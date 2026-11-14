Alexis Vega le cede la ‘‘10’’ a Gilberto Mora para el México vs Jamaica
Rafa Márquez buscará conseguir su primer triunfo como director técnico de la selección mexicana de fútbol el próximo sábado 14 de noviembre, cuando el tricolor se enfrente a su similar de Jamaica.
El encuentro corresponde a la ida de los cuartos de final por la CONCACAF Nations League; el partido de vuelta se jugará en la cancha del estadio BBVA, el próximo martes 17 de noviembre.
El aliciente en estos compromisos es la participación de Gilberto Mora con la escuadra tricolor, portando la casaca número ‘‘10’’, a pesar de que Alexis Vega también fue convocado y ese número solía pertenecerle a él.
Sin embargo, en palabras del propio Rafael Márquez, Alexis Vega le habría cedido el número al futbolista de los Xolos de Tijuana, en un gesto que habla muy bien del jugador del Toluca, así como del prestigio que el chico ha ganado en tiempo récord.
¿Por qué Rafa Márquez no convocó a Henry Martín?
En conferencia de prensa, el estratega de la selección mexicana de fútbol aprovechó también para hablar sobre un tema del cual se ha hecho mucho revuelo en los últimos días: la ausencia de Henry Martín en la convocatoria de Rafael.
El director técnico mexicano no se anduvo con medias tintas y declaró, palabras más, palabras menos, que el jugador, en estos momentos, no tiene cabida en su esquema táctico.
Al mismo tiempo, le dejó las puertas abiertas a él y a todos los futbolistas que deseen, y, sobre todo, que merezcan defender la camiseta del conjunto tricolor.
‘‘No es solo los goles, hay que ver cómo mete esos goles Henry’’, declaró el estratega mexicano, desatando la polémica en redes sociales.
Y es que, más allá de que Márquez no haya convocado a Henry Martín, lo que confunde a los aficionados es la decisión de alinear a Santi Giménez por encima incluso de la 'Hormiga' González, siendo que Santiago no marca con el tricolor desde hace más de tres años y que Armando atraviesa por un gran momento en el fútbol de Grecia.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.Follow JaimeGarza94