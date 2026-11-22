Derbi madrileño en el sur de la capital. Este domingo 22 de noviembre, Getafe recibe al Atlético de Madrid en el Coliseum por la decimotercera fecha de LaLiga en un partido que enfrenta a dos de los entrenadores más reconocibles del fútbol español como lo son José Bordalás y Diego Simeone.

El Getafe ha hecho de su estadio un fortín esta temporada. No perdió y acumula 3 triunfos y 3 empates como local en el campeonato. El conjunto azulón confía en su solidez defensiva y en Enes Ünal, autor de cinco goles contra el Atlético en LaLiga. Cuenta además con Dani Carvajal, ya consolidado en el lateral derecho.

Los colchoneros, por su parte, llegan en busca de una esperada reacción luego de caer en el Metropolitano ante el Bayern Múnich por Champions y ante Barcelona en el campeonato. Lejos de casa es una máquina: ganó sus últimos cuatro partidos de liga como visitante, pero esta vez tendrá que arreglárselas sin Ademola Lookman, Marc Pubill ni Cristian Romero.

¿A qué hora se juega el Getafe vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Getafe, España

Estadio: Coliseum

Fecha: domingo 22 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Coliseum | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

¿Cómo ver el Getafe vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

El derbi del sur de Madrid podrá seguirse en directo desde Estados Unidos, México y España. Repasamos las opciones de televisión y streaming en cada país.

Quienes estén en Estados Unidos podrán ver el partido en ESPN Deportes por televisión, o en línea mediante ESPN+, la ESPN App y fuboTV.

En México, la cobertura estará a cargo de Sky Sports Mexico, con Sky+ como plataforma de streaming y la alternativa de sintonizarlo también a través de izzi.

En España, el encuentro se emitirá por Movistar+ en su canal M+ LALIGA TV, y también estará disponible en DAZN Spain. En bares y establecimientos públicos se podrá ver a través de LaLiga TV Bar HD.

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