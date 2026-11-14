¿A qué hora es el partido Jamaica vs México y cómo verlo en TV y streaming online?

La Selección Nacional de México afrontará los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27 frente a su similar de Jamaica durante la Fecha FIFA de noviembre. La serie arrancará este sábado14 de noviembre a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México) en el National Stadium.

Esta eliminatoria representa una prueba de fuego para la gestión como director técnico de Rafael Márquez, donde el histórico capitán del tricolor buscará su primer triunfo como timonel.

También, la eliminatoria representa una oportunidad para defender el título regional al igual que un reto ante una selección jamaicana que buscará aprovechar su localía. Hasta el momento, el proceso de Márquez al frente de la selección ha generado dudas y críticas.

En sus primeros cuatro encuentros en el banquillo, el saldo es de dos empates (1-1 frente a Colombia y 1-1 contra Perú) y dos derrotas (una goleada 3-0 ante Estados Unidos y una caída más 0-2 frente a Chile).

Para fortuna de México, han mantenido históricamente una ventaja sobre Jamaica, aunque los Reggae Boyz han demostrado que pueden complicar al Tricolor.

Uno de los antecedentes más relevantes fue la semifinal de la Copa Oro 2023, cuando México venció 3-0 a Jamaica. Sin embargo, Jamaica suele ser un rival incómodo por su velocidad, fortaleza física y capacidad para atacar espacios. Aunque en los últimos cinco enfrentamientos la tendencia está del lado azteca con dos empates y tres victorias.

De esa manera, México llega con presión por recuperar sensaciones después de esa serie de resultados complicados en sus últimos amistosos.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Jamaica vs México

La transmisión de Jamaica vs México | PEDRO PARDO/GettyImages

El combinado azteca espero un partido intenso, con Jamaica intentando aprovechar la velocidad de sus delanteros y México buscando controlar la posesión.

Acerca de los derechos de transmisión para ver los partidos de la selección mexicana mediante dos señales de televisión y cuatro de streaming que están a cargo en México; así como dos canales de televisión y cuatro de streaming en Estados Unidos.

Por lo tanto, te damos a conocer sobre los canales y servicios de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá ver el compromiso tricolor ante los caribeños.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México Canal 5, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports y ViX Mexico

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