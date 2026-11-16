Argentina vs Costa Rica: previa, predicciones y alineaciones

La era post Messi en la selección argentina no arrancó de la mejor manera: cayeron 2-1 ante Uruguay en La Bombonera mostrando un rendimiento bastante flojo, lejano al que nos tienen acostumbrados.

En el primer tiempo manejaron las acciones, aunque les faltó la estocada final para encontrarse con el gol. Los uruguayos, dirigidos por Diego Forlán, se toparon con un gol fortuito de pelota parada y luego manejaron bien un tiro de esquina para el 2-0 parcial. Descontó Julián Álvarez a falta de 15 minutos.

Pronóstico SI

Argentina logrará imponerse por varias razones. Primero será desde la jerarquía propia de un plantel que, en su inmensa mayoría, juega en equipos importantes de Europa. Luego, desde la sangre en el ojo que les quedó tras la caída ante Uruguay. Buscarán cerrar a como de lugar el 2026 con una victoria que ayude a sanar un poquito todo lo sucedido en el último tiempo: la caída en la final del Mundial y el retiro del mejor de la historia.

Pronóstico: Argentina 2-0 Costa Rica

¿A qué hora se juega el Argentina vs Costa Rica?

Ciudad: Córdoba, Argentina

Estadio: Mario Alberto Kempes

Fecha: martes 17 de noviembre

Hora: 18:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 00:00 del miércoles ESP

Árbitro: Bruno Arleu (BRA)

El Kempes viene de ser sede de la final del último torneo argentino | Marcelo Endelli/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Argentina y Costa Rica

Argentina : 5

: 5 Empates : 2

: 2 Costa Rica: 0

Último partido entre ambos: 26/03/2024 - Argentina 3-1 Costa Rica - Amistoso

Alexis Mac Allister en el último enfrentamiento entre argentinos y costarricenses | Kevork Djansezian/GettyImages

Últimos 5 partidos

Argentina Costa Rica Argentina 1-2 Uruguay 13/11/26 Ecuador 2-0 Costa Rica 13/11/26 Argentina 3-0 Benín 06/10/26 Costa Rica 2-0 Haití 04/10/26 Argentina 7-0 Burkina Faso 03/10/26 Nicaragua 0-3 Costa Rica 01/10/26 Argentina 4-0 Bolivia 30/09/26 Haití 2-0 Costa Rica 27/09/26 España 1-0 Argentina 19/07/26 Costa Rica 3-4 Curazao 24/09/26

¿Cómo ver el Argentina vs Costa Rica por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ViX México A confirmar España Movistar+

Últimas noticias de Argentina

"Creo que el equipo intentó, llegó, y tuvo paciencia en algún momento. Se van conociendo, eso te lo da los partidos, más allá de los entrenamientos. Por momentos se vieron cosas interesantes. Seguramente el martes haremos algunos cambios, pero también es importante que haya jugadores que repitan, para que vayan agarrando ritmo en este tipo de partidos", explicó Lionel Scaloni tras la caída frente a La Celeste en la cancha de Boca.

Los cambios serían en dos de las cuatro líneas del equipo. En la defensa, Agustín Giay reemplazaría a Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico se metería en lugar de Facundo Medina. En la delantera, Matías Soulé entraría por Thiago Almada y Gianluca Prestianni ocuparía uno de los extremos para la salida de Exequiel Palacios, moviendo a Nico Paz al mediocampo.

Argentina viene de caer ante Uruguay en Buenos Aires | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación de Argentina (4-3-3): Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico Paz; Matías Soulé, Julián Álvarez, Gianluca Prestianni.

Últimas noticias de Costa Rica

Por su parte, los Ticos buscarían mantener la base del equipo que jugó contra Ecuador para afianzar la idea del entrenador Bryan Ruiz. Vienen de caer 2-0 en la altura de Quito ante los dirigidos por Marcelo Gallardo y saben que cerrarán el 2026 contra uno de los rivales más complejos del planeta, ni más ni menos que fuera de casa.

En la quinta edición de la Liga de Naciones de la CONCACAF, Costa Rica quedó afuera en fase de grupos obteniendo el cuarto puesto en la zona A. Este lugar le valió no pasar a los cuartos de final, pero si ir directamente a la instancia preliminar de la Copa Oro.

Los costarricenses vienen de perder contra Ecuador de visitante | Franklin Jacome/GettyImages

Posible alineación de Costa Rica (4-1-4-1): Patrick Sequeira; Joseph Mora, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kenay Myrie; Roan Wilson; Josimar Alcócer, Andrey Soto, Douglas Lopez, Carlos Mora; Manfred Ugalde.

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