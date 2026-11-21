El Manchester City lleva un rendimiento impropio del fuste de su plantel e historia reciente: de los últimos cuatro partidos por Premier League perdió tres y empató uno, cayendo, por ahora, al tercer puesto de la tabla por detrás del Arsenal y el sorprendente Brighton. Si el Liverpool le gana al Manchester United en el debut de Pochettino como entrenador mancuniano, los Reds se unirán a la línea de los Ciudadanos en el tercer lugar, metiéndoles aún más presión.

Gastaron cientos de millones para hacer un recambio prácticamente integral de los principales puestos, sumaron a un entrenador de élite ante la salida de Pep, pero aún así no están engranando. Analizamos lo que pasa con ellos a continuación.

1. El fantasma del descenso

Los tiempos de gloria del Etihad están bajo la lupa | Matt McNulty/GettyImages

La posibilidad de la pérdida de categoría está en las dos mitades de Manchester: el 50% rojo tuvo un pésimo arranque de temporada y está en zona de pérdida de categoría, mientras que los celestes recibieron un fallo adverso en la justicia en 114 de las 115 acusaciones de infracción del Fair Play Financiero.



Las faltas fueron entre la temporada 2009/10 y la 2017/18, con la posibilidad de un descenso administrativo o una quita de puntos que confirmaría una pérdida inevitable de la categoría. Esto sin lugar a dudas repercute en las entrañas del Etihad Stadium.

2. La dependencia de Erling Haaland

Si Haaland no marca, al City se le complica | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Si bien sus números en la temporada no marchan nada mal, el Manchester City parece depender exclusivamente de sus goles. Lleva nueve tantos en los once encuentros posibles de Premier League, pero en los últimos cuatro partidos, donde los Ciudadanos no ganaron, marcó solamente en una oportunidad.

3. El impacto del recambio

Maresca reemplazó a Guardiola en esta temporada | Darren Walsh/GettyImages

Terminar un ciclo de una década no es nada fácil. La salida de Guardiola fue un cimbronazo difícil de amortiguar por los Ciudadanos. Obviamente se trataría de una temporada de transición, aunque nadie esperaba resultados tan flojos en este tramo.



Además de Pep se marcharon dos futbolistas claves en los éxitos de la historia moderna como Bernardo Silva y Rodri.

4. Los errores individuales

Donnarumma quedó en el ojo de la tormenta más de una vez este año | Tom Flathers/GettyImages

Si bien es Gianluigi Donnarumma la última línea de defensa antes de que el rival anote, los defensores a menudo fallan y lo dejan sin resguardo: por ejemplo, Marc Guéhi y Joško Gvardiol tuvieron responsabilidades en los goles recibidos ante Nottingham Forest.



El propio Enzo Maresca reconoció que hay que disminuir la cantidad de los errores individuales a lo largo de los partidos.

5. La posesión sin lastimar

Al fútbol se gana con goles | Tom Flathers/GettyImages

El estilo del Manchester City en el último tiempo ha sido claro: tener la pelota el mayor tiempo posible. Esto está bien, pero al fútbol se gana con goles y no están pudiendo traducir esa posesión en situaciones de riesgo. Además, están quedando mal parados ante la contra de manera frecuente.