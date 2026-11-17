¿A qué hora es el partido Gales vs Portugal y cómo verlo en TV y streaming online?
El Grupo A4 de la Nations League baja el telón este martes 17 de noviembre en Cardiff. Gales recibe a Portugal en el Cardiff City Stadium por la sexta y última fecha de la fase de liga en un duelo de opuestos. Se enfrentan el líder ya clasificado con el colista entre el último, ya con un pie en los repechajes por la permanencia.
Los galeses cierran una campaña complicada. El equipo de Craig Bellamy suma apenas tres puntos tras cuatro derrotas en cinco partidos, la última por 3-1 ante Noruega el sábado, y necesita un milagro para evitar el descenso directo. Además, no podrá contar con Ethan Ampadu, suspendido, ni con Neco Williams, lesionado.
Portugal, por su parte, ya tiene asegurado el primer lugar con 12 unidades, aunque llega con dudas tras caer 4-1 ante Dinamarca en Copenhague. Jorge Jesus deberá rearmar el equipo por las ausencias de Bernardo Silva, João Palhinha y Rúben Dias, quienes ya abandonaron la concentración.
¿A qué hora se juega el Gales vs Portugal?
Ciudad: Cardiff, Gales
Estadio: Cardiff City Stadium
Fecha: martes 17 de noviembre
Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP
Árbitro: Sven Jablonski (Alemania)
¿Cómo ver el Gales vs Portugal por Televisión y Streaming online?
El cierre del grupo de la selección lusa podrá seguirse en directo desde Estados Unidos, México y España. Estas son las opciones de transmisión disponibles.
En Estados Unidos, el partido irá por Fubo Sports Network 2, mientras que fuboTV y ViX, con narración en español, serán las alternativas para verlo en streaming.
Los aficionados en México podrán seguir el encuentro por Sky Sports Mexico, con la opción de verlo online en Sky+ o a través de izzi.
En España, la única vía para seguir el partido será DAZN Spain.
País
Canal TV / Streaming
Estados Unidos
fuboTV, ViX, Fubo Sports Network 2
México
Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
España
DAZN Spain
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Daniel Szwarc es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Licenciado en Administración, su verdadera pasión siempre es el fútbol y la vive como hincha de River Plate. Con 13 años en medios digitales y más de 12.000 artículos escritos, también dirigió la sección de Deportes del diario español Hércules.