El Grupo A4 de la Nations League baja el telón este martes 17 de noviembre en Cardiff. Gales recibe a Portugal en el Cardiff City Stadium por la sexta y última fecha de la fase de liga en un duelo de opuestos. Se enfrentan el líder ya clasificado con el colista entre el último, ya con un pie en los repechajes por la permanencia.

Los galeses cierran una campaña complicada. El equipo de Craig Bellamy suma apenas tres puntos tras cuatro derrotas en cinco partidos, la última por 3-1 ante Noruega el sábado, y necesita un milagro para evitar el descenso directo. Además, no podrá contar con Ethan Ampadu, suspendido, ni con Neco Williams, lesionado.

Portugal, por su parte, ya tiene asegurado el primer lugar con 12 unidades, aunque llega con dudas tras caer 4-1 ante Dinamarca en Copenhague. Jorge Jesus deberá rearmar el equipo por las ausencias de Bernardo Silva, João Palhinha y Rúben Dias, quienes ya abandonaron la concentración.

¿A qué hora se juega el Gales vs Portugal?

Ciudad: Cardiff, Gales

Estadio: Cardiff City Stadium

Fecha: martes 17 de noviembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Sven Jablonski (Alemania)

Cardiff City Stadium | Dan Mullan - UEFA/GettyImages

¿Cómo ver el Gales vs Portugal por Televisión y Streaming online?

El cierre del grupo de la selección lusa podrá seguirse en directo desde Estados Unidos, México y España. Estas son las opciones de transmisión disponibles.

En Estados Unidos, el partido irá por Fubo Sports Network 2, mientras que fuboTV y ViX, con narración en español, serán las alternativas para verlo en streaming.

Los aficionados en México podrán seguir el encuentro por Sky Sports Mexico, con la opción de verlo online en Sky+ o a través de izzi.

En España, la única vía para seguir el partido será DAZN Spain.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, ViX, Fubo Sports Network 2 México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain

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