Estados Unidos se medirá a Haití este martes 17 de noviembre en el TQL Stadium, de Cincinnati, Ohio. El partido tendrá un sabor especial debido a que será la despedida de Mauricio Pochettino como técnico del USMNT; el estratega argentino tomará las riendas del Manchester United una vez que termine su participación con el cuadro de las Barras y las Estrellas en esta Fecha FIFA.

En el papel, Estados Unidos es claro favorito, no solo para ganar y avanzar a la siguiente ronda, sino para golear a los caribeños. En el partido de ida, celebrado en Miami, Florida, el equipo de Pochettino no tuvo piedad y ganó por marcador de 6-0.

Estados Unidos tuvo una gran exhibición en el partido de ida de los cuartos de final | JC Ruiz/GettyImages

Los estadounidenses llegarán con confianza plena a este compromiso: tienen una ventaja que parece imposible de perder, suman cinco victorias consecutivas y han marcado 18 goles en este periplo.

Por si fuera poco, Haití no los ha vencido desde que lo consiguió en un amistoso celebrado en noviembre de 1973, por marcador de 1-0.

¿Cómo ver el Estados Unidos vs Haití por canal de TV y Streaming Online?

A pesar de que el duelo está muy disparejo y de que es prácticamente imposible que Haití remonte, el partido tendrá un sabor único debido a la despedida de Pochettino. El argentino dejará al equipo norteamericano poco más de dos años después de tomarlo.

Pochettino se despedirá del USMNT este martes | Omar Vega/GettyImages

En Estados Unidos, el duelo entre el USMNT y Les Granadiers se podrá ver en vivo a través de las señales de Sling TV, ViX Premium, TruTV, HBO Max, Peacock y Universo.

Por su parte, en México el duelo no se transmitirá a través de televisión abierta o de paga. Las únicas alternativas para poder seguir las acciones de este duelo son el canal de Youtube de la Concacaf y la aplicación Concacaf GO.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Sling TV, Vix Premium, TruTV, HBO Max, Peacock, Universo México Canal de Youtube de Concacaf, Concacaf GO

El duelo está programado para empezar a las 18:00 horas (Tiempo del Centro de México) y a las 19:00 horas (Tiempo del Este de Estados Unidos).

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