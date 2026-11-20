El jueves 19 de noviembre del 2026, en el Inter&Co Stadium, de Orlando, Florida, el Orlando City y el Cincinnati se enfrentaron por el partido correspondiente al Wild Card, de cara a los playoffs de la MLS.

El encuentro lo comenzó ganando el Orlando City, con gol de Martín Ojeda al minuto 26 de la primera mitad. Sin embargo, el Cincinnati le dio por completo la vuelta a la situación. Con un doblete de Evander y un gol más de Samuel Gidi, el Cincinnati venció 3-1 al Orlando City y amarraron su boleto a los playoffs de la MLS CUP 2026.

Our 2026 campaign comes to a close 💔 pic.twitter.com/Qn6rN2zmmL — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) November 20, 2026

Con este resultado, el histórico jugador francés, Antoine Griezmann, junto a su equipo, el Orlando City, quedaron eliminados de los playoffs por la MLS CUP 2026. Situación que lamentan los aficionados franceses que, a la distancia, querían ver al ex jugador del Atlético de Madrid salir campeón en su primer torneo en los Estados Unidos.

La brillantez de Antoine Griezmann no pudo compensar las carencias defensivas del Orlando City

El contar con un campeón del mundo como Antoine Griezmann en tu plantilla, definitivamente te ayuda a salir del pozo y lograr cosas importantes, aun y cuando no ofrezcas tu mejor actuación dentro del campo.

Sin embargo, ni el propio Pelé o Maradona pudieran volver protagonista a un equipo que rompió récord como la plantilla más goleada en la historia de la MLS, con 78 goles a lo largo de la temporada.

Se tenía la esperanza de que las cosas cambiarían en esta clase de compromisos, que la genialidad del astro francés los ayudaría a compensar sus falencias en el sector defensivo, pero no fue así.

Esto solo vuelve aún más grande el legado de Lionel Messi, quien, en su primer semestre jugando con el Inter Miami, les entregó su primer trofeo: la Leagues CUP correspondiente al año 2023.

Haste el momento, Lionel Messi ha ganado cinco títulos con el Inter Miami. ¿Antoine Griezmann podrá igualarlo? Solo el tiempo lo dirá. Por lo pronto, hoy el francés ha quedado a deber.

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