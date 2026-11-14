Alexis Vega le cede la ‘‘10’’ a Gilberto Mora para el México vs Jamaica

Rafa Márquez buscará conseguir su primer triunfo como director técnico de la selección mexicana de fútbol el próximo sábado 14 de noviembre, cuando el tricolor se enfrente a su similar de Jamaica.

El encuentro corresponde a la ida de los cuartos de final por la CONCACAF Nations League; el partido de vuelta se jugará en la cancha del estadio BBVA, el próximo martes 17 de noviembre.

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El aliciente en estos compromisos es la participación de Gilberto Mora con la escuadra tricolor, portando la casaca número ‘‘10’’, a pesar de que Alexis Vega también fue convocado y ese número solía pertenecerle a él.

Sin embargo, en palabras del propio Rafael Márquez, Alexis Vega le habría cedido el número al futbolista de los Xolos de Tijuana, en un gesto que habla muy bien del jugador del Toluca, así como del prestigio que el chico ha ganado en tiempo récord.

Selección 🇲🇽



Como dije más temprano, Gil Mora se quedará con la “10” del Tricolor.



Rafa Márquez confirma que Alexis Vega le cedió la camiseta a Mora.



Además, el DT nacional aclaró todo con Vega después de que amagara hace unas semanas con dejar la Selección.@futpicante pic.twitter.com/GQRXudZ2pA — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) November 13, 2026

¿Por qué Rafa Márquez no convocó a Henry Martín?

En conferencia de prensa, el estratega de la selección mexicana de fútbol aprovechó también para hablar sobre un tema del cual se ha hecho mucho revuelo en los últimos días: la ausencia de Henry Martín en la convocatoria de Rafael.

El director técnico mexicano no se anduvo con medias tintas y declaró, palabras más, palabras menos, que el jugador, en estos momentos, no tiene cabida en su esquema táctico.

Al mismo tiempo, le dejó las puertas abiertas a él y a todos los futbolistas que deseen, y, sobre todo, que merezcan defender la camiseta del conjunto tricolor.

Rafa Márquez busca conseguir su primer triunfo como entrenador de la selección | Harry How/GettyImages

‘‘No es solo los goles, hay que ver cómo mete esos goles Henry’’, declaró el estratega mexicano, desatando la polémica en redes sociales.

Y es que, más allá de que Márquez no haya convocado a Henry Martín, lo que confunde a los aficionados es la decisión de alinear a Santi Giménez por encima incluso de la 'Hormiga' González, siendo que Santiago no marca con el tricolor desde hace más de tres años y que Armando atraviesa por un gran momento en el fútbol de Grecia.

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