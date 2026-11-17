La selección mexicana de Rafael Márquez afrontará la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026/27 ante a su similar de Jamaica que tiene la ventaja 3-2 en el marcador global.

El encuentro dará inicio este martes 17 de noviembre a las 22:30 horas (Estados Unidos) y 20:30 horas (México) en el Estadio BBVA.

México busca cerrar la eliminatoria y avanzar al Final Four, mientras que Jamaica necesita aprovechar sus recursos físicos y ofensivos para mantenerse en la competencia. El equipo de Rafael Márquez está obligado a remontar el global debido a que perdió 3-2 en Kingston y ahora necesita ganar para mantenerse con vida en el torneo.

Esta nueva derrota dejó severas preocupaciones y es que recibió tres goles en situaciones que evidenciaron problemas defensivos. También tuvo dificultades para controlar las transiciones de Jamaica y le costó generar peligro constante, aunque encontró dos goles importantes sobre el final que aportaron a la encomienda del gol de visitante.

Por si fuera poco, Márquez sigue en busca de su primer triunfo como técnico al mando, en sus primeros cuatro amistosos registró dos empates y dos derrotas, y la caída ante Jamaica prolongó la racha sin victorias.

Por su parte, el conjunto dirigido por Rudolph Speid consiguió un resultado histórico al vencer por primera vez a México anotándole tres goles en un partido, por lo que llegan con ventaja y confianza al cierre de la llave.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del México vs Jamaica

El tri tiene que remontar el 3-2 de la ida | Agustin Cuevas/GettyImages

Se espera que el combinado azteca intente asumir el control desde el comienzo, con una presión más agresiva y mayor presencia en campo contrario.

Sobre los derechos de transmisión para ver los partidos de la selección mexicana mediante la señal de televisión y streaming están a cargo de dos canales de televisión y cuatro servicios de streaming en México; así como dos canales de televisión y cuatro de streaming en Estados Unidos.

De esa manera, te damos a conocer sobre los canales y servicios de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá ver el partido del tricolor ante los jamaiquinos.

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