5 cosas que debe corregir México para avanzar al Final Four de la CONCACAF Nations League

La selección mexicana de fútbol cayó 3-2 ante Jamaica, en el partido correspondiente a los cuartos de final de ida por la CONCACAF Nations League. Este resultado cae como un balde de agua fría para la escuadra tricolor, que ahora está obligada a ganar para avanzar al Final Four.

A través de este artículo, compartimos con ustedes cinco cosas que debería corregir Rafa Márquez para dar vuelta al marcador contra Jamaica y evitar un fracaso descomunal en la zona de CONCACAF.

5. Recuperar la confianza de sus jugadores

César Montes continúa siendo uno de los referentes en la defensa del tricolor | NurPhoto/GettyImages

En el fútbol, como en cualquier deporte, la confianza se convierte en un elemento fundamental para los verdaderos protagonistas del juego, que en este caso son los futbolistas.



Bajo la dirección técnica de Rafa Márquez, el jugador mexicano parece haber perdido por completo esta confianza. Nadie duda del talento que tienen, pero, al momento de aplicarlo con el balón en los pies, algo sucede.



El principal reto de Rafael Márquez en esta racha negativa con el tricolor claramente consiste en recuperar la confianza de sus jugadores.

4. Detectar una idea clara de juego

Rafa Márquez sigue sin ganar como DT del tricolo | Agustin Cuevas/GettyImages

Para un entrenador, el resultado lo es todo. Se les mide con base en ello. ¿Qué tan bueno eres? Revisa los partidos que ganaste. Punto. Sin embargo, todo lo que se hace o deja de hacer antes de cada victoria también importa.



En el México de Rafa Márquez, la idea de juego no termina por mostrarse con claridad. El director técnico en cuestión no parece tener muy en claro lo que quiere, y esto ha impacto de manera negativa en la selección.

3. Convencer al grupo

Rafa Márquez y la selección mexicana cayeron 3-2 ante Jamaica | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

Al margen de las evidentes carencias tácticas en la escuadra tricolor, algo que también hace mucha falta es el convencimiento del entrenador frente a cada uno de sus jugadores.



El futbolista necesita ver a su estratega como alguien aspiracional. Y aunque en lo profesional Márquez es un referente para todos los mexicanos, en el día a día, parece no convencer del todo a sus jugadores, y esto es algo que debe mejorar si es que quiere llegar lejos con la selección nacional.

2. Encontrar un equilibrio entre experiencia y juventud

Jamaica v Mexico - CONCACAF Nations League Quarterfinal | Agustin Cuevas/GettyImages

En un contexto natural, la nota de esta noche debió ser: Gilberto Mora marcó su primer gol con la selección mexicana de fútbol. Sin embargo, la juventud del futbolista de Tijuana no parece ser suficiente para lo que se espera de la selección.



Mora es un jugador distinto. De esos que rara vez se dan en territorio nacional. No obstante, para que el joven destaque, necesita de elementos de jerarquía que lo acompañen.

1. Simplificar conceptos

Rafa Márquez fue uno de los futbolistas más exitosos en la historia de México | Jim Sabo/ISI Photos/GettyImages

Tras una serie de partidos amistosos y de carácter oficial con la escuadra tricolor, Rafa Márquez continúa sin poder ganar su primer partido con la selección mexicana de fútbol.



Esto podría estar relacionado con su manera, no de entender el juego; sí de plasmarla frente a sus futbolistas.



Márquez fue dirigido por los mejores entrenadores del mundo. Nadie duda de sus conocimientos ni de sus buenas intenciones. Sin embargo, el fútbol precisa de algo distinto.



Los grandes entrenadores se destacan por su brillantez al momento de plasmar una idea de juego y convencer a cada uno de sus elementos. Ahí es donde podría estar fallando Rafael.

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