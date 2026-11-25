Por primera vez en la historia, el Atlético de Madrid y el Viking noruego se verán las caras en una competición oficial. Este miércoles 25 de noviembre, el equipo de Diego Pablo Simeone y el campeón de Noruega saltarán al campo del Riyadh Air Metropolitano en busca de una victoria que los acomode en la tabla de posiciones.

El conjunto colchonero atraviesa un arranque europeo por debajo de lo esperado. Con apenas cuatro puntos en cuatro partidos. Ocupa el puesto 23 y necesita de un triunfo para acercarse a los lugares de clasificación. Por Liga, viene de un contundente triunfo por 3-0 en casa del Getafe que lo dejó a cinco puntos de la cima.

El Viking, por su parte, es una de las sorpresas de la competición. Debutante en esta Champions, también suma cuatro unidades y se ubica justo un escalón por encima de su rival en la tabla, por lo que viaja a Madrid con la ilusión de seguir haciendo historia.

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Viking?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Riyadh Air Metropolitano

Fecha: miércoles 25 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Erik Lambrechts (BEL)

Riyadh Air Metropolitano | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Viking por Televisión y Streaming online?

El estreno del Viking en el Metropolitano contará con transmisión en Estados Unidos, México y España. A continuación, las opciones disponibles en cada país.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse vía streaming en Paramount+, mientras que ViX ofrecerá la alternativa con narración en español.

Los aficionados en México tendrán una única opción para ver el encuentro: Fox One.

En España, la señal estará en Movistar+, que emitirá el duelo a través de los canales Movistar Liga de Campeones 2 y Movistar Liga de Campeones 4.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, ViX México Fox One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE