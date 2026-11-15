¿A qué hora es el partido España vs Inglaterra y cómo verlo en TV y streaming online?

La fase de liga de la Nations League se despide con un partidazo. Este domingo 15 de noviembre, España e Inglaterra se enfrentan en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid por la sexta y última fecha del Grupo A3, en una auténtica final por el liderato entre dos de las mejores selecciones del planeta.

La Roja llega con puntaje perfecto tras cinco victorias en cinco partidos, la última un 2-0 en Praga ante República Checa con goles de Álex Baena y Marc Pubill. El equipo de Luis de la Fuente sabe que el empate le basta para cerrar el grupo en lo más alto.

Inglaterra, ya clasificada a los cuartos de final, está obligada a ganar y por más de un gol para arrebatarle la cima a su rival. Los dirigidos por Thomas Tuchel son el equipo más goleador de la competición y cuentan con un Harry Kane en estado de gracia, pero llegan con la necesidad de tomarse revancha de la derrota sufrida en Londres.

¿A qué hora juega República Checa vs España?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Riyadh Air Metropolitano

Fecha: domingo 15 de noviembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Clement Turpin (Francia)

Riyadh Air Metropolitano | Angel Martinez/GettyImages

¿Cómo ver España vs Inglaterra por Televisión y Streaming online?

La final por el primer puesto del grupo tendrá cobertura en directo en Estados Unidos, México y España. Estas son las alternativas para seguir el duelo en el Metropolitano.

En Estados Unidos, el encuentro podrá verse únicamente en streaming a través de fuboTV y ViX, que ofrecerá la narración en español.

Desde México, los aficionados tendrán el partido en Sky Sports Mexico, con Sky+ como opción para verlo online y la posibilidad de sintonizarlo también mediante izzi.

En España, el choque se emitirá en abierto por TVE La 1 y de forma gratuita en RTVE Play. Movistar+ y fuboTV España completan las opciones disponibles.

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