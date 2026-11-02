El joven delantero de 20 años comenzó a ganar protagonismo en el equipo de Lionel Messi después de marcar su primer gol en la MLS. Su nombre tiene una curiosa relación con Boca Juniors y su carrera incluye varios títulos juveniles en Brasil.

Riquelme Fillipi empezó a escribir su propia historia en el Inter Miami. El delantero brasileño de 20 años convirtió su primer gol con la camiseta de Las Garzas en el empate 2-2 frente a FC Cincinnati, el pasado 28 de octubre, y comenzó a llamar la atención de los aficionados del equipo de Lionel Messi.

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El atacante llegó a Estados Unidos en septiembre de 2026 procedente de Palmeiras, donde había desarrollado prácticamente toda su carrera. Aunque todavía está dando sus primeros pasos en la MLS, cuenta con una trayectoria destacada en las categorías juveniles del fútbol brasileño.

5 cosas que no sabías de Riquelme Fillipi, el brasileño que juega con Messi en el Inter Miami

1. Su nombre es un homenaje a Juan Román Riquelme

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Una de las historias más curiosas del futbolista brasileño está relacionada con su nombre. Su padre, Fábio Adriano Rodrigues de Souza, era un gran admirador de Juan Román Riquelme, especialmente durante sus etapas en Boca Juniors y Villarreal.

En una entrevista con la FIFA, contó que originalmente quería llamar a su hijo Román Riquelme, pero su esposa no estuvo de acuerdo. Finalmente, ambos aceptaron que llevara solamente el nombre Riquelme.

De esta manera, el joven brasileño terminó siendo bautizado en homenaje a uno de los futbolistas argentinos más reconocidos de las últimas décadas. Dos décadas después, comparte vestuario con Lionel Messi, quien también enfrentó a Riquelme durante su carrera.

2. Fue uno de los goleadores destacados de las inferiores de Palmeiras

Antes de llegar al Inter Miami, Fillipi construyó buena parte de su reputación en las categorías juveniles de Palmeiras, institución a la que se incorporó en 2021, cuando tenía 14 años.

Su rendimiento fue especialmente destacado durante 2025, cuando registró 23 goles y cuatro asistencias en 42 encuentros con el equipo Sub-20.

En total, acumuló 30 goles y cuatro asistencias en 80 partidos con esa categoría, números que lo posicionaron como uno de los atacantes jóvenes con mayor proyección dentro del club paulista.

3. Fue campeón sudamericano con Brasil y disputó un Mundial Sub-17

Riquelme Fillipi también tiene experiencia internacional con las selecciones juveniles de Brasil.

En 2023 integró el equipo que conquistó el Campeonato Sudamericano Sub-17, torneo en el que contribuyó con dos goles y tres asistencias.

Ese mismo año formó parte del plantel brasileño que disputó la Copa Mundial Sub-17 en Indonesia. La selección llegó hasta los cuartos de final, instancia en la que quedó eliminada ante Argentina.

Aquellas participaciones le permitieron sumar experiencia internacional antes de cumplir los 18 años.

4. Ganó varios títulos juveniles, pero tuvo pocas oportunidades en Primera División

Su paso por Palmeiras estuvo marcado por una importante cantidad de títulos en las divisiones inferiores.

Conquistó los campeonatos brasileños Sub-17 de 2022 y 2023, además de los torneos nacionales Sub-20 de 2024 y 2025. También sumó una Copa de Brasil juvenil y diferentes campeonatos estaduales.

Sin embargo, su consolidación en el primer equipo fue más complicada. Debutó profesionalmente en 2025, pero apenas acumuló 11 apariciones oficiales con el conjunto dirigido por Abel Ferreira antes de marcharse a Estados Unidos.

La falta de continuidad en Primera División terminó siendo uno de los factores que favorecieron su salida hacia la MLS.

5. Su llegada al Inter Miami representó una importante inversión

El Inter Miami apostó por el potencial del delantero brasileño y concretó su incorporación en septiembre de 2026.

De acuerdo con medios brasileños como Globo Esporte, Palmeiras vendió el 60% de sus derechos económicos por aproximadamente 5,5 millones de dólares y conservó el porcentaje restante.

Fillipi firmó un contrato hasta el final de la temporada 2029-30, con una opción para extenderlo por un año adicional.

El atacante, que tiene como uno de sus principales referentes futbolísticos a Neymar, ahora comparte vestuario con Messi y Luis Suárez, dos integrantes del histórico tridente ofensivo del Barcelona que también conformó el brasileño.

Su primer gol con Inter Miami llegó en su quinta aparición en la MLS. Ingresó desde el banco de suplentes ante Cincinnati y, tras recibir una asistencia de Rodrigo De Paul, marcó el tanto que permitió rescatar un empate 2-2 en los minutos finales.