pittsburgh, Pennsylvania

Joey Thomas / Athletic Coaching Education / Mount Airy, Maryland

Jordan Williams / Biology / Little Birch, West Virginia

