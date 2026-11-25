¿A qué hora es el partido Atlético de Madrid vs Viking y cómo verlo en TV y streaming online?
Por primera vez en la historia, el Atlético de Madrid y el Viking noruego se verán las caras en una competición oficial. Este miércoles 25 de noviembre, el equipo de Diego Pablo Simeone y el campeón de Noruega saltarán al campo del Riyadh Air Metropolitano en busca de una victoria que los acomode en la tabla de posiciones.
El conjunto colchonero atraviesa un arranque europeo por debajo de lo esperado. Con apenas cuatro puntos en cuatro partidos. Ocupa el puesto 23 y necesita de un triunfo para acercarse a los lugares de clasificación. Por Liga, viene de un contundente triunfo por 3-0 en casa del Getafe que lo dejó a cinco puntos de la cima.
El Viking, por su parte, es una de las sorpresas de la competición. Debutante en esta Champions, también suma cuatro unidades y se ubica justo un escalón por encima de su rival en la tabla, por lo que viaja a Madrid con la ilusión de seguir haciendo historia.
¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Viking?
Ciudad: Madrid, España
Estadio: Riyadh Air Metropolitano
Fecha: miércoles 25 de noviembre
Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP
Árbitro: Erik Lambrechts (BEL)
¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Viking por Televisión y Streaming online?
El estreno del Viking en el Metropolitano contará con transmisión en Estados Unidos, México y España. A continuación, las opciones disponibles en cada país.
En Estados Unidos, el partido podrá seguirse vía streaming en Paramount+, mientras que ViX ofrecerá la alternativa con narración en español.
Los aficionados en México tendrán una única opción para ver el encuentro: Fox One.
En España, la señal estará en Movistar+, que emitirá el duelo a través de los canales Movistar Liga de Campeones 2 y Movistar Liga de Campeones 4.
País
Canal TV / Streaming
Estados Unidos
Paramount+, ViX
México
Fox One
España
Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4
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Daniel Szwarc es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Licenciado en Administración, su verdadera pasión siempre es el fútbol y la vive como hincha de River Plate. Con 13 años en medios digitales y más de 12.000 artículos escritos, también dirigió la sección de Deportes del diario español Hércules.