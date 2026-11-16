Argentina vs Costa Rica: previa, predicciones y alineaciones
La era post Messi en la selección argentina no arrancó de la mejor manera: cayeron 2-1 ante Uruguay en La Bombonera mostrando un rendimiento bastante flojo, lejano al que nos tienen acostumbrados.
En el primer tiempo manejaron las acciones, aunque les faltó la estocada final para encontrarse con el gol. Los uruguayos, dirigidos por Diego Forlán, se toparon con un gol fortuito de pelota parada y luego manejaron bien un tiro de esquina para el 2-0 parcial. Descontó Julián Álvarez a falta de 15 minutos.
Pronóstico SI
Argentina logrará imponerse por varias razones. Primero será desde la jerarquía propia de un plantel que, en su inmensa mayoría, juega en equipos importantes de Europa. Luego, desde la sangre en el ojo que les quedó tras la caída ante Uruguay. Buscarán cerrar a como de lugar el 2026 con una victoria que ayude a sanar un poquito todo lo sucedido en el último tiempo: la caída en la final del Mundial y el retiro del mejor de la historia.
Pronóstico: Argentina 2-0 Costa Rica
¿A qué hora se juega el Argentina vs Costa Rica?
Ciudad: Córdoba, Argentina
Estadio: Mario Alberto Kempes
Fecha: martes 17 de noviembre
Hora: 18:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 00:00 del miércoles ESP
Árbitro: Bruno Arleu (BRA)
Historial de enfrentamientos directos entre Argentina y Costa Rica
- Argentina: 5
- Empates: 2
- Costa Rica: 0
- Último partido entre ambos: 26/03/2024 - Argentina 3-1 Costa Rica - Amistoso
Últimos 5 partidos
Argentina
Costa Rica
Argentina 1-2 Uruguay 13/11/26
Ecuador 2-0 Costa Rica 13/11/26
Argentina 3-0 Benín 06/10/26
Costa Rica 2-0 Haití 04/10/26
Argentina 7-0 Burkina Faso 03/10/26
Nicaragua 0-3 Costa Rica 01/10/26
Argentina 4-0 Bolivia 30/09/26
Haití 2-0 Costa Rica 27/09/26
España 1-0 Argentina 19/07/26
Costa Rica 3-4 Curazao 24/09/26
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Últimas noticias de Argentina
"Creo que el equipo intentó, llegó, y tuvo paciencia en algún momento. Se van conociendo, eso te lo da los partidos, más allá de los entrenamientos. Por momentos se vieron cosas interesantes. Seguramente el martes haremos algunos cambios, pero también es importante que haya jugadores que repitan, para que vayan agarrando ritmo en este tipo de partidos", explicó Lionel Scaloni tras la caída frente a La Celeste en la cancha de Boca.
Los cambios serían en dos de las cuatro líneas del equipo. En la defensa, Agustín Giay reemplazaría a Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico se metería en lugar de Facundo Medina. En la delantera, Matías Soulé entraría por Thiago Almada y Gianluca Prestianni ocuparía uno de los extremos para la salida de Exequiel Palacios, moviendo a Nico Paz al mediocampo.
Posible alineación de Argentina (4-3-3): Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico Paz; Matías Soulé, Julián Álvarez, Gianluca Prestianni.
Últimas noticias de Costa Rica
Por su parte, los Ticos buscarían mantener la base del equipo que jugó contra Ecuador para afianzar la idea del entrenador Bryan Ruiz. Vienen de caer 2-0 en la altura de Quito ante los dirigidos por Marcelo Gallardo y saben que cerrarán el 2026 contra uno de los rivales más complejos del planeta, ni más ni menos que fuera de casa.
En la quinta edición de la Liga de Naciones de la CONCACAF, Costa Rica quedó afuera en fase de grupos obteniendo el cuarto puesto en la zona A. Este lugar le valió no pasar a los cuartos de final, pero si ir directamente a la instancia preliminar de la Copa Oro.
Posible alineación de Costa Rica (4-1-4-1): Patrick Sequeira; Joseph Mora, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kenay Myrie; Roan Wilson; Josimar Alcócer, Andrey Soto, Douglas Lopez, Carlos Mora; Manfred Ugalde.
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Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti