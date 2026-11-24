El Etihad Stadium recibe este martes 24 de noviembre uno de los duelos más atractivos de la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League. Manchester City se mide con el Napoli en un partido especial por el regreso de Kevin De Bruyne, ídolo citizen durante una década, al estadio que fue su casa.

El conjunto de Enzo Maresca se muestra más sólido en Europa que en la Premier League. En la Champions suma nueve puntos tras tres victorias y una derrota, lo que lo ubica en el séptimo lugar, mientras que en el torneo local acumula cuatro partidos sin ganar, el último un empate 1-1 ante Fulham. Para este compromiso no contará con Antoine Semenyo, lesionado.

El Napoli, por su parte, llega en una situación delicada. El equipo de Massimiliano Allegri tiene apenas tres puntos en cuatro jornadas y necesita sumar para no quedar al borde de la eliminación. Además, deberá revertir una estadística histórica adversa: nunca le ganó a un club inglés como visitante en la Champions League. Giovanni Di Lorenzo y Stanislav Lobotka son bajas.

¿A qué hora se juega el Manchester City vs Nápoli?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Estadio: Etihad Stadium

Fecha: martes 24 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: István Kovács (Rumania)

Etihad Stadium | Molly Darlington/GettyImages

¿Cómo ver el Manchester City vs Nápoli por Televisión y Streaming online?

El reencuentro de De Bruyne con el Etihad podrá verse en directo desde Estados Unidos, México y España. Estas son las opciones disponibles en cada país.

En Estados Unidos, el partido estará disponible solo en plataformas digitales: Paramount+, que tiene los derechos de la Champions League, y DAZN USA, con la opción de seguirlo en español.

En México, el encuentro se emitirá por televisión a través de Space Mexico y en streaming por Max Mexico.

En España, los aficionados podrán ver el duelo en Movistar+, que lo ofrecerá en sus canales Movistar Liga de Campeones 4 y Movistar Liga de Campeones 5.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, DAZN USA México Max Mexico, Space Mexico España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 5

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