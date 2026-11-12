¿A qué hora es el partido Italia vs Francia y cómo verlo en TV y streaming online?
La penúltima jornada de la fase de liga de la Nations League trae un clásico europeo con mucho en juego. Este jueves 12 de noviembre, Italia recibe a Francia en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán, en un duelo directo por el primer puesto del Grupo A1.
La Azzurra de Roberto Mancini llega en alza tras recuperarse de su derrota inicial ante Bélgica. Desde entonces goleó a Turquía en Bursa, rescató un empate en París y volvió a superar a los turcos por 3-1 en Bolonia, por lo que en San Siro buscará dar el golpe para igualar al líder.
Francia, por su parte, sigue sin conocer la derrota en el torneo y depende de sí misma para quedarse con el primer lugar. El equipo de Zinedine Zidane arrancó con dos victorias por la mínima ante Turquía y Bélgica, igualó ante la Azzurra en Saint-Denis y goleó como local a Bélgica.
¿A qué hora juega Italia vs Francia?
Ciudad: Milán, Italia
Estadio: Estadio Giuseppe Meazza
Fecha: jueves 12 de noviembre
Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP
Árbitro: István Kovács (Rumania)
¿Cómo ver Italia vs Francia por Televisión y Streaming online?
El choque entre dos potencias del fútbol europeo tendrá transmisión en Estados Unidos, México y España. Repasamos las opciones de televisión y streaming disponibles en cada país.
En Estados Unidos, el encuentro podrá verse por televisión a través de Fox Sports 1. Para seguirlo online, los aficionados tendrán a disposición FOX One, fuboTV y ViX, esta última con narración en español.
En México, la señal estará en Sky Sports Mexico, con Sky+ como alternativa de streaming y la posibilidad de verlo también a través de izzi.
En España, el partido estará disponible únicamente en DAZN Spain, que cuenta con los derechos de la Nations League.
País
Canal TV / Streaming
Estados Unidos
Fox Sports 1, fuboTV, ViX, FOX One
México
Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
España
DAZN Spain
MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL DE SELECCIONES
Daniel Szwarc es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Licenciado en Administración, su verdadera pasión siempre es el fútbol y la vive como hincha de River Plate. Con 13 años en medios digitales y más de 12.000 artículos escritos, también dirigió la sección de Deportes del diario español Hércules.