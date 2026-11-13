5 razones por las que Rafael Márquez debería alinear a la ‘Hormiga’ González por encima de Santi Giménez

La selección mexicana de fútbol se enfrentará a su similar de Jamaica en los duelos correspondientes a los cuartos de final por la CONCACAF Nations League. Una llave que se jugará a ida y vuelta, cuyo ganador avanzará de forma directa al famoso Final Four.

Rafael Márquez, contrario a lo que muchos aficionados pudieran llegar a opinar, parece estar convencido de quién será su centro delantero en estos dos compromisos. Se trata de Santi Giménez, ese jugador que no marca gol con la selección desde el lejano mes de julio... ¡del 2023!

Jamaica v Mexico: Semifinals - 2023 Concacaf Gold Cup | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

Mientras tanto, en el banco, estará Armando: la 'Hormiga' González, quien atraviesa por un gran momento con el Olympiacos de Grecia.

¿Por qué Rafa Márquez tomaría dicha decisión? En este artículo analizamos detenidamente por qué el estratega de la escuadra tricolor podría estar cometiendo un error en la elección de su ''hombre gol''.

5. Sentido de reconocimiento y ‘‘recompensa’’

FBL-EUR-C3-OLYMPIACOS-SPARTA PRAHA | ANGELOS TZORTZINIS/GettyImages

En el fútbol, como en la vida, lo ideal sería que las personas rindiéramos al máximo, independientemente de si a cambio obtenemos, de manera inmediata, el reconocimiento que merecemos.



Sin embargo, somos humanos, no robots, y los humanos claro que necesitamos de incentivos que endulcen el camino y nos motiven a seguir adelante.



El ex delantero del Rebaño Sagrado lo ha hecho tan bien en Grecia, que sería justo, e incluso necesario que recibiera, a modo de premio, la titularidad en el partido entre México y Jamaica.

4. Juventud e instinto de gol

Olympiacos FC v AC Sparta Praha - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3 | Milos Bicanski - UEFA/GettyImages

El músculo principal de Rafael Márquez como director técnico de la selección mexicana de fútbol será la juventud de cada uno de sus elementos, sobre todo, para quienes juegan de medio campo hacia adelante.



Armando: la ‘Hormiga’ González es un futbolista joven. De talento nato y techo todavía más alto. Sabe dónde colocarse para hacerle daños a sus rivales; justo lo que le hace falta al tricolor en esa zona de la cancha en donde se fabrican los goles.

3. El delantero ‘‘del mundial’’

Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

Por cuestión de momentos y de edad, si las cosas mantienen su ritmo habitual, lo normal sería pensar que el delantero del tricolor en la próxima justa mundialista sería, no Santi Giménez; sí la ‘Hormiga’ González.



Esto lo sabe bien el propio Rafael Márquez. Su gran recorrido en el fútbol europeo lo ayuda a apreciar lo que otros no. Por eso resultaría sumamente extraño verlo a Giménez en lugar de a Armando el próximo sábado.

2. La sequía de Santi Giménez

Mexico v Panama: Final - 2023 Concacaf Gold Cup | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

Luego de aquel gol que en 2023 le diera a México el título de la Copa Oro ante la selección de Panamá, Santiago Giménez no ha vuelto a marcar un solo tanto con la camiseta del tricolor.



Han pasado más de tres años desde entonces, y aunque el futbolista en cuestión ha sido convocado con regularidad, sigue sin poder anotar ese gol que, en una de esas, lo destraba todo.



Pero este sigue sin llegar y Santi Giménez, hasta ahora, genera más dudas que certezas en una zona de la cancha en donde la determinación lo es todo.

1. La inercia goleadora de la ‘Hormiga’ González

Olympiacos FC v Jagiellonia Bialystok - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Armando: la ‘Hormiga’ González es el máximo goleador del Olympiacos en lo que va de la temporada. Arrancando de titular o entrando como recambio, en copa, liga o competencia internacional, el delantero siempre aparece.



El muchacho cayó con el pie derecho en una liga que, si bien no es de las más importantes en Europa, si se codea con la élite del fútbol mundial. Ahí, la ‘Hormiga’ comienza a trabajar con su legado.



Rafael Márquez, siendo un hombre de fútbol, sabe que la inercia de un centro delantero sencillamente no se puede cortar. La confianza de Armando es la solución ante la duda de Santiago.



Sin embargo, todo parece indicar que Rafa Márquez se decantara por el ex jugador del Milán y de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, en una decisión que más de uno no termina por comprender.

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