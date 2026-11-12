¿A qué hora es el partido República Checa vs España y cómo verlo en TV y streaming online?

La capital checa recibe a la vigente campeona del mundo. Este jueves 12 de noviembre, República Checa y España se enfrentan en el epet ARENA de Praga por la quinta y penúltima fecha del Grupo A3 de la Nations League.

El conjunto checo vive una edición para el olvido. No sumó puntos en sus cuatro presentaciones y está muy cerca de descender a la Liga B. Los dirigidos por el español Santi Denia vienen de caer 3-0 ante Inglaterra y buscarán despedirse de su gente con una actuación digna frente al mejor equipo del planeta.

España, en cambio, llega con puntaje perfecto y la clasificación a cuartos de final ya asegurada. La Roja de Luis de la Fuente ganó sus cuatro partidos, el último un 2-1 ante Croacia en Split, y podría sellar el liderato. En el antecedente de octubre se impuso 3-1 en Oviedo.

¿A qué hora juega República Checa vs España?

Ciudad: Praga, República Checa

Estadio: epet ARENA

Fecha: jueves 12 de noviembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Nikola Dabanović (Montenegro)

epet ARENA | Sebastian Widmann - UEFA/GettyImages

¿Cómo ver República Checa vs España por Televisión y Streaming online?

La visita de La Roja a Praga tendrá transmisión en directo en Estados Unidos, México y España, con opciones en televisión abierta, de pago y streaming.

En Estados Unidos, el partido se emitirá por Fox Soccer Plus en televisión. En el terreno digital, los aficionados podrán elegir entre FOX One, fuboTV y ViX, esta última con narración en español.

En México, la señal estará a cargo de Sky Sports Mexico, con Sky+ como alternativa de streaming y la opción de verlo también a través de izzi.

En España, el encuentro podrá seguirse en abierto por TVE La 1 y online de forma gratuita mediante RTVE Play. Además, Movistar+ y fuboTV España también tendrán el partido.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL DE SELECCIONES