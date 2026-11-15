5 derrotas inesperadas de México ante equipos de la CONCACAF

Hace muchos años, la selección mexicana era considerada como el ‘Gigante de la CONCACAF’, sin embargo, en los últimos tiempos ese sobrenombre se ha comenzado a desvanecer debido al crecimiento de otros combinados como Estados Unidos, Panamá, Canadá y Costa Rica.



Y aun cuando El Tricolor ha sido catalogado como el más fuerte de la región, no ha estado exento de llevarse resultados poco esperados, ya sea en juegos amistosos u oficiales. En ocasiones por exceso de confianza y otras porque el rival hizo los méritos posibles para salir victoriosos.



Sin duda alguna, lo ocurrido este sábado en el Estadio Nacional de Kingston no estaba presupuestado por la afición y mucho menos para el técnico Rafael Márquez. México perdía 3-0 ante Jamaica en los cuartos de final de Ida de la Liga de Naciones CONCACAF, pero logró recortar hasta el 3-2 gracias a Gilberto Mora y Julián Quiñones. Con sólo un tanto abajo, los aztecas buscarán el boleto a las semifinales el próximo martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA.



Aquí te dejamos cinco derrotas inesperadas de México ante la CONCACAF, excluyendo al Team USA:

1. Trinidad y Tobago acabó con el sueño mundialista

Una de las vergüenzas más grandes en la historia de México se dio un 13 de diciembre de 1973.



Ese día El Tri de Javier deLa Torre cayó 4-0 vs Trinidad y Tobago



Mexico quedó eliminado del Mundial de Alemania 1974.



Ese día lloro el técnico del Tri… Un fracaso histórico! pic.twitter.com/SgN9sR1Qvl — Alberto Sandoval (@elcompitv) March 27, 2022

El Tricolor disputó el boleto para la Copa del Mundo de Alemania 1974, sin embargo, los trinitarios le negaron la posibilidad de acudir.



Tras haber superado la Fase de Grupos de la Zona Norteamérica ante Estados Unidos y Canadá, parecía que México no tendría complicaciones para estar en la justa, pero el destino tenía otros planes. En la ronda final para clasificar al Mundial, celebrada en Puerto Príncipe, los verdes igualaron 0-0 con Guatemala y 1-1 con Honduras, luego aplastó 8-0 a Antillas Neerlandesas. Sin embargo, Trinidad y Tobago goleó 4-0 con triplete de Steve David ocasionando que el ‘Gigante de la CONCACAF’ quedara fuera aun cuando ganó por 0-1 a Haití en la última ronda del Hexagonal.

2. El ‘Aztecazo’ vía Hernán Medford

Hernán Medford y Heriberto Ramón Morales | Stu Forster/GettyImages

Uno de los capítulos más recordados en la historia del fútbol mexicano fue la dolorosa derrota contra Costa Rica en el Estadio Azteca, primera vez que un equipo de la CONCACAF le faltaba el respeto a México en su casa. Aunque Manuel Abundis adelantó a los siete minutos, Rolando Fonseca y El Pelícano dieron la voltereta en la Jornada 4 del Hexagonal Final rumbo a Mundial Corea-Japón 2002, lo que poco a poco inició el adiós de Enrique 'Ojitos' Meza de la silla técnica.

3. Jamaica sonrió en las semifinales de la Copa Oro 2017

Jamaica disputó la final contra los Estados Unidos | STRAFFON IMAGES/GettyImages

Si, no es la primera vez que los Reggae-Boyz ponen en aprietos a los aztecas. Hace apenas unos años, en el campeonato de la CONCACAF, los dos se vieron las caras en la antesala de la gran final y a dos minutos de cumplirse el tiempo reglamentario, Kemar Lawrence sorprendió con un verdadero golazo de tiro libre para poder disputar el título.

4. Los primeros triunfos oficiales de Panamá

Blas Pérez y Jorge Torres Nilo | Miguel Tovar/GettyImages

Otra selección que ha ido creciendo con el paso años es La Marea Roja. Luego de haber acudido a sus primeros Mundiales, no es raro que también haya superado a México en alguna ocasión. En la Fase de Grupos de la Copa Oro 2013, los panameños superaron 2-1 con un doblete de Gabriel Torres, siendo así la primera vez que derribaban al ‘gigante’ de forma oficial. Eso no sería todo porque el destino los puso como contrincantes en las semifinales y los canaleros repitieron la dosis a través de Blas Pérez y Román Torres, eliminando al Tricolor.

5. El segundo ‘Haztecazo’ y los sustos en Nations League

Carlo Costly, un viejo conocido del fútbol mexicano | STR/GettyImages

Honduras también ha sido un rival duro. En el Hexagonal Final rumbo a Brasil 2014, se dio la segunda caída oficia de México en el Coloso de Santa Úrsula tratándose de Eliminatoria Mundialista. Oribe Perata adelantó, pero Jerry Bengtson y Carlo Costly enmudecieron al inmueble. Eso llevó al despido de José Manuel ‘Chepo’ de la Torre porque se corría riesgo de no asistir a la justa mundialista



Asimismo, en la Nations League 2023, Jaime Lozano pasó un terrible susto, pues el combinado azteca acudió a Tegucigalpa para visitar a los catrachos, quienes se impusieron 0-2 en los cuartos de final de Ida. Algo que se repitió también en la edición 2024, en el debut de la tercera etapa de Javier Aguirre como timonel.