El Estadio Martínez Valero abre sus puertas este sábado 28 de noviembre para recibir uno de los duelos de la decimocuarta fecha de LaLiga. Elche y Atlético de Madrid se enfrentan con objetivos muy distintos: los locales pelean por la permanencia y los visitantes, por no perder el ritmo de la cima.

El conjunto de Martín Anselmi necesita sumar con urgencia para abandonar la zona de descenso. Viene de rescatar un empate 1-1 ante el Levante como visitante y, en casa, buscará apoyarse en su propuesta de juego valiente. Thomas Lemar, nuevamente lesionado, es la gran ausencia.

El Atlético, en cambio, llega con buenas sensaciones tras vencer 2-0 al Viking en la Champions League. Con 31 puntos, se encuentra a solo dos unidades del Real Madrid y es el segundo mejor visitante de la liga, con cuatro vallas invictas en siete salidas. Tendrá las bajas de Alexander Sørloth, Ademola Lookman y Cristian Romero, aunque recupera a Marc Pubill.

¿A qué hora se juega el Elche vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Elche, España

Estadio: Estadio Martínez Valero

Fecha: sábado 28 de noviembre

Hora: 12:30 EE.UU (Este), 11:30 MEX, 18:30 ESP

Árbitro: Alejandro Quintero González

Martínez Valero | Quality Sport Images/GettyImages

¿Cómo ver el Elche vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

El duelo en Elche podrá seguirse en vivo desde Estados Unidos, México y España. A continuación, todas las alternativas disponibles.

Quienes estén en Estados Unidos podrán sintonizar el partido en ESPN Deportes. Para verlo online, las opciones son ESPN+, la ESPN App y fuboTV.

En México, la transmisión estará a cargo de Sky Sports Mexico, con Sky+ para seguirlo en streaming e izzi como otra vía de acceso a la señal.

En España, el encuentro se verá por Movistar+ a través de M+ LALIGA TV, y en línea mediante Movistar Plus+. Los bares y establecimientos públicos contarán con la señal de LaLiga TV Bar HD.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+