¿A qué hora es el México vs Jamaica y cómo verlo en TV y streaming?
La selección mexicana de Rafael Márquez afrontará la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026/27 ante a su similar de Jamaica que tiene la ventaja 3-2 en el marcador global.
El encuentro dará inicio este martes 17 de noviembre a las 22:30 horas (Estados Unidos) y 20:30 horas (México) en el Estadio BBVA.
México busca cerrar la eliminatoria y avanzar al Final Four, mientras que Jamaica necesita aprovechar sus recursos físicos y ofensivos para mantenerse en la competencia. El equipo de Rafael Márquez está obligado a remontar el global debido a que perdió 3-2 en Kingston y ahora necesita ganar para mantenerse con vida en el torneo.
Esta nueva derrota dejó severas preocupaciones y es que recibió tres goles en situaciones que evidenciaron problemas defensivos. También tuvo dificultades para controlar las transiciones de Jamaica y le costó generar peligro constante, aunque encontró dos goles importantes sobre el final que aportaron a la encomienda del gol de visitante.
Por si fuera poco, Márquez sigue en busca de su primer triunfo como técnico al mando, en sus primeros cuatro amistosos registró dos empates y dos derrotas, y la caída ante Jamaica prolongó la racha sin victorias.
Por su parte, el conjunto dirigido por Rudolph Speid consiguió un resultado histórico al vencer por primera vez a México anotándole tres goles en un partido, por lo que llegan con ventaja y confianza al cierre de la llave.
Las transmisiones en vivo por TV y streaming del México vs Jamaica
Se espera que el combinado azteca intente asumir el control desde el comienzo, con una presión más agresiva y mayor presencia en campo contrario.
Sobre los derechos de transmisión para ver los partidos de la selección mexicana mediante la señal de televisión y streaming están a cargo de dos canales de televisión y cuatro servicios de streaming en México; así como dos canales de televisión y cuatro de streaming en Estados Unidos.
De esa manera, te damos a conocer sobre los canales y servicios de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá ver el partido del tricolor ante los jamaiquinos.
Países
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX
México
Canal 5, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports y ViX Mexico
MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN MEXICANA
Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.