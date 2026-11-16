¿A qué hora es el partido Alemania vs Países Bajos y cómo verlo en TV y streaming online?
Un clásico europeo define el Grupo A2 de la Nations League. Este lunes 16 de noviembre, Alemania recibe a Países Bajos en el Olympiastadion de Berlín por la sexta y última fecha de la fase de grupos, con el boleto a los cuartos de final todavía en juego para el conjunto local.
La Mannschaft llega tercera con ocho puntos y depende en buena medida de sí misma para avanzar. Tras un arranque irregular en la era de Jürgen Klopp, el equipo consiguió el viernes una victoria clave por 3-1 en Serbia que la mantiene con vida. Ahora necesita un buen resultado ante su gente para meterse entre los ocho mejores del torneo.
La selección de Países Bajos, en cambio, llega lanzada y sin presiones. La Oranje lidera el grupo con 11 unidades, ya aseguró su lugar en los cuartos de final y viene de aplastar 7-0 a Grecia en su último compromiso. Invicto en la competición, el equipo neerlandés buscará cerrar la fase en lo más alto y se asegurará el primer lugar con un empate.
¿A qué hora juega Alemania vs Países Bajos?
Ciudad: Berlín, Alemania
Estadio: Olympiastadion
Fecha: lunes 16 de noviembre
Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP
Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)
¿Cómo ver Alemania vs Países Bajos por Televisión y Streaming online?
El duelo decisivo en Berlín contará con transmisión en vivo en Estados Unidos, México y España. Estas son todas las opciones para seguirlo.
En Estados Unidos, el encuentro se emitirá por televisión a través de Fox Sports 1. En streaming, estarán disponibles FOX One, fuboTV y ViX, esta última con narración en español.
En México, los aficionados podrán sintonizar el partido por Sky Sports Mexico, con Sky+ como opción online y la alternativa de verlo también mediante izzi.
En España, las opciones son amplias: el choque podrá seguirse por DAZN Spain, Movistar+ y fuboTV España.
País
Canal TV / Streaming
Estados Unidos
Fox Sports 1, fuboTV, ViX, FOX One
México
Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
España
DAZN Spain, Movistar+, fuboTV España
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Daniel Szwarc es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Licenciado en Administración, su verdadera pasión siempre es el fútbol y la vive como hincha de River Plate. Con 13 años en medios digitales y más de 12.000 artículos escritos, también dirigió la sección de Deportes del diario español Hércules.