¿A qué hora es el partido Inglaterra vs Croacia y cómo verlo en TV y streaming online?

Wembley será el escenario de la revancha entre Inglaterra y Croacia este jueves 12 de noviembre, por la quinta y penúltima fecha del Grupo A3 de la Nations League. El duelo llega apenas un mes después del histórico 7-0 de los ingleses en Rijeka, la peor derrota en la historia de la selección croata.

Los Tres Leones marchan segundos con nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota, y un empate les bastará para asegurar su lugar en los cuartos de final. El equipo de Thomas Tuchel llega con tres partidos seguidos sin recibir goles y con Harry Kane en estado de gracia. El máximo goleador histórico del conjunto inglés será también el de más presencias y se presentará por primera vez ante su gente como Balón de Oro.

Croacia, en cambio, atraviesa uno de sus peores momentos. El conjunto de Slaven Bilić encadena tres derrotas consecutivas y es la defensa más vulnerada del grupo con 14 goles en contra. Sus chances de avanzar son mínimas, pero irá a Londres buscando recuperar el orgullo.

¿A qué hora juega Inglaterra vs Croacia?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Wembley

Fecha: jueves 12 de noviembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Morten Krogh (Dinamarca)

Wembley | Matt Cardy/GettyImages

¿Cómo ver el Inglaterra vs Croacia por Televisión y Streaming online?

La revancha entre ingleses y croatas podrá verse en vivo desde Estados Unidos, México y España. Estas son las opciones disponibles en cada país.

En Estados Unidos, el partido estará disponible solo en plataformas digitales: fuboTV y ViX, que ofrecerá la transmisión con narración en español.

Los aficionados en México podrán sintonizar el encuentro por Sky Sports Mexico, con Sky+ como alternativa para verlo online y la opción de seguirlo también mediante izzi.

En España, el duelo se emitirá en exclusiva por DAZN Spain.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, ViX México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain

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